Código do bônus BOnS 2024: use LANCEVIP

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 14:04 • Rio de Janeiro

Use o código do bônus BOnS 2024 LANCEVIP para ativar bônus exclusivos para apostar em esportes e jogar no cassino online. Dessa forma, ao se cadastrar com o código de bônus BOns, o jogador recebe até R$30 para apostas esportivas ou 200 giros grátis para jogar o Fortune Dragon, popular slot game.

Assim, veja, a seguir, um passo a passo completo para abrir sua conta e usar o código do bônus BOns ao se registrar e ativar os bônus. Além disso, confira nossa análise sobre o funcionamento da casa de apostas e seus principais recrusos.

Ademais, se você procura por plataforma para suas bets com bônus, descubra como usar o código Stake e o código promocional Marathonbet.

O que posso conseguir com o código do bônus da BOnS?

As melhores casas de apostas contam com ofertas para novos jogadores que concedem fundos ou giros após completar algumas condições. Essa prática é utilizada tanto como método de aumentar a base de clientes, quanto para melhorar a experiência de apostas.

A BOnS Brasil, mesmo sendo uma marca recente no mercado, já se destaca pelo seu catálogo de ofertas. Desde promoções com código do bônus da BOnS, até torneios, concursos e loterias podem ser encontradas pelo site em 2024.

Todas as ofertas da casa apresentam condições bem claras que podem ser conferidas detalhadamente pelas páginas específicas das promoções.

Então, confira a seguir uma tabela com as melhores promoções da BOnS e um resumo das suas principais características.

Produto BOnS Detalhes da oferta Código bônus BOnS Esportes Deposite R$30 e Ganhe R$30 Apostar agora >> Cassino 200 giros grátis no Fortune Dragon Jogar agora >> Fidelidade Cashback e reembolsos Apostar agora >>

A tabela acima foi criada pela nossa equipe e cobre apenas uma pequena parte do catálogo de bônus da plataforma. Todavia, adiantamos que as ofertas da casa estão sujeitas aos termos e condições gerais, sendo importante conferi-los com antecedência.

Bônus de boas-vindas dos esportes na BOnS

Como os palpites são a categoria de apostas mais procuradas no Brasil, é fundamental que as operadoras presentes por aqui tenham uma ampla cobertura esportiva. Pelo site da BOnS, você tem acesso a dezenas de modalidades, juntamente a ofertas para personalizar os seus palpites.

Na página de ofertas para esportes na empresa é possível encontrar cashback, cashout, odds aumentadas, Comboboost e bônus VIP. Entretanto, a bonificação mais interessante para os recém-cadastrados entusiastas em várias modalidades é a oferta para primeiros depósitos.

Com o bônus para iniciantes, você pode conseguir até R$30 adicionais para montar os seus palpites personalizados. Lembrando que, para participar da oferta é preciso utilizar o código do bônus da BOnS no painel de depósito.

Termos e condições

De modo geral, a promoção de boas-vindas dos esportes é bem simples e os fundos são creditados após a recarga. Dito isso, listamos a seguir os principais regulamentos dessa promoção.

O depósito mínimo para ficar classificado a oferta é equivalente a R$30;

O código promocional indicado pela empresa deve ser utilizado corretamente no painel específico antes da conclusão da recarga;

Para resgatar a oferta você precisa apostar o valor total do 10x;

Depois das apostas, o valor máximo que você pode resgatar com a promoção é R$300;

Aplicam-se os T&C da empresa.

Bônus de boas-vindas do cassino na BOnS

Se você procura por um lugar para acessar os melhores slots e jackpots, a BOnS pode ser a opção certa. No cassino da casa, você tem acesso a centenas de jogos das maiores provedoras da atualidade, incluindo títulos exclusivos.

Diferentes torneios estão disponíveis neste momento para os maiores títulos da casa e podem proporcionar uma experiência de jogo diferenciada. Mas, a principal oferta da empresa para novatos no cassino é o bônus de primeiro depósito.

Ao começar na casa, fazendo uma recarga de pelo menos R$30 você resgata 200 rodadas adicionais no Fortune Dragon. Com elas, suas primeiras apostas no slot da PG Soft podem ser feitas sem prejudicar a sua carteira.

Termos e condições

Por seu uma oferta para iniciantes, o bônus do Fortune Dragon é certamente uma das promoções mais intuitiva da empresa. Aqui, você não precisa de um código do bônus da BOnS. No lugar disso, basta realizar o primeiro depósito e ter em mente as seguintes questões sobre a oferta:

O valor individual de cada é equivalente a R$0.40;

Todos as rodadas adicionais serão adicionadas automaticamente após a recarga classificatória;

Como requisitos de rollover, você precisará apostar quaisquer fundos resgatados no slot 25x;

As rodadas adicionais não podem ser usadas em nenhum título fora o Fortune Dragon;

São aplicados os T&C gerais da plataforma.

Outras promoções da BOnS

Durante nossa análise da plataforma encontramos mais de 10 ofertas diferentes disponíveis no seu catálogo. Apesar dos diferentes requisitos, todos os bônus da casa apresentam condições interessantes e valores alinhados à média do mercado.

Para selecionar as melhores promoções da casa, é preciso analisar atentamente os seus requisitos para avaliar se elas se encaixam no seu estilo de jogo. Dito isso, abaixo apresentamos uma das ofertas mais completas da casa com vantagens para os esportes e cassino.

VIP programa de fidelidade da BOnS

Resumidamente, o programa de fidelidade da operadora é uma oferta que pode fornece cashback e reembolsos. Para participar do serviço VIP da empresa, tudo o que você precisa fazer é apostar nos mercados esportivos ou jogos.

Dependendo do seu histórico de apostas, é possível subir de nível no programa para conseguir maiores valores de recompensas. As classificações vão desde iniciante até ultimate e o avanço nelas não requer nenhum tipo código do bônus da BOnS. Veja a seguir as porcentagens de bônus que você pode resgatar no nível máximo.

20% de cashback no cassino;

12,5% de cashback nos esportes;

10% de cashback no cassino ao vivo.

Visite o site da BOnS Brasil para fazer apostas esportivas ou jogar games populares no cassino ao vivo | Crédito: Reprodução / BOnS

Como abrir uma conta na BOnS - Passo a passo

Já vimos as principais ofertas de bônus de boas-vindas da BOnS e as suas principais características. Feito isso, caso você avalie que elas valem a pena, o primeiro passo para resgatá-las é se cadastrar na operadora. Confira as etapas a seguir para se registrar de forma descomplicada.

1- Antes e tudo, acesse o site oficial da BOnS;

2- Posteriormente, selecione o botão Cadastro no canto superior esquerdo do painel superior;

3- Agora você já pode completar o questionário de registro utilizando o e-mail, senha, número de telefone e número de CPF;

4- Nesse momento, é possível adicionar algum código do bônus da BOnS que esteja disponível e aceitar os T&C para concluir o registro;

5- Após concluir o cadastro você tem acesso aos regulamentos das ofertas e pode resgatar qualquer promoção completando seus requisitos.

Além de criar uma conta utilizando o e-mail, também é possível se registar e fazer login na BOnS com o Google, Telegram e Wallet Connect. O registro com os métodos alternativos é um processo mais fácil e pode ser uma opção sólida para diferentes clientes.

Termos e condições para abrir uma conta na BOnS

Um dos principais requisitos para criar uma conta na BOnS é aceitar os termos e condições da empresa. Muitos clientes aceitam esses regulamentos sem nem ao menos saber o que significam ou como influenciam nas suas apostas.

Basicamente, todas as funções e serviços da plataforma funcionam com base nos T&C. Logo, é importante que você confira atentamente as cláusulas da empresa para evitar violações acidentais das suas regras. Para auxiliar nesse processo, selecionamos abaixo os principais pontos ligados ao registro na casa.

A casa tem uma política de prevenção ao acesso de apostas e outros serviços da operadora para menores de idade. Ao se cadastrar no site, você confirma possuir mais de 18 anos;

Você não pode utilizar informações de terceiros para criar sua conta ou realizar transações bancárias na BOnS. Mais do que isso, é fundamental conferir se os dados foram adicionados corretamente para evitar problemas nas verificações de identidade;

O acesso aos serviços da empresa é restrito em alguns territórios que não permitem plataformas de apostas online, em geral. Antes de acessar, é responsabilidade dos jogadores verificarem se estão em países com mercados de apostas regulamentados;

Os jogadores não podem possuir múltiplas contas na operadora. Qualquer tipo de comercialização ou transferência de perfis da BOns é vetada, e contas consideradas duplicadas serão bloqueadas pela operadora.

Violações dos T&C ou utilizações indevidas das ofertas com, ou sem código de bônus da BOnS são proibidas. Inclusive, a empresa se reserva o direito de suspender contas e confiscar saldos em caso de suspeitas dessas ações.

Como fazer uma aposta na BOnS

Todo o processo de cadastro e primeiro depósito para começar a apostar podem ser feitos em minutos na BOnS. Em seguida, você contará com um vasto catálogo para montagem de palpites em esportes, e-sports e corridas. Dentre as modalidades mais populares da casa, estão:

Futebol;

Basquete;

Futebol americano;

Boxe;

MMA, entre outros.

Sobre a cobertura de eventos da casa, ela é ampla nas modalidades acima, ligas de e-sports e categorias de esportes virtuais. Porém, mesmo contando com vários esportes alternativos, apenas mercados de longa duração estão disponíveis na maioria dessas opções.

Apesar disso, a operadora ainda é uma das opções mais completas do mercado nacional para montar palpites simples ou combinados. Desde o primeiro login na BOnS, você conta com recursos únicos como odds aumentadas, aposta rápida e montador de apostas.

Outros grandes destaques na casa são suas ofertas sem BOnS código bônus e estatísticas detalhadas para dezenas de modalidades. Através delas, é possível desenvolver estratégias para apostar nas combinações populares e eventos selecionados pela casa para turbinar seus palpites.

Mercados de apostas na BOnS

Para saber se uma casa de apostas vale a pena, é preciso avaliar sua cobertura para modalidades e mercados. Avaliando a área de esportes da BOnS, fica claro que o site conta com um catálogo completo para montar palpites.

Seja nas apostas de pré-jogo ou em mercados de longa duração, você certamente vai encontrar opções com odds competitivas na BOnS. Algumas das principais categorias desses tipos de apostas disponíveis atualmente incluem:

Total de gols;

Dupla chance;

1x2;

Handicap;

Placar exato e muito mais.

Se você quiser montar apostas únicas utilizando os mercados acima, o criador de apostas da BOnS é uma opção interessante. Além dela, várias outras ofertas sem código promocional da BOnS podem ser utilizadas dependendo das condições do mercado.

Apostas em futebol na BOnS

Logo à primeira vista, é perceptível que o futebol representa a categoria com a maior cobertura de apostas na BOnS. Esse é um ponto positivo da plataforma, já que pelo site você encontra opções para apostar nos mais diversos campeonatos. Por exemplo:

Liga dos Campeões;

Brasileirão Série A;

Premier League;

Liga Europa;

J.League;

K.League, entre outros.

Para facilitar a procura de competições futebolísticas no imenso catálogo da empresa, você pode utilizar o buscador. Em conjunto a essa ferramenta, também é possível selecionar opções com base nas regiões de origem das ligas.

Outro ponto surpreendente da casa são as competições mais populares de apostas selecionadas diariamente pelo site. Pelos paineis abaixo do boletim de apostas você pode encontrar desde o jogo principal do dia até partidas com combobosst.

A BOnS conta com uma amplo mercado de apostas esportivas, com foco em grandes eventos

Apostas ao vivo na BOnS

Um dos maiores diferenciais das plataformas online para os sistemas de apostas convencionais é o dinamismo das opções de palpites. Até porque, além de mercados de pré-jogo e longa duração, as apostas ao vivo nas casas lhe permitem palpitar da forma mais interativa possível.

Existe uma área inteira dedicada para esses tipos de apostas na BOnS que conta com cobertura para mais de 20 modalidades. Nessa parte da casa, você pode levar sua experiência para outro nível nos mercados com cotações alteradas em tempo real.

Mais do que uma maior imersão, as apostas ao vivo também possibilitam a utilização de estratégias que tentam antecipar as viradas nas partidas. Afinal, são nesses momentos em que as odds se alteram bruscamente e podem resultar em altos potenciais de retorno.

Em adição as apostas em tempo real, a casa também é conhecida pelos seus recursos adicionais de streaming e cash out. Ambas as opções estão disponíveis para eventos selecionados e não requerem nenhum tipo de código promocional da BOnS.

No caso do cash out, ele pode aparecer nas suas apostas ainda em desenvolvimento, ativado manualmente. Através dele, você consegue cancelar palpites antecipadamente para resgatar uma parte dos valores da aposta.

Sobre o streaming, adiantamos que ele está disponível nos esportes eletrônicos e apresenta uma boa qualidade de modo geral. Para acessá-lo, não é preciso possuir fundos, mas é importante ter uma conexão estável, enquanto habita em territórios válidos.

