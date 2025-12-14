Manchester United x Bournemouth – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester United x Bournemouth, pela 16ª rodada do Premier League. O confronto acontece nesta segunda-feira, 15 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Old Trafford em Manchester, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester United x Bournemouth (15/12/2025)

O momento e os objetivos das duas equipes indicam uma partida bastante movimentada. O United busca se aproximar do top 5 da Premier League, enquanto o Bournemouth precisa dar uma resposta após resultados negativos recentes. Diante desse contexto, o palpite de ambas as equipes marcarem, aliado ao mercado de mais de 2,5 gols, ganha ainda mais força para o confronto.

No campeonato, o Manchester United vem de média de 1,7 gols por partida, e o Bournemouth, 1,4 gols Nas últimas oito partidas do United, em sete ambas as equipes marcaram e em seis registrou mais de 2,5 gols Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, em quatro tivemos mais de 2,5 gols e nas cinco o Manchester United levou gols

Outros palpites para Manchester United x Bournemouth

O Manchester United atravessa uma sequência incômoda na temporada, sofrendo gols em suas últimas oito partidas. Somado a isso, o histórico do confronto também pesa contra os Red Devils: a equipe sofreu gols do Bournemouth nos últimos cinco encontros, sendo que em quatro deles o adversário saiu na frente do placar. Diante desse cenário, o palpite para o United sofrer o primeiro gol ganha bastante força.

Com a promessa de um jogo movimentado, com ambas as equipes buscando o resultado, a tendência é de um alto número de finalizações e, consequentemente, de escanteios. O United registra média de 4,7 escanteios por partida, enquanto o Bournemouth tem média de 5,5. Esses números indicam boas chances de superação da linha de 10,5 escanteios, algo que ocorreu em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes.

Em relação aos cartões, o retrospecto recente aponta para um número mais controlado de advertências. O Manchester United comete, em média, 10,3 faltas por jogo, recebendo 1,4 cartão amarelo. Já o Bournemouth comete cerca de 13 faltas por partida, resultando em média de 2,5 cartões. Além disso, em sete dos últimos oito confrontos entre as equipes, a marca de 4,5 cartões totais não foi ultrapassada, o que reforça o palpite para uma linha mais baixa de cartões.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United chega em uma crescente na temporada, com duas vitórias nas últimas três partidas, mas precisa evitar uma oscilação e manter o bom momento caso queira brigar no topo da Premier League. Agora, quer aproveitar a força de sua torcida para garantir um bom resultado.

Para a partida, Rúben Amorim terá alguns problemas. A FIFA solicitou que os jogadores que irão defender suas seleções na Copa Africana de Nações se apresentem no mesmo dia da partida. Isso significa que provavelmente, Bryan Mbeumo (Camarões), Amad Diallo (Costa do Marfim) e Noussair Mazraoui (Marrocos) não estarão em campo. O United negocia com as seleções, mas nada está definido.

Além das prováveis baixas, Benjamin Šeško segue como dúvida, e Harry Maguire e Matthijs de Ligt são desfalques confirmados.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui(Leny Yoro); Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Diallo (Patrick Dorgu); Bryan Mbeumo (Joshua Zirkzee), Mason Mount e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.

Bournemouth - Momento e escalação

O Bournemouth vive um momento delicado na temporada. Após um início muito bom como uma das sensações da Premier League a equipe caiu de produção, e agora vem de seis partidas consecutivas sem vitória. Chega pressionado para um bom resultado e subir na tabela de classificação.

Andoni Iraola não contará com Lewis Cook, que cumprirá suspensão automática, além de Ryan Christie e Matai Akinmboni, ambos lesionados.

Provável escalação do Bournemouth: Djordje Petrovic; Adam Smith, Marcos Senesi, Bafodé Diakité e Adrien Truffert; Alex Scott; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Tyler Adams e Marcus Tavernier; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Bournemouth

O histórico recente entre Manchester United e Bournemouth é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester United x Bournemouth

27/04/2025 – Bournemouth 1 x 1 Manchester United – Premier League

22/12/2024 – Manchester United 0 x 3 Bournemouth – Premier League

13/04/2024 – Bournemouth 2 x 2 Manchester United – Premier League

09/12/2023 – Manchester United 0 x 3 Bournemouth – Premier League

20/05/2023 – Bournemouth 0 x 1 Manchester United – Premier League

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Bournemouth

Em todas as competições foram disputados 24 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Manchester United, cinco empates e cinco triunfos do Bournemouth. Na temporada, o Manchester United marcou 28 e sofreu 24 gols em 16 partidas O Bournemouth registrou 21 gols marcados e 26 sofridos em 16 partidas até o momento na temporada O Bournemouth vem de seis partidas consecutivas sem vitória Os Red Devils vem de oito partidas seguidas sofrendo gols

Comparação de Odds para Manchester United x Bournemouth

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Manchester United Empate Bournemouth Betsson 1,85 4,15 3,90 Betano 1,85 4,10 3,80 Br4bet 1,80 4,00 3,80

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester United x Bournemouth

