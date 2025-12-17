menu hamburguer
Mais Esportes

Veja os lances da vitória do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei

A partida é essencial para a classificação dos mineiros

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Ferri, Thiago Fernandes,
Dia 17/12/2025
10:26
Atualizado há 1 minutos
Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro x (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se recuperaram! Cruzeiro vence o Swehly por 3 sets a 0 em um jogo super tranquilo para o clube mineiro. As parciais foram 25/16, 25/11 e 25/21 e agora o Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória na fase de grupos após uma estreia irreconhecível contra o Osaka Bluteon.

Terceiro set: Cruzeiro 23 x 21 Swehly

  1. NO BLOQUEIO!!!!!!!! CRUZEIRO FECHA O SET!
  2. Lucão marca e agora falta só o match point!!
  3. Ataque no fundo da quadra! Ponto dos líbios
  4. Bloqueio explode e bola pontua para o Swehly
  5. AAACE!!! DO CRUZEIRO
  6. Lucão!!!
  7. Swehly manda um ataque sem poder reativo nos cruzeirenses
  8. Mais um grandioso ponto de bloqueio pelo Cruzeiro!
  9. Swehly bloqueia com sucesso e eles empatam novamente
  10. Bola líbia fura o bloqueio do Cruzeiro
  11. BLOQUEIO!!!!! Otávio!
  12. De toquinho, líbios marcam no meio da quadra do Cruzeiro
  13. Ataque cruzeirense!!!!!!!!
  14. Ponto do Swehly
  15. Bloqueio líbio manda para fora! Ponto do time mineiro
  16. Pontão do Cruzeiro!
  17. Mais uma bola explode no bloqueio mineiro, ponto dos adversários e eles empatam no placar
  18. Mais um ataque com sucesso do Swehly
  19. Cruzeiro tanta manter a diferença
  20. Bloqueio direto para fora! Ponto do Swehly
  21. Erro do Cruzeiro, ponto gratuito
  22. Pooonto do Cruzeiro
  23. Os líbios estão produzindo muitos ataques acompanhando o time mineiro
  24. Ataque fatal dos adversários
  25. Bola explode no bloqueio, ponto dos líbios
  26. Saque para fora do Swehly
  27. Ace dos líbios!
  28. Bola dos adversários em bola para fora dos mineiros
  29. Um bolão dos líbios! Eles marcam com boa execução
  30. Otávio manda bola direto para o chão!
  31. Ponto do Cruzeiro!!
  32. Douglas saca para fora
  33. Lucão marca no ataque
  34. Porradão no saque vai para fora, ponto dos adversários
  35. ACEE! Oppenkoski
  36. Saque errado dos líbios
  37. Primeiro ponto dos adversários

Segundo set: Cruzeiro 25 x 11 Swehly

  1. FIM DO SET! CRUZEIRO VENCE O SEGUNDO!
  2. Bloqueio de Otávio!!!
  3. Saque errado do Swehly, de graça para os mineiros
  4. Bom ataque dos líbios. Ponto deles
  5. Lucão manda bola direto para o chão dos adversários
  6. Saque para fora dos mineiros
  7. DOUGLAS SOUZA! Que ataque foi esse?!
  8. Com excelente execução, Swehly marca
  9. Oppenkoski manda bolão que deixa adversários sem direcionamento
  10. AAAACE DE OTÁVIO!
  11. Pancada de diagonal dos cruzeirenses!
  12. Para fora bola de Brasília, ponto dos líbios
  13. Swehly marca durando bloqueio
  14. Douglas outra vezzz!
  15. Mais um saque direto na rede pelos jogadores do Cruzeiro
  16. Em um rally disputadíssimo, deu Cruzeiro com Douglas Souza!
  17. Para fora dos líbios! Ponto do Cruzeiro
  18. Um ataque fatal direto no fim da quadra!! Oppenkoski
  19. Saque errado novamente pelo Cruzeiro.
  20. Adversários não direcionam e ponto vai para os mineiros
  21. Otávio marca um grande ponto de contra-ataque
  22. Rodriguinho! Ponto dos mineiros!
  23. Saque na rede pelo Cruzeiro
  24. Mais um bloqueio!!!!!!!! Ponto do Cruzeiro por Lucão
  25. Adversários exploram o bloqueio com sucesso! POnto do Swehly
  26. Um grande pancadão em cima do Swehly deixou os jogadores sem direcionamento
  27. Douglas marca mais um! Imparável
  28. Mais um gigantesco bloqueio do Cruzeiro!
  29. Mais um do Cruzeiro com um ótimo desempenho de fundo de quadra
  30. Douglas Souza marca mais um!
  31. Bloqueio! Douglas e Lucão param bola dos adversários
  32. Saque do Otávio direto na rede
  33. Primeiro ponto do Cruzeiro
  34. Douglas ataca para fora e o ponto é dos adversários

Primeiro set: Cruzeiro 25 x 16 Swehly

  • Mas o Cruzeiro manteve a calma e venceu o primeiro set com o ponto final de Lucão
  • No fim, o Swehly apertou os jogadores do Cruzeiro, marcando pontos de ataque
  • Ponto de Graça para o Cruzeiro
  • Pancadão de Douglas Souza!!!
  • Saque errado pelo Cruzeiro
  • Que bloqueio foi esse! Ponto do Cruzeiro
  • Douglas Souza!!!!!!!!
  • Os líbios tentaram reagir mas não conseguiram diante dos jogadores do Cruzeiro
  • Com um ataque fatal os mineiros acumularam muitos pontos
  • Os times empataram no placar
  • Lucão manda mais uma para o chão
  • Partida começa com pontuação do Cruzeiro

Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

Parecia que era o Osaka Bluteon o pentacampeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Irreconhecível, o Cruzeiro foi facilmente derrotado pelo time japonês nesta terça-feira, na estreia, em Belém, com inapeláveis 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.

Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