Jogos de cassino na BOnS

Como mencionamos no começo do artigo, o principal bônus de boas-vindas da casa é uma oferta para cassino. Porém, essa é só uma das vantagens de se apostar nos jogos da BOnS. Outro forte indicativo de qualidade da empresa é a sua variedade de títulos para diferentes categorias.

No site você consegue encontrar opções com temáticas relacionadas a ásia, frutas, animais, deuses, natureza e muito mais. Todas elas, provenientes de estúdios reconhecidos, apontando sua transparência e segurança. Para exemplificar essa cobertura, selecionamos 3 exemplos abaixo.

Fortune Dragon

O Fortune Dragon é um dos slots mais populares da PG Soft que possui um multiplicador de até 2.500x. Nele você pode apostar em uma simples interface no formato 3×3, com 5 linhas de pagamento e bônus ativados aleatoriamente.

JetX

Também conhecido como jogo do jatinho, o JetX é uma opção simples, mas que pode resultar em altos retornos. Tendo um multiplicador máximo de 300.001x e RTP superior a 96,2%, o título da Smartsoft Gaming pode ser a opção ideal para um jogo rápido.

Mines

Ainda nos crash games, o jogo da bombinha é outra opção muito popular no Brasil pelo seu funcionamento intuitivo. Aqui, o seu principal objetivo é selecionar posições no campo minado tentando evitar os explosivos para aumentar o multiplicador.

Casino ao vivo

Algo que muitos apostadores relatam ao acessar jogos de cassino nas operadoras é um sentimento de falta de interatividade. Contudo, as mesas ao vivo da BOnS possuem uma abordagem diferenciada e podem lhe proporcionar uma experiência bem mais imersiva.

Todos os títulos do cassino ao vivo tentam emular ao máximo a dinâmica das mesas das casas de jogos tradicionais ou programas de auditório. Desse modo, os jogadores interagem diretamente com dealers e outros apostadores enquanto participam das rodadas.

Acessando a página inicial do cassino ao vivo é possível observar paineis de vídeo apresentando jogos populares. Ao navegar pelo site, fica claro que a empresa desempenhou um bom papel na ambientação, design e organização da plataforma.

Além da navegação intuitiva e várias opções para filtrar os resultados, o catálogo de jogos da empresa também é variado. Assim, você pode apostar nas categorias de jogos mais tradicionais do ramo dos cassinos, juntamente a novas tendências por meio de títulos como:

Auto Roulette;

Classic Blackjack;

Football Studio;

Super Sic Bo;

Mega Ball 100x, entre outros.

Qual é o app da BOnS

O site oficial da BOnS é a principal maneira que os jogadores têm para acessar a empresa de forma rápida. Porém, os clientes que buscam por uma experiência otimizada e com animações de alta qualidade podem utilizar o app da BOnS.

Utilizando o aplicativo da empresa você tem acesso a todos os recursos da versão Web original em qualquer aparelho Android. Com ele, suas apostas podem ser montadas em qualquer lugar, o que é bastante útil para mercados esportivos ao vivo.

Use o BOnS app para fazer suas apostas pelo celular Android

BOnS Android

O aplicativo nativo da BOnS está disponível para aparelhos móveis Android, o sistema mais utilizado pelas principais marcas de celulares no Brasil. Além de ser acessível, o processo de instalação do app é totalmente seguro e requer apenas completar os passos abaixo.

1- A princípio, acesse o site oficial da BOnS Brasil utilizando algum navegador no seu aparelho;

2- Pela operadora, acesse o menu de opções da operadora e aperte o botão Aplicativo Android;

3- Em seguida, vá até a opção de Baixar agora na página do app;

4- Após o download, você pode habilitar a instalação de fontes desconhecidas no seu celular e retornar ao arquivo APK;

5- Para finalizar, basta realizar a instalação para começar a apostar na casa utilizando as ofertas sem código bônus da BOnS.

BOnS iOS

Devido a políticas da Apple e a problemas de compatibilidade do sistema iOS a BOnS não disponibiliza aplicativos no iPhone. Para apostar na empresa nesses dispositivos, a melhor opção é utilizar o site mobile. Veja a seguir como adicionar um atalho dessa versão da empresa.

1- Inicialmente, acesse o site oficial da BOnS pelo Safari;

2- Estando na empresa, abra o painel Compartilhar do seu navegador;

3- Nesse momento, aperte o botão Adicionar a tela inicial;

4- A partir daqui, apenas confirme o nome do atalho e o seu local de destino;

5- Terminadas as outras etapas, agora você já pode acessar a empresa e sua oferta com código bônus da BOnS rapidamente.

