De virada, Knicks vence Spurs e é campeão da NBA Cup
O Los Angeles Lakers venceu a copa em 2023 e o Milwaukee Bucks em 2024
O New York Knicks é o novo campeão da NBA Cup! A equipe garantiu o título após virar o jogo sobre o San Antonio Spurs na última terça-feira (16), vencendo por 124 a 113 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A conquista encerra um jejum de 52 anos sem grandes troféus; a última vez que a franquia celebrou um título foi na temporada 1972/73, quando superou o Los Angeles Lakers nas Finais da NBA.
OG Anunoby foi o "homem de ferro" da decisão, sem sair de quadra em nenhum momento da partida. Ele e Jalen Brunson foram os pilares ofensivos, anotando juntos 53 dos 124 pontos dos Knicks.
Pelo lado dos Spurs, o astro Victor Wembanyama não teve uma noite inspirada, já que havia recebido a notícia do falecimento de sua avó materna, Marie Christine, poucas horas antes da final. Durante a coletiva de imprensa após o jogo, Victor se emocionou ao falar sobre a perda e deixou o local logo em seguida.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi equilibrado, com o San Antonio Spurs indo para o intervalo em vantagem mínima: 61 a 59. A atuação discreta de Victor Wembanyama, que fechou os dois primeiros quartos com apenas quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência, foi decisiva para o desenrolar da noite.
Embora tenha anulado a principal estrela adversária, o New York Knicks concentrou suas forças no trio OG Anunoby, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. Contudo, a equipe nova-iorquina voltou desatenta do vestiário e viu Wembanyama finalmente entrar no jogo, permitindo que os Spurs chegassem ao último período com cinco pontos de frente.
No último quarto, com duas cestas de três consecutivas de Jordan Clarkson, os Knicks emplacaram uma corrida de 8 a 0 e assumiram a liderança. A partir daí, a franquia da "Big Apple" deslanchou, fechando a partida em 124 a 113.
