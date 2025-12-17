menu hamburguer
Gui Santos revela papo de vestiário do Warriors: 'Discurso mudou'

A equipe vem de derrota para o Blazers por 131 a 136

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 17/12/2025
11:37
Golden State Warriors v New York Knicks- Gui Santos na NBA
imagem cameraNEW YORK, NY - MARCH 4: Gui Santos #15 of the Golden State Warriors drives to the basket during the game against the New York Knicks on March 4, 2025 at Madison Square Garden in New York City, New York. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Acabou o tempo das desculpas no Golden State Warriors. Com uma campanha irregular de 13 vitórias e 14 derrotas na temporada 2025/26, o clima de tranquilidade deu lugar à cobrança interna. Em entrevista, o brasileiro Gui Santos revelou que o elenco mudou o discurso.

-Até ali, por volta dos 15 ou 20 jogos, o pessoal ainda estava naquela de: 'vamos lá, a temporada é longa, a gente precisa se ajustar'. Só que agora já são 27 jogos. O discurso mudou. Já não tem mais tempo para desculpas ou para dizer que 'vai melhorar' porque a temporada é comprida. Agora a gente já tem que render, tem que mostrar serviço, parar de perder jogo besta e focar em vencer - contou Gui.

Entre os líderes do time está Stephen Curry. Ao longo da conversa, o ala-pivô conta que o camisa 30 cobra o restante do elenco dentro de quadra, sempre buscando levar os companheiros no seu ritmo nos quatro períodos. O ala Draymond Green é o líder fora dela, que une o time e motiva os novatos no intervalo.

— A gente precisa corresponder, a gente precisa ganhar. A mentalidade do Warriors é uma mentalidade muito vencedora. O Steph sempre foi acostumado a vencer, o Draymond acostumado a vencer, o Jimmy acostumado a vencer também bastante, indo para várias e várias vezes às finais. Então eu acho que a gente tem que ajudar eles e melhorar - completou o brasileiro.

Golden State Warriors v New York Knicks- Gui Santos na NBA
Gui Santos em ação pelo Warriors na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Curry é: 'Maluco'

Ao comentar sobre o camisa 30 dos Warriors, Gui Santos ressaltou o privilégio de dividir a quadra com um dos maiores jogadores da história da NBA, enfatizando como sua presença transforma completamente a dinâmica da partida.

— O Stephen Curry, que para mim é o melhor jogador do mundo.Ele é maluco, mas por um lado bom. O que ele faz em jogo é um absurdo. Não importa o que aconteça, ele vai aparecer para salvar o dia. É uma honra poder participar dos treinos e ver que, onde ele chega, seja às duas horas da manhã após um jogo, tem 60 pessoas do lado de fora do hotel só para tentar uma foto com ele - afirma Gui Santos.

