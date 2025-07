Vidente faz previsão para Palmeiras x Chelsea pelo Mundial de Clubes

O tarólogo Luiz Filho, do canal “Renascer das Cartas”, analisou nesta semana o confronto entre Palmeiras e Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Segundo ele, a partida marcada para sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), será equilibrada, com possibilidade de empate no tempo normal, mas com leve vantagem para a equipe inglesa na classificação.

De acordo com a leitura inicial do tarô, o Palmeiras foi representado pelas cartas da Estrela e do Valete de Paus. Para Luiz Filho, os arcanos indicam um time com intensidade, ousadia e potencial de brilho individual. "Não vamos ver um Palmeiras retraído, mas atacando, buscando", avaliou.

Já o Chelsea foi simbolizado pelas cartas da Justiça e do Rei de Paus. Segundo a interpretação, o time inglês buscará equilíbrio e controle das ações do jogo. "Vejo o Chelsea com domínio em algum momento da partida", afirmou o tarólogo.

As cartas do jogo revelaram uma leitura de equilíbrio e dificuldade. Com o Pendurado e o 8 de Paus, o confronto exige entrega, resiliência e adaptação tática por parte das duas equipes. Luiz Filho vê possibilidade de empate e destacou que “algo pode faltar no jogo”, como um gol decisivo.

Na segunda parte da leitura, com foco na classificação, o tarô mostrou “muito brilho” no Palmeiras, especialmente em contra-ataques rápidos. No entanto, a combinação de cartas apontou mais chances de avanço para o Chelsea. "O Chelsea tem mais possibilidades de avançar", concluiu.

Luiz Filho reiterou que a leitura representa apenas tendências energéticas. “Quem joga é o time, quem vence é o time. As cartas apenas captam as possibilidades do momento”, disse.

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer.