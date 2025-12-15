Cardiff x Chelsea – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Cardiff x Chelsea pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira aqui no Lance! os nossos palpites para Cardiff x Chelsea, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O confronto eliminatório acontece nesta terça-feira (16/12), no Cardiff City Stadium a partir das 17h (horário de Brasília). O time da terceira divisão chega como azarão e tenta surpreender ao lado do seu torcedor. Já os Blues querem fazer valer o favoritismo para avançar às semifinais.
Palpite do Lance! para Cardiff x Chelsea (16/12)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Cardiff e Chelsea são equipes que protagonizam jogos ofensivos recentemente. Nas suas últimas dez partidas, o time mandante teve média de 2,1 gols marcados por duelo. 34% desses saíram na primeira metade - sete feitos. O confronto entre elencos opostos deve proporcionar nos 45 minutos iniciais muitas chances de tentos, aumentando as oportunidades para duas bolas nas redes.
O Chelsea marcou na etapa inicial em quatro das últimas sete partidas. Nesta Copa da Liga, o ataque azul teve três dos seis gols feitos em primeiros tempos. Mesmo com modificações, o elenco dos Blues tendem a dominar as ações no período. Logo, o nosso primeiro mercado é uma boa opção de palpite.
- Sete dos nove gols feitos pelo Cardiff nesta Copa da Liga foram marcados nos 45 minutos iniciais
- O Chelsea marcou sete dos últimos 16 gols feitos na primeira metade
Outro palpites para Cardiff x Chelsea
O fato de jogar contra um time de terceira divisão vai cobrar do Chelsea uma postura mais propositiva. Essa iniciativa, com a escalação mais ofensiva, faz o Chelsea dominar as chances para marcar ao menos três vezes. Essa estatística se repetiu em seis jogos da equipe na temporada. O Cardiff foi vazado em dez dos últimos doze compromissos. Em três deles, sofreu mais de 2,5 vezes - contra adversários de um nível bem inferior em relação ao Chelsea.
A equipe de Londres venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos sete jogos feitos. A vitória ao final das partidas foi confirmada em três deles. O forte começo é uma característica dos Blues, que tentam dominar as ações logo no início - principalmente com alguns nomes querendo mostrar serviço. Por fim, os times cobram poucos escanteios em seus jogos. Somadas, as médias ficam é 10,1 cobranças. Assim, cinco dos últimos seis duelos do Cardiff tiveram menos de 10,5 tiros de canto. O duelo promete de menos profundidades, com baixas cobranças no total.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise e Forma dos Times
Cardiff - Momento e escalação
O Cardiff competiu em todas as rodadas da Copa da Liga Inglesa até o momento. A equipe passou por Swindon, Cheltenham, Burnley e Wrexham até chegar nas quartas de final. A campanha com 100% coincide com o bom momento na League One, a terceira divisão inglesa. O time do País de Gales venceu as cinco últimas rodadas no campeonato, sendo o atual líder com quatro pontos de vantagem.
Quem comanda os The Bluebirds é o jovem Brian Barry-Murphy. O treinador de 47 anos assumiu o comando do clube no início da temporada e soma 19 vitórias em 28 jogos. Uma baixa certa no jogo será o meia Omari Kellyman. Ele está emprestado pelo Chelsea, que vetou sua utilização na partida. Sem Rubin Colwill, lesionado, a tendência é que Joel Colwill seja o titular na função de meia armador.
Provável escalação do Cardiff: Nathan Trott; Ronan Kpakio, William Fish, Calum Chambers e Joel Bagan; Ryan Wintle e Alex Robertson; Cian Ashford, Joel Colwill e Isaak Davies; Yousef Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy.
Chelsea - Momento e escalação
O Chelsea voltou a vencer na temporada com um 2 a 0 sobre o Everton em Stamford Bridge. Além da vitória, a partida ficou marcada pelo primeiro gol de Cole Palmer desde a lesão que o afastou em setembro. O lateral Malo Gusto foi o responsável pelo segundo gol dos Blues. A felicidade do resultado constatou com a coletiva de Enzo Maresca. O treinador afirmou que vem dos piores dias no clube, pela falta de apoio recebido.
A declaração surpreendente aumenta a pressão sobre o trabalho do italiano. Para acalmar os ânimos, o time tenta avançar à semifinal da Copa da Liga. Nas fases anteriores, eliminou Lincoln City e Wolverhampton. O treinador deve promover várias alterações no time titular. Certo é que Cucurella, suspenso, não fica à disposição. Jogadores como Jorgensen, Andrey Santos, Estêvão e Buonanotte devem ganhar espaços entre os titulares.
Provável escalação do Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Jorrel Hato; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Estêvão, Facundo Buonanotte e Alejandro Garnacho (Gittens); Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca.
Confronto direto e estatísticas de Cardiff e Chelsea
O histórico recente entre Cardiff e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Cardiff e Chelsea
- 31/03/2019 - Cardiff 1 x 2 Chelsea - (Premier League)
- 15/09/2018 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (Premier League)
- 11/05/2014 - Cardiff 1 x 2 Chelsea - (Premier League)
- 19/10/2013 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (Premier League)
- 13/02/2010 - Chelsea 4 x 1 Cardiff - (FA Cup)
Estatísticas e curiosidades de Cardiff x Chelsea
- As equipes voltam a se reencontrar após seis anos do último confronto direto
- As últimas cinco partidas diretas terminaram com ambos os lados marcando
- Metade dos últimos quatro confrontos tiveram mais de 1,5 gols no primeiro tempo
- Seis dos últimos sete jogos do Chelsea terminaram com menos de 10,5 escanteios
- Sete das oito partidas recentes do Cardiff tiveram mais de 2,5 gols
Comparação de Odds para Cardiff x Chelsea
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de mais de 2,5 gols.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Cardiff x Chelsea
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias