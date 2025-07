Mundial de Clubes 2025: Aposte R$20 no ganhe R$12 de bônus

A F12 bet lançou uma promoção especial para os jogos do Mundial de Clubes que acontecerão nesta sexta-feira, 4 de julho de 2025. Os apostadores que colocarem R$20 ou mais nas apostas Fluminense vence o Al-Hilal ou Palmeiras vence o Chelsea receberão R$12 em bônus, independentemente do resultado da aposta.

O valor promocional poderá ser utilizado tanto em apostas esportivas quanto em jogos de cassino selecionados.

No entanto, a promoção é válida somente para quem já possui cadastro na casa de apostas. Portanto, use o código promocional F12 bet para abrir sua conta e participar da oferta.

Como funciona a promoção do Mundial de Clubes na F12 bet?

A oferta foi criada especificamente para os confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes 2025, colocando em destaque os times brasileiros na competição.

Para participar, o apostador precisa fazer uma aposta de no mínimo R$20 em uma das duas partidas, selecionando a vitória do Fluminense contra o Al-Hilal ou a vitória do Palmeiras contra o Chelsea.

Após realizar a aposta qualificatória, o usuário receberá automaticamente R$12 em bônus, que serão creditados na conta até 48 horas após o término da última partida. Este valor promocional ficará disponível até o dia 8 de julho de 2025, dando tempo suficiente para o apostador utilizar o benefício.

Termos e Condições da Promoção

Antes de participar da promoção, é importante conhecer as regras e requisitos estabelecidos pela operadora. Os termos e condições completos estão disponíveis no site da F12 bet, mas abaixo destacamos os cinco pontos mais relevantes:

É necessário ser maior de 18 anos, ter cadastro ativo na F12 bet e ter realizado pelo menos um depósito anteriormente; A aposta qualificatória deve ser de pelo menos R$20 e feita com saldo real antes do início dos jogos; O bônus possui requisito de 5x rollover em apostas esportivas para liberação do saque, devendo ser cumprido até 08/07/2025; O valor pode ser usado em apostas esportivas ou jogos de cassino das provedoras Pragmatic, PG Soft, Darwin e Spribe; Apostas com cashout não são elegíveis para a promoção, e o uso de VPNs ou múltiplas contas pode resultar no cancelamento do bônus.

Recomendamos a leitura completa dos termos e condições no site oficial da F12 bet para garantir total entendimento das regras da promoção.

Super Odds para os jogos

A F12 bet disponibilizou ainda Super Odds exclusivas para estas partidas:

Fluminense vence o Al-Hilal com odd 3.50 ;

; Palmeiras vence o Chelsea com odd 4.50;

e Palmeiras vence ou empata e Estêvão com +0.5 chutes no alvo com odd 2.75.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da F12 bet para conferir as cotações mais atualizadas.

Fluminense x Al-Hilal: Brasileiro Busca Vaga na Semifinal

O confronto inédito entre Fluminense e Al-Hilal promete grande emoção nas quartas de final do Mundial. O time carioca chega motivado após surpreender a Inter de Milão com uma vitória por 2 a 0 nas oitavas, demonstrando solidez defensiva.

Já o Al-Hilal eliminou o favorito Manchester City em uma partida eletrizante que terminou em 4 a 3, provando o poder de seu elenco recheado de estrelas, como Marcos Leonardo e Malcom.

A partida acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 16h (horário de Brasília), e o vencedor enfrentará quem passar do duelo entre Palmeiras e Chelsea.

Palmeiras x Chelsea: Reencontro Após Final de 2021

O Palmeiras terá a chance de buscar revanche contra o Chelsea, que o derrotou na final do Mundial de 2021 por 2 a 1 na prorrogação.

O time de Abel Ferreira enfrentará desafios importantes com desfalques na defesa, como Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez, mas conta com o talento de Estêvão, que pode fazer sua despedida antes de se transferir justamente para o Chelsea.

O time inglês vem embalado após golear o Benfica por 4 a 1 nas oitavas e tem em Cole Palmer seu principal destaque.

O jogo acontecerá no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, às 22h (horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e CazéTV.

Como Fazer uma Aposta na Promoção do Mundial na F12 bet

Para aproveitar a promoção do Mundial de Clubes na F12 bet, siga este passo a passo simples:

1 - Acesse sua conta no site da F12 bet ou crie uma caso ainda não tenha cadastro (lembre-se que é necessário ter feito pelo menos um depósito anterior).

2 - Navegue até a seção de Esportes e procure pelos jogos do Mundial de Clubes programados para 04/07/2025.

3 - Selecione um dos mercados com Super Odds: Fluminense vence o Al-Hilal (3.50), Palmeiras vence o Chelsea (4.50) ou Palmeiras vence ou empata e Estêvão +0.5 chutes no alvo (2.75).

4 - Insira um valor igual ou superior a R$20 no cupom de apostas.

5 - Confirme sua aposta e aguarde o crédito do bônus de R$12, que será disponibilizado em até 48 horas após o término da última partida.