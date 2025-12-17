Veja os lances da vitória do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei

NO BLOQUEIO!!!!!!!! CRUZEIRO FECHA O SET!

Lucão marca e agora falta só o match point!!

Ataque no fundo da quadra! Ponto dos líbios

Bloqueio explode e bola pontua para o Swehly

AAACE!!! DO CRUZEIRO

Lucão!!!

Swehly manda um ataque sem poder reativo nos cruzeirenses

Mais um grandioso ponto de bloqueio pelo Cruzeiro!

Swehly bloqueia com sucesso e eles empatam novamente

Bola líbia fura o bloqueio do Cruzeiro

BLOQUEIO!!!!! Otávio!

De toquinho, líbios marcam no meio da quadra do Cruzeiro

Ataque cruzeirense!!!!!!!!

Ponto do Swehly

Bloqueio líbio manda para fora! Ponto do time mineiro

Pontão do Cruzeiro!

Mais uma bola explode no bloqueio mineiro, ponto dos adversários e eles empatam no placar

Mais um ataque com sucesso do Swehly

Cruzeiro tanta manter a diferença

Bloqueio direto para fora! Ponto do Swehly

Erro do Cruzeiro, ponto gratuito

Pooonto do Cruzeiro

Os líbios estão produzindo muitos ataques acompanhando o time mineiro

Ataque fatal dos adversários

Bola explode no bloqueio, ponto dos líbios

Saque para fora do Swehly

Ace dos líbios!

Bola dos adversários em bola para fora dos mineiros

Um bolão dos líbios! Eles marcam com boa execução

Otávio manda bola direto para o chão!

Ponto do Cruzeiro!!

Douglas saca para fora

Lucão marca no ataque

Porradão no saque vai para fora, ponto dos adversários

ACEE! Oppenkoski

Saque errado dos líbios