Palpite Fluminense x Al-Hilal – Mundial de Clubes – 04/07/2025

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília). O clube carioca chega embalado após eliminar a Inter de Milão nas oitavas, enquanto o clube saudita vem de uma classificação histórica sobre o Manchester City. O local da partida será no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Betsul

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Entre na plataforma usando o código promocional Betsul e aposte nos jogos do Mundial.

Palpite Fluminense x Al-Hilal

O Fluminense avançou com autoridade diante da Inter de Milão nas oitavas, levando mais perigo ao gol mesmo com uma posse de bola muito menor. Já o Al-Hilal chega com moral após eliminar o Manchester City na prorrogação, em uma das maiores surpresas do Mundial até o momento.

Apesar do equilíbrio, o Tricolor mostrou um preparo físico superior ao longo da campanha e apresentou uma estrutura defensiva mais sólida. Depois do jogo desgastante que o Al-Hilal teve contra o Manchester City e a vitória sólida do Fluminense contra a Inter, o favoritismo é da equipe brasileira.

Ir para a Betsul

Nosso palpite para o jogo: Fluminense vence

Pelo desgaste físico do elenco árabe e as sólidas atuações do Flu até então, o palpite de Fluminense x Al-Hilal vai para a vitória do clube brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes.

2.77 na Betsul

Odds foram consultadas em 02/07/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Fluminense

Vivendo seu melhor momento dos últimos anos, o Fluminense ostenta uma sequência invicta de dez partidas.

Na fase de grupos do Mundial de Clubes, teve jogos duros e empatou duas vezes sem gols, contra Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns. Porém, seu triunfo maiúsculo por 4 a 2 sobre o Ulsan HD na 2ª rodada foi suficiente para garantir a vice-liderança do Grupo F.

Nas oitavas de final contra a Inter, brilhou a estrela de Germán Cano, que abriu o placar para o Flu logo aos 3 minutos da primeira etapa. Depois, o clube italiano pressionou, mas quem ampliou foi o time carioca com Hércules, que decretou o triunfo brasileiro por 2 a 0.

As últimas notícias do Al-Hilal

Por outro lado, o Al-Hilal segue surpreendendo até mesmo seu torcedor mais otimista, pelas sólidas apresentações que tem feito até então no Mundial de Clubes.

Inicialmente, conseguiu realizar jogos equilibrados em uma chave com Real Madrid, Salzburg e Pachuca, passando às oitavas de final na vice-liderança, com uma trajetória marcada por uma vitória e dois empates.

Na sequência, encarou o poderoso Manchester City nas oitavas de final. Sem dúvidas, o goleiro do clube saudita, Bono, foi o destaque do duelo, com onze defesas realizadas. Além disso, o Al-Hilal mostrou enorme resiliência para eliminar o clube inglês na prorrogação, por 4 a 3 no agregado.

Onde assistir Fluminense x Al-Hilal?

A partida entre Fluminense e Al-Hilal terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.