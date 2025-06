Palpite Inter de Milão x Urawa Reds – Mundial de Clubes – 21/06/2025

Inter de Milão e Urawa Reds se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília). Depois de tropeçar na estreia, a Inter busca seu primeiro triunfo diante do clube japonês, que foi dominado pelo River na rodada de abertura. O local da partida será Lumen Field, em Seattle (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Superbet

Inter de Milão - 1.19 Empate - 6.50 Urawa Reds - 15.00

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Use o código promocional Superbet na hora do cadastro e faça suas apostas no Mundial de Clubes.

Palpite Inter de Milão x Urawa Reds

Apesar de não ter vencido na estreia, a Inter controlou boa parte do jogo contra o Monterrey e ficou no empate por 1 a 1. Já o Urawa Reds foi amplamente dominado pelo River Plate, já que o clube argentino teve mais posse de bola, criou mais chances e venceu facilmente por 3 a 1.

A diferença entre os elencos é gigante, e a tendência é que a Inter de Milão fique com a bola e pressione desde o início do jogo. Contra um adversário de pouca organização tática, o time italiano tem boas chances de garantir sua primeira vitória no Mundial.

Ir para a Superbet

Nosso palpite para o jogo: Inter de Milão vence

Muito mais qualificado tecnicamente e precisando da 1ª vitória no Mundial, o palpite Inter de Milão x Urawa Reds vai para a vitória do clube italiano na segunda rodada do Mundial de Clubes.

1.19 na Superbet

Odds foram consultadas em 19/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias da Inter Milão

A Inter de Milão chegou ao Mundial de Clubes tentando se redimir da terrível performance que teve na decisão da Champions, onde foi goleada por 5 a 0 pelo PSG.

No entanto, o clube italiano não fez uma estreia convincente. Contra o Monterrey, Sérgio Ramos abriu o placar para o clube mexicano antes do intervalo, após aproveitar escanteio cobrado por Oliver Torres.

Ainda na primeira etapa, Lautaro Martínez empatou para a Inter. Nos 45 minutos finais, domínio total da equipe europeia, que não conseguiu balançar as redes e teve que se contentar com o empate em 1 a 1.

As últimas notícias do Urawa Reds

Os japoneses estão no Mundial de Clubes por terem vencido a Liga dos Campeões da AFC em 2022, mas não vivem bom momento na atual temporada.

Na estreia do Mundial de Clubes, ficou clara a diferença técnica em relação ao primeiro oponente, o River Plate. Afinal, o clube argentino abriu o placar rapidamente, com Colidio balançando as redes aos 12 minutos.

Depois do intervalo, o duelo ficou ainda mais aberto e movimentado, com Matsuo marcando o único gol do Urawa e Meza e Driussi decretando o triunfo do River por 3 a 1.



Onde assistir Inter de Milão x Urawa Reds?

A partida entre Inter de Milão e Urawa Reds terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.