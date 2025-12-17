Gui Santos revela papo de vestiário do Warriors: 'Discurso mudou'

Acabou o tempo das desculpas no Golden State Warriors. Com uma campanha irregular de 13 vitórias e 14 derrotas na temporada 2025/26, o clima de tranquilidade deu lugar à cobrança interna. Em entrevista, o brasileiro Gui Santos revelou que o elenco mudou o discurso.

-Até ali, por volta dos 15 ou 20 jogos, o pessoal ainda estava naquela de: 'vamos lá, a temporada é longa, a gente precisa se ajustar'. Só que agora já são 27 jogos. O discurso mudou. Já não tem mais tempo para desculpas ou para dizer que 'vai melhorar' porque a temporada é comprida. Agora a gente já tem que render, tem que mostrar serviço, parar de perder jogo besta e focar em vencer - contou Gui.

Entre os líderes do time está Stephen Curry. Ao longo da conversa, o ala-pivô conta que o camisa 30 cobra o restante do elenco dentro de quadra, sempre buscando levar os companheiros no seu ritmo nos quatro períodos. O ala Draymond Green é o líder fora dela, que une o time e motiva os novatos no intervalo.

— A gente precisa corresponder, a gente precisa ganhar. A mentalidade do Warriors é uma mentalidade muito vencedora. O Steph sempre foi acostumado a vencer, o Draymond acostumado a vencer, o Jimmy acostumado a vencer também bastante, indo para várias e várias vezes às finais. Então eu acho que a gente tem que ajudar eles e melhorar - completou o brasileiro.

Gui Santos em ação pelo Warriors na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Curry é: 'Maluco'

Ao comentar sobre o camisa 30 dos Warriors, Gui Santos ressaltou o privilégio de dividir a quadra com um dos maiores jogadores da história da NBA, enfatizando como sua presença transforma completamente a dinâmica da partida.

— O Stephen Curry, que para mim é o melhor jogador do mundo.Ele é maluco, mas por um lado bom. O que ele faz em jogo é um absurdo. Não importa o que aconteça, ele vai aparecer para salvar o dia. É uma honra poder participar dos treinos e ver que, onde ele chega, seja às duas horas da manhã após um jogo, tem 60 pessoas do lado de fora do hotel só para tentar uma foto com ele - afirma Gui Santos.