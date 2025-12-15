Cardiff x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira aqui no Lance! os nossos palpites para Cardiff x Chelsea, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O confronto eliminatório acontece nesta terça-feira (16/12), no Cardiff City Stadium a partir das 17h (horário de Brasília). O time da terceira divisão chega como azarão e tenta surpreender ao lado do seu torcedor. Já os Blues querem fazer valer o favoritismo para avançar às semifinais.

Palpite do Lance! para Cardiff x Chelsea (16/12)

Cardiff e Chelsea são equipes que protagonizam jogos ofensivos recentemente. Nas suas últimas dez partidas, o time mandante teve média de 2,1 gols marcados por duelo. 34% desses saíram na primeira metade - sete feitos. O confronto entre elencos opostos deve proporcionar nos 45 minutos iniciais muitas chances de tentos, aumentando as oportunidades para duas bolas nas redes.

O Chelsea marcou na etapa inicial em quatro das últimas sete partidas. Nesta Copa da Liga, o ataque azul teve três dos seis gols feitos em primeiros tempos. Mesmo com modificações, o elenco dos Blues tendem a dominar as ações no período. Logo, o nosso primeiro mercado é uma boa opção de palpite.

Sete dos nove gols feitos pelo Cardiff nesta Copa da Liga foram marcados nos 45 minutos iniciais O Chelsea marcou sete dos últimos 16 gols feitos na primeira metade

Outro palpites para Cardiff x Chelsea

O fato de jogar contra um time de terceira divisão vai cobrar do Chelsea uma postura mais propositiva. Essa iniciativa, com a escalação mais ofensiva, faz o Chelsea dominar as chances para marcar ao menos três vezes. Essa estatística se repetiu em seis jogos da equipe na temporada. O Cardiff foi vazado em dez dos últimos doze compromissos. Em três deles, sofreu mais de 2,5 vezes - contra adversários de um nível bem inferior em relação ao Chelsea.

A equipe de Londres venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos sete jogos feitos. A vitória ao final das partidas foi confirmada em três deles. O forte começo é uma característica dos Blues, que tentam dominar as ações logo no início - principalmente com alguns nomes querendo mostrar serviço. Por fim, os times cobram poucos escanteios em seus jogos. Somadas, as médias ficam é 10,1 cobranças. Assim, cinco dos últimos seis duelos do Cardiff tiveram menos de 10,5 tiros de canto. O duelo promete de menos profundidades, com baixas cobranças no total.

Análise e Forma dos Times

Cardiff - Momento e escalação

O Cardiff competiu em todas as rodadas da Copa da Liga Inglesa até o momento. A equipe passou por Swindon, Cheltenham, Burnley e Wrexham até chegar nas quartas de final. A campanha com 100% coincide com o bom momento na League One, a terceira divisão inglesa. O time do País de Gales venceu as cinco últimas rodadas no campeonato, sendo o atual líder com quatro pontos de vantagem.

Quem comanda os The Bluebirds é o jovem Brian Barry-Murphy. O treinador de 47 anos assumiu o comando do clube no início da temporada e soma 19 vitórias em 28 jogos. Uma baixa certa no jogo será o meia Omari Kellyman. Ele está emprestado pelo Chelsea, que vetou sua utilização na partida. Sem Rubin Colwill, lesionado, a tendência é que Joel Colwill seja o titular na função de meia armador.

Provável escalação do Cardiff: Nathan Trott; Ronan Kpakio, William Fish, Calum Chambers e Joel Bagan; Ryan Wintle e Alex Robertson; Cian Ashford, Joel Colwill e Isaak Davies; Yousef Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy.

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea voltou a vencer na temporada com um 2 a 0 sobre o Everton em Stamford Bridge. Além da vitória, a partida ficou marcada pelo primeiro gol de Cole Palmer desde a lesão que o afastou em setembro. O lateral Malo Gusto foi o responsável pelo segundo gol dos Blues. A felicidade do resultado constatou com a coletiva de Enzo Maresca. O treinador afirmou que vem dos piores dias no clube, pela falta de apoio recebido.

A declaração surpreendente aumenta a pressão sobre o trabalho do italiano. Para acalmar os ânimos, o time tenta avançar à semifinal da Copa da Liga. Nas fases anteriores, eliminou Lincoln City e Wolverhampton. O treinador deve promover várias alterações no time titular. Certo é que Cucurella, suspenso, não fica à disposição. Jogadores como Jorgensen, Andrey Santos, Estêvão e Buonanotte devem ganhar espaços entre os titulares.

Provável escalação do Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Estêvão, Facundo Buonanotte e Alejandro Garnacho (Gittens); Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca.

Confronto direto e estatísticas de Cardiff e Chelsea

O histórico recente entre Cardiff e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Cardiff e Chelsea

31/03/2019 - Cardiff 1 x 2 Chelsea - (Premier League)

15/09/2018 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (Premier League)

11/05/2014 - Cardiff 1 x 2 Chelsea - (Premier League)

19/10/2013 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (Premier League)

13/02/2010 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (FA Cup)

Estatísticas e curiosidades de Cardiff x Chelsea

As equipes voltam a se reencontrar após seis anos do último confronto direto As últimas cinco partidas diretas terminaram com ambos os lados marcando Metade dos últimos quatro confrontos tiveram mais de 1,5 gols no primeiro tempo Seis dos últimos sete jogos do Chelsea terminaram com menos de 10,5 escanteios Sete das oito partidas recentes do Cardiff tiveram mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Cardiff x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de mais de 2,5 gols.

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,55 2,38 Betano 1,57 2,40 Bet365 1,57 2,35

Resumo dos palpites do Lance! para Cardiff x Chelsea

Mais de 1,5 gols no primeiro tempo (2,27 na Betsson) Mais de 2,5 gols do Chelsea (1,98 na Betsson) Intervalo/Final: Chelsea/Chelsea (1,70 na Betano) Menos de dez escanteios (1,80 na Bet365)

