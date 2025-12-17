Wemby revela morte da avó antes da final da NBA Cup

Um dos maiores astros da liga, Victor Wembanyama deixou a coletiva de imprensa em lágrimas após a derrota do San Antonio Spurs para o New York Knicks, na final da NBA Cup, na última terça-feira (16). O motivo do abalo emocional foi o falecimento de sua avó materna, Marie Christine, ocorrido poucas horas antes da decisão em Las Vegas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Victor Wembanyama teared up in the 2025 ‘NBA Cup’ postgame press conference, then he revealed he lost somebody close to him before the game.



Stay strong, Wemby! 🙏 pic.twitter.com/TjvYhNjLNy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 17, 2025

— Me desculpe, eu perdi alguém hoje — comentou após a derrota do Spurs por 124 a 113.

Visivelmente afetado, o pivô não conseguiu repetir suas atuações dominantes e terminou a final com 18 pontos, 6 rebotes e uma assistência em 25 minutos de quadra. O desempenho ficou bem abaixo de suas médias na temporada, que são de 25,8 pontos, 12,6 rebotes, 3,8 assistências e 3,5 tocos por partida.

O San Antonio Spurs volta à quadra nesta quinta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), para enfrentar o Washington Wizards.

➡️Jogadores do Knicks faturam bolada com título da NBA Cup; saiba a premiação

Victor Wembanyama nos treinos da Copa NBA (Foto: Ryan Stetz / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Relembre a final da NBA Cup

O primeiro tempo foi equilibrado, com o San Antonio Spurs indo para o intervalo em vantagem mínima: 61 a 59. A atuação discreta de Victor Wembanyama, que fechou os dois primeiros quartos com apenas quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência, foi decisiva para o desenrolar da noite.

continua após a publicidade

Embora tenha anulado a principal estrela adversária, o New York Knicks concentrou suas forças no trio OG Anunoby, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. Contudo, a equipe nova-iorquina voltou desatenta do vestiário e viu Wembanyama finalmente entrar no jogo, permitindo que os Spurs chegassem ao último período com cinco pontos de frente.

No último quarto, com duas cestas de três consecutivas de Jordan Clarkson, os Knicks emplacaram uma corrida de 8 a 0 e assumiram a liderança. A partir daí, a franquia da "Big Apple" deslanchou, fechando a partida em 124 a 113.