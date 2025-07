Filha de Renato Gaúcho tieta jogador do Fluminense no Mundial: ‘Craque demais’

Acompanhando seu pai, Renato Gaúcho, e o Fluminense no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, Carol Portaluppi demonstrou admiração por Jhon Arias, em suas redes. O jogador vem sendo um dos maiores destaques do Fluminense no Mundial, acumulando um gol e uma assistência até então.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carol Portaluppi descreve relação com Renato Gaúcho

Carol Portaluppi descreveu a relação com o pai como uma grande amizade, mas não poupou as brincadeiras ao falar sobre o jeito do técnico do Fluminense.

— Ele é meu melhor amigo, é tudo para mim. Estamos sempre brincando, fazendo projetos juntos. O que nos diferencia muito é que ele reclama demais! Eu nunca reclamo. Digo que ele está envelhecendo e ficando cada vez mais resmungão, e também é implicante. Meu pai sempre me apoiou no meu trabalho, ele só quer que eu seja feliz. — contou, aos risos.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira do Fluminense no Mundial de Clubes direto dos EUA

Carol Portaluppi em jogo do Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução)

Confiança no Fluminense no Mundial

- Meu pai é um treinador que sabe motivar muito os jogadores, sabe incentivá-los a nunca desistir. Ele sempre diz que tudo é possível, que nada está perdido. Então, por que não acreditar mais uma vez (no Fluminense)? - declarou Carol.

Próximo compromisso do Tricolor

Fluminense e Al-Hilal decidem vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4). A partida será às 16h (de Brasília). A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).