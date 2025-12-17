menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

De virada, Knicks vence Spurs e é campeão da NBA Cup

O Los Angeles Lakers venceu a copa em 2023 e o Milwaukee Bucks em 2024

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 17/12/2025
10:50
New York Knicks vence Spurs e é campeão da NBA CUP (Foto: Reprodução Instagram Knicks)
imagem cameraNew York Knicks vence Spurs e é campeão da NBA CUP (Foto: Reprodução Instagram Knicks)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O New York Knicks é o novo campeão da NBA Cup! A equipe garantiu o título após virar o jogo sobre o San Antonio Spurs na última terça-feira (16), vencendo por 124 a 113 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A conquista encerra um jejum de 52 anos sem grandes troféus; a última vez que a franquia celebrou um título foi na temporada 1972/73, quando superou o Los Angeles Lakers nas Finais da NBA.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

OG Anunoby foi o "homem de ferro" da decisão, sem sair de quadra em nenhum momento da partida. Ele e Jalen Brunson foram os pilares ofensivos, anotando juntos 53 dos 124 pontos dos Knicks.

Pelo lado dos Spurs, o astro Victor Wembanyama não teve uma noite inspirada, já que havia recebido a notícia do falecimento de sua avó materna, Marie Christine, poucas horas antes da final. Durante a coletiva de imprensa após o jogo, Victor se emocionou ao falar sobre a perda e deixou o local logo em seguida.

continua após a publicidade
New York Knicks vence Spurs e é campeão da NBA Cup (Foto: Reprodução Instagram Knicks)
New York Knicks vence Spurs e é campeão da NBA Cup (Foto: Reprodução Instagram Knicks)

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com o San Antonio Spurs indo para o intervalo em vantagem mínima: 61 a 59. A atuação discreta de Victor Wembanyama, que fechou os dois primeiros quartos com apenas quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência, foi decisiva para o desenrolar da noite.

Embora tenha anulado a principal estrela adversária, o New York Knicks concentrou suas forças no trio OG Anunoby, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. Contudo, a equipe nova-iorquina voltou desatenta do vestiário e viu Wembanyama finalmente entrar no jogo, permitindo que os Spurs chegassem ao último período com cinco pontos de frente.

continua após a publicidade

No último quarto, com duas cestas de três consecutivas de Jordan Clarkson, os Knicks emplacaram uma corrida de 8 a 0 e assumiram a liderança. A partir daí, a franquia da "Big Apple" deslanchou, fechando a partida em 124 a 113.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias