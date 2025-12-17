Veja os lances da vitória do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei
A partida é essencial para a classificação dos mineiros
Se recuperaram! Cruzeiro vence o Swehly por 3 sets a 0 em um jogo super tranquilo para o clube mineiro. As parciais foram 25/16, 25/11 e 25/21 e agora o Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória na fase de grupos após uma estreia irreconhecível contra o Osaka Bluteon.
Terceiro set: Cruzeiro 23 x 21 Swehly
- NO BLOQUEIO!!!!!!!! CRUZEIRO FECHA O SET!
- Lucão marca e agora falta só o match point!!
- Ataque no fundo da quadra! Ponto dos líbios
- Bloqueio explode e bola pontua para o Swehly
- AAACE!!! DO CRUZEIRO
- Lucão!!!
- Swehly manda um ataque sem poder reativo nos cruzeirenses
- Mais um grandioso ponto de bloqueio pelo Cruzeiro!
- Swehly bloqueia com sucesso e eles empatam novamente
- Bola líbia fura o bloqueio do Cruzeiro
- BLOQUEIO!!!!! Otávio!
- De toquinho, líbios marcam no meio da quadra do Cruzeiro
- Ataque cruzeirense!!!!!!!!
- Ponto do Swehly
- Bloqueio líbio manda para fora! Ponto do time mineiro
- Pontão do Cruzeiro!
- Mais uma bola explode no bloqueio mineiro, ponto dos adversários e eles empatam no placar
- Mais um ataque com sucesso do Swehly
- Cruzeiro tanta manter a diferença
- Bloqueio direto para fora! Ponto do Swehly
- Erro do Cruzeiro, ponto gratuito
- Pooonto do Cruzeiro
- Os líbios estão produzindo muitos ataques acompanhando o time mineiro
- Ataque fatal dos adversários
- Bola explode no bloqueio, ponto dos líbios
- Saque para fora do Swehly
- Ace dos líbios!
- Bola dos adversários em bola para fora dos mineiros
- Um bolão dos líbios! Eles marcam com boa execução
- Otávio manda bola direto para o chão!
- Ponto do Cruzeiro!!
- Douglas saca para fora
- Lucão marca no ataque
- Porradão no saque vai para fora, ponto dos adversários
- ACEE! Oppenkoski
- Saque errado dos líbios
- Primeiro ponto dos adversários
Segundo set: Cruzeiro 25 x 11 Swehly
- FIM DO SET! CRUZEIRO VENCE O SEGUNDO!
- Bloqueio de Otávio!!!
- Saque errado do Swehly, de graça para os mineiros
- Bom ataque dos líbios. Ponto deles
- Lucão manda bola direto para o chão dos adversários
- Saque para fora dos mineiros
- DOUGLAS SOUZA! Que ataque foi esse?!
- Com excelente execução, Swehly marca
- Oppenkoski manda bolão que deixa adversários sem direcionamento
- AAAACE DE OTÁVIO!
- Pancada de diagonal dos cruzeirenses!
- Para fora bola de Brasília, ponto dos líbios
- Swehly marca durando bloqueio
- Douglas outra vezzz!
- Mais um saque direto na rede pelos jogadores do Cruzeiro
- Em um rally disputadíssimo, deu Cruzeiro com Douglas Souza!
- Para fora dos líbios! Ponto do Cruzeiro
- Um ataque fatal direto no fim da quadra!! Oppenkoski
- Saque errado novamente pelo Cruzeiro.
- Adversários não direcionam e ponto vai para os mineiros
- Otávio marca um grande ponto de contra-ataque
- Rodriguinho! Ponto dos mineiros!
- Saque na rede pelo Cruzeiro
- Mais um bloqueio!!!!!!!! Ponto do Cruzeiro por Lucão
- Adversários exploram o bloqueio com sucesso! POnto do Swehly
- Um grande pancadão em cima do Swehly deixou os jogadores sem direcionamento
- Douglas marca mais um! Imparável
- Mais um gigantesco bloqueio do Cruzeiro!
- Mais um do Cruzeiro com um ótimo desempenho de fundo de quadra
- Douglas Souza marca mais um!
- Bloqueio! Douglas e Lucão param bola dos adversários
- Saque do Otávio direto na rede
- Primeiro ponto do Cruzeiro
- Douglas ataca para fora e o ponto é dos adversários
Primeiro set: Cruzeiro 25 x 16 Swehly
- Mas o Cruzeiro manteve a calma e venceu o primeiro set com o ponto final de Lucão
- No fim, o Swehly apertou os jogadores do Cruzeiro, marcando pontos de ataque
- Ponto de Graça para o Cruzeiro
- Pancadão de Douglas Souza!!!
- Saque errado pelo Cruzeiro
- Que bloqueio foi esse! Ponto do Cruzeiro
- Douglas Souza!!!!!!!!
- Os líbios tentaram reagir mas não conseguiram diante dos jogadores do Cruzeiro
- Com um ataque fatal os mineiros acumularam muitos pontos
- Os times empataram no placar
- Lucão manda mais uma para o chão
- Partida começa com pontuação do Cruzeiro
Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei
Parecia que era o Osaka Bluteon o pentacampeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Irreconhecível, o Cruzeiro foi facilmente derrotado pelo time japonês nesta terça-feira, na estreia, em Belém, com inapeláveis 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.
- Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.
