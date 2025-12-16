Newcastle x Fulham – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Newcastle x Fulham pela Copa da Liga Inglesa. O duelo acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, pelas quartas de final da copa nacional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Newcastle x Fulham (17/12)

Newcastle x Fulham - Ambas as equipes marcam (1,70)

O cenário favorece ambas as equipes marcam porque o Newcastle tende a assumir o controle do jogo em casa, com volume ofensivo alto e presença constante no terço final.

Essa postura costuma gerar chances, mas também expõe a última linha, especialmente nas transições defensivas, abrindo espaço para o adversário finalizar. Em jogos desse perfil, o time costuma marcar, mas raramente passa ileso.

O Newcastle sofreu gol em três partidas consecutivas. O Fulham foi vazado em 11 jogos seguidos As duas equipes apresentam tendência de jogos com gols para ambos, especialmente quando o Newcastle atua como mandante e impõe ritmo alto desde o início

Outros palpites para Newcastle x Fulham

O Newcastle vence aparece como cenário mais provável pelo contexto de mando de campo e maior capacidade de controle do jogo. A equipe costuma iniciar as partidas em ritmo intenso, pressionando alto e ocupando o campo ofensivo, o que aumenta a chance de sair na frente no placar, tendência reforçada pelo dado de ter marcado o primeiro gol em oito dos últimos nove jogos.

Já o mercado de menos de 3,5 cartões se sustenta pelo perfil recente do confronto, com dinâmica mais técnica do que física. Tanto Newcastle quanto Fulham vêm participando de partidas com menor índice disciplinar, e o recorte de sete em nove jogos abaixo dessa linha indica um jogo com menos interrupções e controle emocional maior ao longo dos 90 minutos.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle entra no duelo em um momento de oscilação no campeonato, vindo de derrota por 1 a 0 para o Sunderland, fora de casa, pela Premier League.

Antes disso, mostrou competitividade ao empatar em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen pela Champions League, em jogo de alto nível técnico. Já na Copa da Liga Inglesa, chega confiante após eliminar o Tottenham por 2 a 0, resultado que reforça a capacidade da equipe em jogos eliminatórios e no St. James' Park.

Provável escalação do Newcastle: Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw, Lewis Hall; Tonali, Willock, Ramsey; Elanga, Barnes e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Fulham - Momento e escalação

O Fulham chega para o confronto em um momento de recuperação no campeonato, embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Burnley, fora de casa, resultado que reforça sua competitividade como visitante.

Anteriormente, a equipe havia perdido por 2 a 1 para o Crystal Palace, em casa, evidenciando certa irregularidade no desempenho recente. Na Copa da Liga Inglesa, avançou de fase após eliminar o Wycombe Wanderers nos pênaltis, em um jogo de dificuldade maior do que o esperado.

Provável escalação do Fulham: Lecomte; Castagne, Diop, Cuenca, Robinson; Reed, King, Cairney; Traoré, Kevin, Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Fulham

O histórico recente entre Newcastle e Fulham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Newcastle x Fulham

25/10/2025 – Newcastle 2 x 1 Fulham (Premier League)

01/02/2025 – Newcastle 1 x 2 Fulham (Premier League)

21/09/2024 – Fulham 3 x 1 Newcastle (Premier League)

06/04/2024 – Fulham 0 x 1 Newcastle (Premier League)

27/01/2024 – Fulham 0 x 2 Newcastle (FA Cup)

Estatísticas e curiosidades de Newcastle x Fulham

O Newcastle sofreu gol em oito partidas consecutivas O Fulham também chega com sequência defensiva negativa, tendo sofrido gol em quatro jogos seguidos Sete dos últimos oito jogos do Newcastle terminaram com mais de 2,5 gols O Fulham registra mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos Em sete dos últimos oito jogos do Newcastle, ambas as equipes marcaram

Comparação de Odds para Newcastle x Fulham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

<strong>Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.</strong> Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,72 2,08 Betano 1,77 2,05 Br4 1,75 2,05 Superbet 1,72 2,08 Bet365 1,75 2,00

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Fulham

