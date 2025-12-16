menu hamburguer
Talavera x Real Madrid – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Talavera x Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha

North Star Network
Parceiro de Conteúdo
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/12/2025
07:00
  • Matéria
O Lance! apresenta os melhores palpites para Talavera x Real Madrid, pela terceira fase da Copa do Rei da Espanha. O confronto acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio El Prado, em Talavera de la Reina, Espanha, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Talavera x Real Madrid (17/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Com o favoritismo a seu favor, o Real Madrid estreia na Copa do Rei da Espanha com a expectativa de uma atuação dominante. A tendência é de uma partida aberta e com muitos gols, sobretudo pelo bom momento ofensivo dos Merengues aliado à fragilidade defensiva do Talavera, o que reforça nosso palpite para um placar elevado.

Além disso, o controle das ações ofensivas deve ser majoritariamente do time madrilenho. Somado ao retrospecto recente de abrir o placar na maioria de suas partidas, aumenta a probabilidade de o Real Madrid marcar o primeiro gol também neste confronto.

  1. Em cinco das últimas sete partidas do Real Madrid tivemos mais de 2,5 gols marcados
  2. Os Merengues marcaram o primeiro gol em três dos últimos cinco jogos
  3. Na temporada, o Real vem de 47 gols marcados em 23 jogos

Outros palpites para Talavera x Real Madrid

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Uma opção de palpite mais ousada é a de ambas as equipes marcarem. O Real Madrid vem de uma sequência de jogos em que conseguiu balançar as redes, mas também sofreu gols, padrão que se intensifica com a possibilidade de Xabi Alonso escalar um time misto. Em cinco dos últimos sete jogos dos Merengues, ambas as equipes marcaram.

Na temporada, o Real Madrid registra média de 6,4 escanteios por partida e não ultrapassou a linha de 10,5 escanteios em cinco dos últimos sete jogos. Em relação aos cartões, a equipe tem média de 1,8 cartão amarelo recebido por jogo, com três dos últimos cinco confrontos terminando abaixo da marca de 4,5 cartões totais. Números que reforçam nossos palpites.

Análise e Forma dos Times

Talavera - Momento e escalação

A equipe do Talavera vem de um momento complicado em sua temporada. Após uma sequência de cinco derrotas consecutivas, conseguiu duas vitórias nas últimas três partidas, porém não suficiente para tirar a equipe da 19ª posição da Primera Federación, a terceira divisão na Espanha.

A equipe chega para a sua terceira partida na Copa do Rei, após eliminar o Málaga na rodada anterior por 2 a 1. Agora, recebe o Real Madrid com o sonho de conseguir a classificação.

Provável escalação do Talavera: Jaime González; David Cuenca, Alvaro López, Sergi Molina, Aleix Roig, Arturo Molina, Isaiah Navarro, Pedro Capó, Valen Gómez, Gonzalo Di Renzo, Sergio Montero. Técnico: Diego Nogales

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid vive um momento de instabilidade e oscilações na temporada. São apenas quatro vitórias nos últimos dez jogos, cenário que aumentou a pressão sobre Xabi Alonso no comando da equipe. Na última rodada, a vitória por 2 a 1 sobre o Getafe serviu para encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em casa.

A equipe merengue enfrenta sérios problemas no departamento médico, principalmente no setor defensivo. Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga estão fora da partida. Trent Alexander-Arnold ainda é dúvida para o confronto.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Víctor Valdepeñas; Rodrygo, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

Confronto direto e estatísticas de Talavera x Real Madrid

O histórico recente entre Talavera e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Talavera x Real Madrid

  1. Este será o primeiro confronto em uma partida oficial entre Talavera e Real Madrid
  2. O Real Madrid já conquistou 19 vezes a Copa do Rei da Espanha, em 113 participações
  3. Nos 23 jogos da temporada até o momento, o Real marcou 47 gols e sofreu 23
  4. O Talavera vem de uma sequência de seis derrotas nos últimos oito jogos
  5. Nos últimos dez jogos do Real Madrid, a equipe conquistou quatro vitórias, três empates e três derrotas

Comparação de Odds para Talavera x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols do encontro:

Casa de ApostasMais de 3,5 golsMenos de 3,5 gols

Betsson

1,96

1,81

Betano

1,90

1,82

Br4bet

1,90

1,80

Resumo dos palpites do Lance! para Talavera x Real Madrid

  1. Real Madrid marcar o primeiro gol + Mais de 2,5 gols (1,52 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (2,28 na Betsson)
  3. Menos de 10,5 escanteios (1,78 na Betano)
  4. Menos de 4,5 cartões (1,60 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

