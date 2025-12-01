Palpites Tênis Hoje (02/12) – ATP, WTA e Mais

Confira nossos palpites, análises e odds para os principais jogos de tênis hoje, 2 de dezembro de 2025. Aqui, você encontra uma visão completa dos confrontos mais importantes, incluindo informações sobre o momento dos atletas, histórico recente, desempenho em diferentes pisos e estatísticas que podem influenciar diretamente no resultado das partidas.

A análise detalhada do Lance ajuda você a identificar favoritos, possíveis surpresas e mercados de valor para apostar com mais segurança. Acompanhe também as tendências do circuito e fique por dentro de tudo o que movimenta o mundo do tênis.

Palpites ATP Hoje

A temporada da ATP ainda não começou, por isso não há confrontos programados para hoje, e, consequentemente, nenhum palpite disponível. O circuito masculino já tem seu calendário de 2026 confirmado, com uma agenda repleta de grandes competições ao longo do ano.

A abertura oficial será no dia 2 de janeiro, com a United Cup, torneio disputado na Austrália que reúne 18 nações e marca o início das principais movimentações do tênis mundial.

Palpites WTA Hoje

A rodada feminina do WTA já começou e segue movimentada com jogos decisivos em Quito e na França. Os torneios reúnem atletas em busca de pontos importantes no ranking, em duelos equilibrados que colocam frente a frente jovens talentos e jogadoras experientes disputando espaço nas fases seguintes.



Varvara Lepchenko x Carol Meligeni - Varvara lepchenko e mais de 18,5 Games (2,37) - Betano

Carol Meligeni entra em quadra diante do desafio de enfrentar Varvara Lepchenko, uma das jogadoras mais experientes e competitivas do circuito. O confronto promete ser intenso, e o palpite favorece justamente a bagagem da veterana, que chega em boa fase e tem mostrado consistência em jogos longos.

Varvara venceu quatro das últimas cinco partidas

das últimas partidas Quatro das últimas cinco partidas de Varvara tiveram mais de 18,5 games

Ayana Akli x Laura Pigossi - Resultado: Laura Pigossi vence (1,57) - Betano

As duas atletas vivem um momento equilibrado, com desempenho recente semelhante em vitórias e derrotas, o que indica uma partida disputada. O palpite do lance vai para a brasileira, acreditando que Laura Pigossi pode impor seu ritmo e se destacar no confronto.

Ayana Akli perdeu três das últimas quatro partidas

das últimas partidas Laura Pigossi, atualmente em 100º no ranking, está melhor posicionada que Akli, que ocupa o 251º lugar

Tatjana Maria x Irene Burillo Escorihuela - Resultado: Tatjana Maria vence (1,50) - Betano

O duelo coloca frente a frente duas jogadoras em momentos bem diferentes na temporada. Enquanto Tatjana chega em posição mais consolidada no circuito, Irene tenta recuperar ritmo após resultados irregulares. A partida promete revelar se a experiência prevalecerá ou se a espanhola consegue surpreender.

Irene perdeu três das últimas quatro partidas

das últimas partidas Tatjana ocupa a 45ª posição do ranking, enquanto Irene aparece em 257º

Palpites Grand Slam Hoje

A agenda dos Grand Slams ainda não prevê partidas para hoje, por isso não há palpites disponíveis no momento. Os quatro principais torneios do tênis mundial seguem mantidos em suas datas tradicionais: o Australian Open, em janeiro; Roland Garros, em maio; Wimbledon, no fim de junho; e o US Open, no fim de agosto.

À medida que cada competição se aproximar, o especialista da Lance trará análises completas e palpites atualizados.

Outros Palpites de Tênis Hoje

Confira outros palpites de tênis do especialista do Lance para as partidas de hoje.

Jessika Ponchet x Mona Barthel - Resultado: Jessika Ponchet vence (1,93) - Betano

O duelo desta rodada coloca frente a frente duas jogadoras em momentos distintos no circuito. Enquanto ambas buscam ganhar ritmo na temporada, o cenário aponta diferenças importantes em desempenho recente e posição no ranking, fatores que podem influenciar diretamente no equilíbrio do confronto.

Mona Barthel perdeu três das últimas quatro partidas

das últimas partidas Jessika Ponchet está melhor ranqueada (167º) do que Barthel (225º)

Zeynep Sonmez x Victoria Kasintseva - Zeynep Sonmez para vencer o 1º set (1,52) - Betano

Zeynep apresenta mais consistência no início dos jogos, enquanto Kasintseva ainda tenta recuperar estabilidade após uma sequência difícil. O duelo tende a refletir essas trajetórias recentes.

Zeynep venceu o 1º set em três dos últimos quatro jogos

set em dos últimos jogos Victoria Kasintseva perdeu cinco dos últimos seis jogos

Perguntas Frequentes sobre Palpites de Tênis hoje

Onde assistir tênis hoje?

Os jogos de tênis de hoje serão transmitidos nos canais ESPN (Tv fechada) ou através da Disney+ (streaming).

Como funcionam apostas em tênis (sets, games, handicap)?

No mercado de sets, você aposta em quem vence o jogo ou na vantagem em número de sets. No de games, o foco é o total de games disputados entre os adversários. O handicap é a vantagem ou desvantagem aplicada a um atleta para equilibrar as odds.

Qual a importância da superfície nas apostas?

A superfície influencia bastante nas apostas e há jogadores que se destacam muito mais em certos tipos de quadra. Verifique o histórico de cada atleta em cada piso antes de apostar para alinhar ao estilo de jogo de cada um.

Qual o melhor palpite de tênis hoje?

Todos os palpites indicados aqui foram feitos por especialistas da Lance, analisando odds, estatísticas e prognósticos. Combine essas informações com o seu próprio conhecimento do esporte e escolha o palpite que mais lhe agrada.