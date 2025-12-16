PSG x Flamengo – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo do Mundial de Clubes
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para PSG x Flamengo pela final do Mundial de Clubes. O duelo acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, pela grande final do campeonato mundial. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para PSG x Flamengo (17/12)
PSG x Flamengo - Resultado: Flamengo vence (4,95)
O prognóstico de vitória do Flamengo se apoia principalmente no momento competitivo da equipe. O time chega em alta, com sequência positiva e já adaptado ao ritmo do torneio, algo que costuma pesar em jogos decisivos. A consistência recente indica um Flamengo mais confiante, com padrão de jogo assimilado e capacidade de controlar diferentes cenários de partida.
Do outro lado, o PSG faz sua estreia na competição, o que naturalmente traz incertezas, ainda mais diante da possibilidade de diversos desfalques. A falta de ritmo competitivo no torneio e eventuais mudanças na escalação podem afetar o desempenho coletivo, sobretudo contra um adversário que já chega testado e com continuidade de resultados.
- O Flamengo está há sete partidas sem perder, demonstrando regularidade e estabilidade recente
- A equipe venceu os dois últimos jogos do torneio, chegando com ritmo e confiança elevados
- O PSG estreia na competição e pode ter múltiplas ausências, reduzindo opções e entrosamento ao longo da partida
Outros palpites para PSG x Flamengo
O cenário aponta para ambas as equipes marcam, já que o PSG costuma estar envolvido em jogos de placar elevado, enquanto o Flamengo atravessa um momento ofensivo consistente e chega com confiança para criar chances. A combinação de intensidade e qualidade técnica dos dois lados favorece um duelo aberto.
O Flamengo também aparece forte para marcar o primeiro gol, mantendo a tendência recente de iniciar partidas de forma agressiva. Nesse contexto, Arrascaeta para marcar a qualquer momento ganha valor pelo protagonismo ofensivo e pela regularidade na temporada, sendo o principal nome para decidir a favor do time brasileiro.
Análise e Forma dos Times
PSG - Momento e escalação
Atual campeão da Champions League, o PSG chega ao Intercontinental de Clubes em busca de um título inédito e com discurso mais competitivo do que o indicado nos rumores recentes. A equipe poupou seus titulares na vitória sobre o Metz no último compromisso e deve ir a campo com força máxima diante do Flamengo.
O torneio ganha peso extra após a derrota para o Chelsea por 3 a 0 no Mundial de Clubes, resultado que expôs fragilidades defensivas e aumentou a pressão por uma resposta em jogos de alto nível.
Provável escalação do PSG: Safonov (Chevalier); Zaire-Emery, Zabarnyi (Marquinhos), Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola (Doué) e Gonçalo Ramos (Ousmane Dembélé). Técnico: Luis Enrique.
Flamengo - Momento e escalação
Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chega ao Intercontinental de Clubes com histórico recente relevante e em sua primeira final desde 2019, quando fez jogo competitivo contra o Liverpool, mas acabou derrotado por 1 a 0.
Após a eliminação precoce para o Al-Hilal em 2022, o Rubro-Negro retorna mais preparado e embalado por duas vitórias contundentes sobre Cruz Azul e Pyramids, com desempenho dominante e controle dos jogos, o que credencia a equipe para encarar o PSG em igualdade de condições.
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Confronto direto e estatísticas de PSG x Flamengo
O histórico recente entre PSG e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de PSG x Flamengo
- O Flamengo está há sete jogos sem perder
- O PSG teve mais de 2,5 gols em seis dos últimos oito jogos
- O Flamengo foi o primeiro a marcar nos últimos cinco jogos
- O PSG registra menos de 4,5 cartões em cinco das últimas seis partidas
- Flamengo e PSG tiveram menos de 10,5 escanteios em sete dos últimos oito jogos da temporada
Comparação de Odds para PSG x Flamengo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Bet365
1,75
2,00
Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Fulham
- Resultado: Flamengo vence (4,95 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,82 na Betsson)
- Marcar 1º gol: Flamngo (3,00 na Superbet)
- Marcar a qualquer momento: Arrascaeta (3,75 na Betano)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias