Palpite Palmeiras x Chelsea – Mundial de Clubes – 04/07/2025

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília). O Alviverde conseguiu superar o Botafogo na fase anterior após disputa na prorrogação, enquanto os ingleses eliminaram o Benfica com autoridade e aparecem como um dos favoritos ao título. O local da partida será no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

Palpite Palmeiras x Chelsea

O Palmeiras segue invicto no Mundial, mas ainda não apresentou um desempenho dominante em nenhuma partida que disputou. Já o Chelsea tem sido mais produtivo que o clube brasileiro no setor ofensivo e mostrou mais consistência até então no torneio, principalmente na sólida performance contra o Benfica nas oitavas.

Mesmo com as atuações mais robustas do clube inglês, o Palmeiras tem conseguido se manter competitivo mesmo em jogos difíceis. A expectativa é de um confronto equilibrado e de pouca exposição defensiva dos dois lados. Por isso, a igualdade no tempo normal surge como palpite mais indicado para o duelo.

Pelo equilíbrio técnico dos elencos e o estilo tático mais contido que o Palmeiras tem adotado na competição, o palpite de Palmeiras x Chelsea vai para o empate nas quartas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Palmeiras

No Mundial de Clubes, o Palmeiras chegou como principal representante do futebol brasileiro ao lado do Flamengo, mas não teve atuações tão sólidas na fase de grupos.

Afinal, em chave com Porto, Al Ahly e Inter Miami, era esperada uma campanha com 100% de aproveitamento. Porém, garantiu a vice-liderança do Grupo A com “apenas” cinco pontos somados, resultado de dois empates e uma vitória.

Na sequência, disputou um clássico nacional nas oitavas de final contra o Botafogo. Durante os primeiros 90 minutos, a partida foi bastante truncada e terminou sem gols marcados. Na prorrogação, Paulinho aproveitou passe de Richard Rios para limpar a jogada e marcar o primeiro e único gol do confronto, que deu o triunfo por 1 a 0 ao clube paulista.

Vale ressaltar que Gustavo Gómez foi expulso na partida contra o Botafogo e desfalca o elenco de Abel Ferreira na partida contra o Chelsea.

As últimas notícias do Chelsea

Por outro lado, o Chelsea chegou ao Mundial de Clubes após realizar campanhas sólidas na temporada 2024-25, encerrando o ano com o título da Liga Conferência conquistado.

Na fase de grupos, foi surpreendido na 2ª rodada contra o Flamengo, em derrota de virada por 3 a 1 para o Rubro-Negro. Porém, com vitórias sólidas sobre o Los Angeles FC por 2 a 0 e diante do Espérance por 3 a 0, garantiu a vice-liderança da chave.

Nas oitavas de final, enfrentou o Benfica e, apesar de ter sido muito superior durante os 90 minutos, ficou no empate por 1 a 1 contra os portugueses. No entanto, mostrou superioridade física e técnica para golear seu adversário na prorrogação, garantindo o triunfo por 4 a 1 no agregado.

Onde assistir Palmeiras x Chelsea?

A partida entre Palmeiras e Chelsea terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.