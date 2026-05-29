RB Bragantino x Internacional Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do RB Bragantino – 2,12 na Betsson Placar provável: RB Bragantino 2 x 1 Internacional – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1,82 na Betsson Aposta alternativa: Isidro Pitta marcar a qualquer momento – 2,40 na Betano Dica com boas chances: Mais de 5,5 cartões – 1,80 na Br4Bet

O RB Bragantino recebe o Internacional no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, neste domingo (31), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida encerra o primeiro turno antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Massa Bruta chega embalado por três vitórias consecutivas e próximo do G-4. O Colorado, por outro lado, desembarca no interior paulista pressionado pela irregularidade, com desfalques importantes no setor defensivo e apenas três pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para RB Bragantino x Internacional pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Bragantino em alta, Inter pressionado por ausências

A campanha do RB Bragantino no Brasileirão 2026 ganhou força a partir de meados de maio. Depois das derrotas para Palmeiras, por 1 x 0, e Santos, por 2 x 0, o time de Vagner Mancini encontrou estabilidade e voltou a se aproximar dos primeiros colocados. A vitória por 2 x 0 sobre o Vitória, em Bragança Paulista, abriu a sequência positiva.

Na rodada seguinte, o Massa Bruta venceu o Vasco por 3 x 0 em São Januário, com gols de Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando. O resultado colocou o clube na quinta posição, com 26 pontos, apenas um atrás do Athletico-PR, que fecha o G-4. A combinação entre volume ofensivo e maior consistência defensiva explica a reação recente.

O bom momento foi reforçado na última quarta-feira, quando o Bragantino encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com vitória por 2 x 0 sobre o Carabobo, em casa. Isidro Pitta segue como principal referência ofensiva, com cinco gols e duas assistências no Brasileirão 2026. O xG de 5,15 em 32 finalizações indica que o atacante tem chegado a chances de qualidade, e não apenas aproveitado oportunidades isoladas.

Do outro lado, o Internacional soma apenas duas vitórias em oito jogos fora de casa nesta temporada. Com 21 pontos em 17 rodadas, o Colorado ocupa a 13ª posição e tem margem de apenas três pontos para a zona de rebaixamento. A derrota por 2 x 0 para o Vitória, no Barradão, reforçou as dificuldades do time longe do Beira-Rio.

A atuação em Salvador também expôs um problema de construção ofensiva. Alan Patrick, principal articulador da equipe, entrou apenas nos minutos finais, e o Inter teve dificuldade para transformar posse em chances claras. Para uma equipe que chega pressionada à última rodada antes da pausa, o desempenho fora de casa se tornou um ponto de preocupação.

O cenário fica mais delicado pelas ausências no setor defensivo. Sem Rochet, Félix Torres e Bernabei, Paulo Pezzolano precisará reorganizar a estrutura da equipe em uma partida importante para o calendário. A pausa da Copa do Mundo não reduz a urgência: o Internacional precisa ampliar a distância para o Z-4 antes da interrupção do campeonato.

Outros palpites e odds para RB Bragantino x Internacional

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Confrontos diretos entre RB Bragantino x Internacional

O histórico recente favorece o Internacional de forma clara. Nos últimos oito confrontos diretos entre os clubes, o Colorado venceu cinco vezes e empatou três. O Bragantino ainda não venceu nesse recorte, retrospecto que contrasta com o momento atual das equipes no Brasileirão 2026.

O encontro mais recente ocorreu em dezembro de 2025, na 38ª e última rodada da temporada passada, com vitória do Inter em Porto Alegre. Nas últimas duas edições do campeonato, o Bragantino marcou apenas cinco gols contra o Internacional, enquanto o Colorado balançou as redes 12 vezes. A vantagem no placar agregado reforça o domínio colorado nesse duelo específico.

Para domingo, porém, o contexto é diferente. O Bragantino chega em sequência de três vitórias e com desempenho crescente, enquanto o Inter entra em campo desfalcado no setor defensivo e pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. O retrospecto pesa contra o Massa Bruta, mas os fundamentos atuais indicam um confronto mais favorável ao mandante.

Notícias de RB Bragantino x Internacional

RB Bragantino: desfalques e dúvidas

O Bragantino chega ao duelo com cinco atletas no departamento médico: Ryan, Eduardo, Vanderlan, Matheus Fernandes e Fabinho. Fabrício e Guzmán Rodríguez estão em transição física e ainda dependem de avaliação para voltar a ficar à disposição.

A ausência de Lucas Barbosa é a principal dúvida da semana. O ponta-direita, jogador mais utilizado da equipe no Brasileirão 2026, com 1.256 minutos, ficou fora do confronto contra o Carabobo por lesão e será monitorado até a véspera da partida.

Andrés Hurtado também não esteve disponível no meio da semana. O lateral-direito foi convocado pela seleção equatoriana para o amistoso de preparação para a Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, marcado para 30 de maio, em Nova York.

Isidro Pitta, artilheiro da equipe no Brasileirão 2026, mantém-se como principal referência ofensiva. O atacante soma cinco gols na competição e participou diretamente da boa sequência recente do Massa Bruta. Na defesa, Pedro Henrique retorna após cumprir suspensão na 17ª rodada, contra o Vasco.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Herrera; Eduardo Sasha, Rodriguinho e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Internacional: desfalques e dúvidas

O Internacional chega com três baixas confirmadas no setor defensivo. Rochet foi liberado para se apresentar à seleção uruguaia, que se prepara para a Copa do Mundo sob o comando de Marcelo Bielsa. Félix Torres também está fora, convocado pelo Equador para amistoso contra a Arábia Saudita.

Bernabei é outro desfalque certo. O lateral cumpre suspensão automática depois de ser expulso na derrota para o Vitória, em 23 de maio. Com isso, Pezzolano terá de reconstruir parte da linha defensiva para o jogo em Bragança Paulista.

O zagueiro Juninho, que sentiu cãibras nos últimos treinos, é dúvida e pode ser substituído por Victor Gabriel. Anthoni, que já havia assumido a titularidade em um período anterior de ausência de Rochet, deve começar no gol. Allex aparece como o candidato natural para ocupar a lateral esquerda.

Em compensação, o Inter recupera Carbonero, que volta de suspensão, e Paulinho, recuperado de lesão muscular. Rafael Borré e Carbonero, que estavam na pré-lista da seleção colombiana, mas não foram convocados, ficam à disposição. Borré lidera a equipe em xG (Gols esperados) no Brasileirão, com 4,4, mas ainda enfrenta dificuldades de conversão.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Allex; Thiago Maia e Paulinho; Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Destaques individuais de RB Bragantino x Internacional

Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 5 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do clube na liga (FotMob) 5,15 xG no Brasileirão 2026, em 32 finalizações (FotMob) 2 Assistências no Brasileirão 2026 (FotMob) 8,3 Nota FotMob na vitória por 3 x 0 sobre o Vasco (17ª rodada) Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 3 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Inter na liga (FotMob) 33 Chances criadas no Brasileirão 2026 – lider do elenco (FotMob) 7,06 Nota média FotMob no Brasileirão 2026, 2ª do elenco 2,28 xA no Brasileirão – criação sem as assistências convertidas (FotMob)

Os técnicos - Mancini consolida reação, Pezzolano administra pressão

Vagner Mancini

Vagner Mancini chegou ao Bragantino no início de 2026 com mais de duas décadas de experiência como treinador. Antes do Massa Bruta, passou por clubes como Guarani, Vitória, Grêmio, Athletico-PR, América-MG e Corinthians.

O começo de temporada foi instável, com oscilações no Brasileirão e eliminação na Copa do Brasil para o Mirassol. A partir de meados de abril, porém, o trabalho ganhou estabilidade, especialmente depois da vitória por 3 x 0 sobre o Flamengo, no Cícero de Souza Marques. Mancini tem usado um 4-2-3-1 baseado em linhas compactas e transições rápidas.

Paulo Pezzolano

Paulo Pezzolano assumiu o Internacional em dezembro de 2025, depois da promoção de Abel Braga a um cargo de direção. O treinador uruguaio iniciou a temporada com uma proposta de circulação pelo meio-campo, apoiada na capacidade criativa de Alan Patrick.

Os resultados, porém, têm sido irregulares, especialmente fora do Beira-Rio. A derrota para o Vitória expôs dificuldades de organização defensiva quando o time não está em sua formação ideal. Contra o Bragantino, Pezzolano terá o desafio adicional de montar uma defesa desfalcada em um jogo de alta importância antes da pausa do campeonato.

Análise tática de RB Bragantino x Internacional

O Bragantino costuma atuar com bloco médio-alto em casa e busca acelerar as jogadas quando recupera a posse. Isidro Pitta é a principal referência para atacar os espaços, enquanto Eduardo Sasha e Rodriguinho funcionam como peças de aproximação por dentro. Henry Mosquera, pelo lado esquerdo, oferece profundidade e capacidade de ruptura.

A principal vulnerabilidade do Internacional está na recomposição do setor defensivo. Victor Gabriel e Allex devem formar parte de uma linha com pouca rodagem conjunta, o que pode abrir espaços em bolas nas costas da defesa e cruzamentos rasteiros. O fato de o Colorado ter sofrido gols em seis dos oito jogos fora de casa reforça esse ponto de atenção.

Ainda assim, o Inter tem recursos para ameaçar. Alan Patrick lidera a criação da equipe, com 33 chances criadas no Brasileirão. Vitinho, responsável por três assistências na competição, deve ser importante nas chegadas pelo lado direito, enquanto Borré oferece presença de área para finalizar as jogadas.

A questão central para o Bragantino será transformar domínio territorial em efetividade. Nos encontros recentes contra o Internacional, o Massa Bruta controlou trechos das partidas, mas teve dificuldade para converter as chances criadas. Desta vez, porém, enfrentará uma defesa visitante sem três titulares do setor.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Internacional