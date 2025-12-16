Corinthians x Vasco – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance! para a grande final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco nesta quarta-feira (17/12). O primeiro jogo da decisão acontece na Neo Química Arena, em Itaquera, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O Timão chega à disputa do título após eliminar nos pênaltis o Cruzeiro. Também nas penalidades, o Gigante da Colina passou pelo rival Fluminense, e volta à final do torneio após 14 anos.

Palpite do Lance! para Corinthians x Vasco (17/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Em casa, o Corinthians joga ao lado do seu torcedor para conseguir sair em vantagem na final da Copa do Brasil. O time teve um desempenho oscilante nos últimos jogos na Arena. Isso porque venceu apenas três dos sete recentes. Contudo, a mobilização pela competição sugere uma postura mais ligada no confronto contra o Vasco - diferente do primeiro tempo no duelo diante do Cruzeiro.

Além disso, o Gigante da Colina vem oscilando em partidas longe do seu torcedor. Nos últimos cinco jogos como visitante, o time perdeu todos eles sem marcar nenhuma vez. Por conta do peso do confronto, nossa análise indica um confronto de poucos tentos marcados, com chances de vitória corintiana.

O Corinthians tem aproveitamento de 57% na Neo Química Arena em 2025 (21 vitórias em 37 jogos) Cinco dos últimos sete jogos do Vasco terminaram com menos de 3,5 gols A equipe paulista tem média de 1,22 gols marcados por jogo na temporada

Outros palpites para Corinthians x Vasco

Os jogos de ida da Copa do Brasil entregam maior disposição defensiva. E a decisão da competição não deve fugir dessa expectativa. O Corinthians tem a melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos. Já o Vasco terminou dez das 13 partidas recentes com o mercado de ambos os marcam não.

Outro palpite é do Vasco ter acima de 9,5 finalizações no encontro. O Gigante da Colina deve apostar bastante no jogo de transição. Liderados por Coutinho e Rayan, teve dez ou mais chutes em seis dos últimos nove jogos. A defesa do Corinthians cede muitos espaços em velocidade, o que pode favorecer as finalizações dos visitantes.

O último palpite é no primeiro tempo ter um ou dois gols. Os duelos recentes das equipes na temporada têm por padrão o período muito ativo. As últimas dez partidas do Timão foram finalizadas com essa faixa de gols na etapa. O mercado se repetiu nos últimos três jogos do Cruz-Maltino, o que indica há chance para 45 minutos com boas oportunidades.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

Em noite decisiva de Hugo Souza, o Corinthians confirmou sua vaga entre os finalistas da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem de 1 a 0, o Timão viu o Cruzeiro reverter o placar do primeiro jogo ao vencer por 2 a 1 no domingo. Assim, a decisão da semifinal foi para os pênaltis. E a estrela do goleiro corintiano brilhou mais alto. Hugo defendeu as cobranças de Gabriel Barbosa e Walace, garantindo o Alvinegro na decisão.

A equipe volta à uma final após três anos, quando perdeu a decisão de 2022 para o Flamengo. Agora, o torcedor da Fiel sonha em reconquistar o título da copa após 16 anos, já que a última vez que conquistou o torneio foi em 2009. Dorival Júnior não deve ter novos problemas para escalar o Timão. A única dúvida fica pela decisão se Rodrigo Garro e Raniele, recém recuperados de lesões, vão iniciar a partida entre os 11 iniciais.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (André Carillo); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco busca conquistar o bicampeonato do torneio, no qual conquistou o único troféu em 2011. E a vaga nesta decisão também passou pela estrela do seu goleiro. Após o Fluminense vencer por 1 a 0 no tempo normal, Léo Jardim defendeu duas cobranças nas penalidades. A disputa foi para os pênaltis, já que o Cruz-Maltino tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1. Com as defesas, Jardim chegou a seis cobranças defendidas nesta Copa do Brasil.

O Gigante da Colina, caso seja campeão, pode quebrar um jejum de 14 anos sem título nacional. E de quebra, um possível título garante o clube na fase de grupos da próxima Libertadores. Assim como o Corinthians, o time carioca não terá novos desfalques no primeiro jogo da decisão. Fernando Diniz deve repetir o time titular das semifinais.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Corinthians e Vasco

O histórico recente entre Corinthians e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

24/08/2025 - Vasco 2 x 3 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

05/04/2025 – Corinthians 3 x 0 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

24/11/2024 – Corinthians 3 x 1 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

10/07/2024 – Vasco 2 x 0 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

28/11/2023 – Vasco 2 x 4 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Vasco

O Corinthians venceu sete dos oito confrontos diretos disputados na Neo Química Arena desde 2015 Quatro dos últimos seis confrontos tiveram menos de 3,5 gols A última vez que se encontraram em partida da Copa do Brasil foi em 2009, quando empataram os dois jogos daquela semifinal O histórico dos jogos entre as equipes tem média de 2,85 gols combinados O Timão não conquista a Copa do Brasil desde 2009

Comparação de Odds para Corinthians x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Resultado: Vitória do Corinthians Resultado: Empate Resultado: Vitória do Vasco Betsson 1,88 3,15 4,25 Betano 1,91 3,15 4,75 Bet365 1,90 3,30 4,20

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Vasco

Corinthians vence e Menos de 3,5 gols (2,45 na Betsson) Ambas as equipes marcam: não (1,70 na Betsson) Mais de 9,5 chutes totais do Vasco (1,60 na Betano) Um ou dois gols no primeiro tempo (1,72 na Bet365)

