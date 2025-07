Palpite PSG x Bayern de Munique – Mundial de Clubes – 05/07/2025

PSG e Bayern de Munique se enfrentam nas quartas de final do Mundial de Clubes neste sábado (5), às 13h (horário de Brasília). O clube francês segue cotado como principal candidato ao título e chega embalado por mais uma goleada. Já os alemães eliminaram o Flamengo nas oitavas e tentam surpreender o atual melhor time do mundo. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Mercado: vencedor da partida na F12 Bet

PSG - 2.21 Empate - 3.70 Bayern de Munique - 3.05

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Use o código promocional F12 Bet para se registrar na plataforma de apostas e fazer seus palpites no Mundial.

Palpite PSG x Bayern de Munique

Apesar de ter sofrido uma derrota pontual na fase de grupos, o PSG dominou todas as partidas até aqui no Mundial e segue provando o porquê é considerado a principal equipe da atualidade. Já o Bayern fez um bom jogo contra o Flamengo nas oitavas, mas ainda apresenta dificuldades defensivas contra equipes mais qualificadas.

Mesmo com a tradição e o bom ataque dos Bávaros, o PSG é mais equilibrado taticamente e tem mostrado mais confiança em jogos eliminatórios. Por isso, a aposta mais indicada neste confronto é na vitória do atual campeão da Champions ainda no tempo regulamentar.

Ir para a F12 Bet

Nosso palpite para o jogo: vitória do PSG

Esbanjando confiança e entrosamento em todas as suas partidas até aqui na competição, o palpite de PSG x Bayern de Munique vai para a vitória do clube francês nas quartas de final do Mundial de Clubes.

2.21 na F12 Bet

Odds foram consultadas em 03/07/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do PSG

O time mais temido da atualidade segue como principal candidato ao título nesta fase da competição, principalmente por seu estilo de jogo dominante e pelo alto percentual de posse de bola que costuma ter em suas partidas.

Na fase de grupos do Mundial, apesar da derrota surpreendente para o Botafogo na 2ª rodada, venceu facilmente os outros dois jogos contra Seattle Sounders e Atlético de Madrid, garantindo a liderança do Grupo B.

Em seguida, enfrentou o time de Messi nas oitavas de final, o Inter Miami, e atropelou o frágil elenco norte-americano. Com dois gols de João Neves, um de Hakimi e outro de Aviles (contra), venceu com autoridade por 4 a 0.

As últimas notícias do Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique teve um bom início de campanha no Mundial de Clubes e segue provando que sua principal força está no setor ofensivo.

Na estreia, goleou o clube semi-amador do Auckland por 10 a 0 e, na sequência, superou o Boca Juniors por 2 a 1. Na última rodada da fase de grupos, valendo a liderança da chave, acabou derrotado pelo Benfica por 1 a 0.

Porém, não teve grandes dificuldades para avançar às quartas de final. Diante do Flamengo, marcou dois gols relâmpagos antes dos 10 minutos da etapa inicial e, depois, apenas administrou a vantagem, vencendo o Rubro-Negro carioca por 4 a 2 no tempo regulamentar.

Onde assistir PSG x Bayern de Munique?

A partida entre PSG e Bayern de Munique terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.