Métodos de pagamento da BOnS

Sendo uma plataforma de apostas internacional, a BOnS é especializada em utilizar realizar suas transações por meio de métodos digitais. Assim, você encontra desde opções utilizadas cotidianamente como Cartões de crédito, AstroPay, até variadas criptomoedas como Bitcoin.

Apesar da variedade de métodos, você precisa ficar atento a eventuais taxas de câmbio em bitcoin e outras moedas. Além disso, a casa também cobra 10% do valor nos seus saques a partir da terceira transferência feita no dia.

Cada opção de pagamento utilizada também possui diferentes tempos de processamento e limites mínimos para saques ou depósitos. Para conferir essas questões em detalhes, você pode consultar a página do Caixa no site oficial.

Suporte ao cliente na BOnS

Todas as empresas de apostas online surgiram com a proposta de facilitar a experiência de aposta dos jogadores. Por conta disso, você pode acessá-las a qualquer momento para montar palpites ou jogar no cassino conforme os seus objetivos.

Apesar da maior acessibilidade, o formato digital também pode trazer dúvidas aos jogadores sobre transações, T&C e problemas técnicos. Então, é importante haver métodos de contato confiáveis para auxiliar os apostadores a qualquer momento que seja necessário.

Caso você tenha problemas com as ofertas sem código bônus da BOnS ou outras questões da casa, pelo site existem diferentes opções de suporte disponíveis. O atendimento especializado na operadora é feito português através dos seguintes métodos:

Chat ao vivo 24h;

E-mail.

Ambas as opções podem ser úteis em diferentes circunstâncias, com o e-mail sendo ideal para quando a empresa estiver fora do ar. Mas, se os seus problemas são mais imediatos, o bate-papo representa uma opção mais útil, visto que atende em minutos.

Nossa análise sobre a BOnS

Mesmo com apenas um código bônus da BOnS disponível, a empresa é certamente uma das melhores disponíveis no Brasil atualmente. Dentre os seus pontos fortes, estão o design responsivo, variedade no catálogo de apostas e suporte especializado a qualquer momento.

Entretanto, a presença de taxas operacionais e a pequena cobertura para modalidades alternativas devem ser considerados antes do cadastro. Porém, com base no que apresentamos sobre os bônus de boas-vindas da BOnS, acreditamos que ela vale a pena para todos os fãs de esportes e cassino.

Vantagens

Até aqui abordamos sobre vários dos destaques nos serviços da empresa separadamente. Contudo, para auxiliar na sua avaliação sobre a empresa, abaixo separamos todas as suas maiores vantagens.

Ofertas sem código do bônus da BOnS;

App da BOnS;

Diversos métodos de pagamento.

Desvantagens

Uma vez apresentadas as vantagens da BOnS, podemos listar em seguida os pontos que poderiam melhorar nos serviços da casa. Por exemplo:

O bônus de boas-vindas para esportes poderia ter um valor maior;

Poucos métodos de contato;

Taxas para saques.

Perguntas frequentes sobre o Código do bônus da BOnS

Ainda possui dúvidas sobre o código promocional da BOnS? Preparamos a seguir uma seção de perguntas frequentes sobre a casa e suas ofertas.

Qual é o código bônus da BOnS?

Em resumo, existe um código bônus da BOnS que pode ser conferido no site nesse momento. Todavia, o catálogo de ofertas da casa é atualizado constantemente e novos códigos promocionais podem ser anunciados futuramente. Então, fique atento às novidades da empresa.

A BOnS Brasil é segura?

Sim, a BOnS é uma operadora segura que utiliza tecnologias modernas para criptografia de dados e privacidade de conexão. Além disso, o seu licenciamento concedido por Curaçao é um forte indicativo de credibilidade.

Como verifico minha identidade na BOnS

Para verificar a sua identidade na operadora, você pode enviar fotos de documentos de identificação com foto pelo site. Todas essas imagens podem ser mandadas acessando o seu perfil na empresa e selecionando a categoria outros documentos.

Como posso cancelar uma aposta?

Caso a sua aposta tenha sido confirmada, a única forma de cancelá-la antes da conclusão do evento é utilizado o cash out. Essa última não aparece em todos os eventos, então sempre planeje suas apostas para evitar problemas.