Talavera x Real Madrid – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Talavera x Real Madrid, pela terceira fase da Copa do Rei da Espanha. O confronto acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio El Prado, em Talavera de la Reina, Espanha, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Talavera x Real Madrid (17/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Com o favoritismo a seu favor, o Real Madrid estreia na Copa do Rei da Espanha com a expectativa de uma atuação dominante. A tendência é de uma partida aberta e com muitos gols, sobretudo pelo bom momento ofensivo dos Merengues aliado à fragilidade defensiva do Talavera, o que reforça nosso palpite para um placar elevado.

Além disso, o controle das ações ofensivas deve ser majoritariamente do time madrilenho. Somado ao retrospecto recente de abrir o placar na maioria de suas partidas, aumenta a probabilidade de o Real Madrid marcar o primeiro gol também neste confronto.

Em cinco das últimas sete partidas do Real Madrid tivemos mais de 2,5 gols marcados Os Merengues marcaram o primeiro gol em três dos últimos cinco jogos Na temporada, o Real vem de 47 gols marcados em 23 jogos

Outros palpites para Talavera x Real Madrid

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma opção de palpite mais ousada é a de ambas as equipes marcarem. O Real Madrid vem de uma sequência de jogos em que conseguiu balançar as redes, mas também sofreu gols, padrão que se intensifica com a possibilidade de Xabi Alonso escalar um time misto. Em cinco dos últimos sete jogos dos Merengues, ambas as equipes marcaram.

Na temporada, o Real Madrid registra média de 6,4 escanteios por partida e não ultrapassou a linha de 10,5 escanteios em cinco dos últimos sete jogos. Em relação aos cartões, a equipe tem média de 1,8 cartão amarelo recebido por jogo, com três dos últimos cinco confrontos terminando abaixo da marca de 4,5 cartões totais. Números que reforçam nossos palpites.

Análise e Forma dos Times

Talavera - Momento e escalação

A equipe do Talavera vem de um momento complicado em sua temporada. Após uma sequência de cinco derrotas consecutivas, conseguiu duas vitórias nas últimas três partidas, porém não suficiente para tirar a equipe da 19ª posição da Primera Federación, a terceira divisão na Espanha.

A equipe chega para a sua terceira partida na Copa do Rei, após eliminar o Málaga na rodada anterior por 2 a 1. Agora, recebe o Real Madrid com o sonho de conseguir a classificação.

Provável escalação do Talavera: Jaime González; David Cuenca, Alvaro López, Sergi Molina, Aleix Roig, Arturo Molina, Isaiah Navarro, Pedro Capó, Valen Gómez, Gonzalo Di Renzo, Sergio Montero. Técnico: Diego Nogales

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid vive um momento de instabilidade e oscilações na temporada. São apenas quatro vitórias nos últimos dez jogos, cenário que aumentou a pressão sobre Xabi Alonso no comando da equipe. Na última rodada, a vitória por 2 a 1 sobre o Getafe serviu para encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em casa.

A equipe merengue enfrenta sérios problemas no departamento médico, principalmente no setor defensivo. Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga estão fora da partida. Trent Alexander-Arnold ainda é dúvida para o confronto.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Víctor Valdepeñas; Rodrygo, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

Confronto direto e estatísticas de Talavera x Real Madrid

O histórico recente entre Talavera e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Talavera x Real Madrid

Este será o primeiro confronto em uma partida oficial entre Talavera e Real Madrid O Real Madrid já conquistou 19 vezes a Copa do Rei da Espanha, em 113 participações Nos 23 jogos da temporada até o momento, o Real marcou 47 gols e sofreu 23 O Talavera vem de uma sequência de seis derrotas nos últimos oito jogos Nos últimos dez jogos do Real Madrid, a equipe conquistou quatro vitórias, três empates e três derrotas

Comparação de Odds para Talavera x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols do encontro:

Casa de Apostas Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,96 1,81 Betano 1,90 1,82 Br4bet 1,90 1,80

Resumo dos palpites do Lance! para Talavera x Real Madrid

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.