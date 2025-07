Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam nas quartas de final do Mundial de Clubes neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília). O clube espanhol segue invicto na competição e garantiu vaga nas quartas após eliminar a Juventus, enquanto os alemães avançaram com autoridade após superarem o Monterrey. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Mercado: vencedor da partida na KTO

Real Madrid - 1.63 Empate - 4.20 Borussia Dortmund - 5.00

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Real Madrid x Borussia Dortmund

O Real Madrid chega com moral após três vitórias seguidas no torneio, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre a Juventus nas oitavas, e segue como forte candidato ao título do Mundial. Já o Borussia Dortmund também vive grande fase e acumula uma invencibilidade que dura onze jogos consecutivos.

Apesar da consistência do time alemão, o Real Madrid tem elenco mais qualificado, costuma ter maior controle da posse de bola e enfrenta um adversário que oferece brechas no setor defensivo. O favoritismo é claro para os espanhóis, e por isso, a aposta recomendada vai para a vitória merengue no tempo normal.

Nosso palpite para o jogo: vitória do Real Madrid

Pela maior qualidade técnica de seus jogadores e regularidade defensiva do Real, o palpite de Real Madrid x Borussia Dortmund vai para a vitória do clube espanhol nas quartas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Real Madrid

O Real Madrid chegou ao Mundial de Clubes tentando se redimir das performances medianas na temporada 2024-25, após ter sido vice de todas as principais competições nacionais.

Na estreia da competição, não teve um bom desempenho diante do Al-Hilal e apenas empatou em 1 a 1 com o clube árabe. Depois, embalou duas vitórias sólidas contra o Pachuca e Salzburg, garantindo a liderança de sua respectiva chave.

Nas oitavas de final contra a Juventus, o jovem espanhol Gonzalo Garcia marcou o único gol da partida no início do segundo tempo, garantindo a vitória por 1 a 0 para o Real.

As últimas notícias do Borussia Dortmund

Por outro lado, o Borussia Dortmund segue embalado por resultados consistentes, sustentando uma longa invencibilidade no tempo regulamentar que já dura quase três meses.

No Mundial, o clube alemão teve uma estreia modesta, com empate sem gols diante do Fluminense, mas engrenou na sequência com duas vitórias consecutivas sobre Mamelodi Sundowns e Ulsan HD, garantindo a liderança do Grupo F.

Nas oitavas de final, enfrentou o Monterrey e teve um início avassalador, com dois gols de Guirassy e duas assistências de Adeyemi antes dos 30 minutos. Depois disso, o clube mexicano esboçou grande reação e foi superior no segundo tempo, mas acabou derrotado por 2 a 1 no tempo normal.

Onde assistir Real Madrid x Borussia Dortmund?

A partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.