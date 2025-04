BetBoom é confiável? Avaliamos a casa de apostas

A Betboom é confiável como casa de apostas esportivas e cassino online. A plataforma está presente no Brasil, já regulamentada pelo Governo Federal, e tem uma boa base de clientes. Isso porque oferece boa cobertura para esportes, jogos populares, além de promoções e um código promocional Betboom.

No entanto, é importante entender o que torna a plataforma segura para seus usuários. Dessa forma, neste guia, exploraremos todos os detalhes para avaliar se o site da BetBoom Brasil é seguro.

Além disso, vamos conferir informações sobre pagamentos e suporte ao cliente, assim como a respeito dos bônus da BetBoom.

➡️Por fim, veja a nossa seleção de sites de apostas confiáveis para suas bets.

A BetBoom é confiável?

Em nossa avaliação da plataforma, pudemos confirmar que a BetBoom é confiável para os apostadores. Essa conclusão é resultado de uma análise que levou em consideração diversos fatores.

Por exemplo, levamos em conta a história e a reputação da marca, inclusive conferindo as avaliações recebidas no Reclame Aqui.

Também checamos a licença que ela possui para operar no país. Afinal, queremos saber se a BetBoom é legal e cumpre a lei local.

Verificamos ainda quais requisitos de segurança ela atende e qual é seu nível de comprometimento com o Jogo Responsável.

Além disso, analisamos o serviço de suporte para saber se a BetBoom é confiável quando mais precisamos.

Por fim, fomos a fundo em questões relativas a métodos de pagamento. Afinal, é importante entender se o processo para depositar e sacar dinheiro no site da BetBoom é seguro.

História e reputação da BetBoom

Nosso primeiro passo para entender se a BetBoom é confiável foi conferir o histórico da marca e a reputação que ela tem no Brasil.

A BetBoom já está presente há alguns anos no país. Fundada em 2011, chegou ao Brasil em 2022. No entanto, a marca pertence atualmente à empresa BetBoom Ltda., criada em 2024 e com sede em São Paulo.

A empresa abriu um escritório local para atender às exigências da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Afinal, é preciso ter sede no Brasil para obter uma licença. Aliás, esse é um dos fatores pelos quais a BetBoom é legal no país.

A BetBoom se notabilizou por alguns patrocínios importantes nos últimos anos. Por exemplo, em 2024, ela fechou um acordo como parceira de apostas do UFC para a América Latina. Antes disso, já tinha contrato com a organização de MMA em diversos outros países.

Além disso, a marca estabeleceu diversos patrocínios no universo dos eSports. Por exemplo, ela anunciou em janeiro a renovação com Gustavo Gomes, o Baiano, embaixador da marca. Ela também colabora com o podcast Flow, um dos mais populares do país.

A BetBoom ainda tem uma parceria com a Ilha das Lendas, grupo de criadores de conteúdo sobre o jogo League of Legends (LoL). Além disso, no ano passado, tornou-se patrocinadora da equipe de Dota 2 Team Spirit — e criou uma equipe própria, o BetBoom Team.

Fatores como esses ajudam a tornar a BetBoom conhecida do público, principalmente entre quem acompanha eSports. Afinal, essa é a área na qual a marca escolheu investir mais.

A BetBoom é segura? O que avaliamos

Além de avaliar se a BetBoom é confiável, conferimos se ela oferece a segurança necessária para os usuários. Felizmente, o resultado foi positivo: confirmamos que o site da BetBoom é seguro para apostas e jogos.

A seguir, explicamos como a operadora se saiu em nossos critérios de avaliação.

Licença de Apostas e Jogos

A BetBoom tem uma licença oficial para operar no Brasil. Ela foi emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda e é válida desde o início deste ano.

A licença está em nome da empresa BetBoom Ltda., com sede em São Paulo/SP e CNPJ n° 54.951.974/0001-80. A liberação da plataforma atende às regras da Portaria de Licença definitiva SPA/MF n° 2.103 de 30 de dezembro de 2024.

Segundo os Termos e Condições (T&Cs) do site, a BetBoom é legal porque tem uma licença definitiva do órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Ela é regulada conforme as Leis nº 13.756/2018 e nº 14.790/2023, que são a base do mercado de apostas e jogos do Brasil.

Também segue as Portarias Normativas emitidas pela SPA, além de outros documentos legais importantes, como a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Uma regra recente às quais a operadora se submeteu foi a mudança de domínio do site. Agora, a plataforma utiliza um endereço com extensão “bet.br”, como exigido pela SPA. Ela serve para identificar os sites de apostas com licença para atuar no Brasil.

Segurança do site

O site da BetBoom é seguro porque atende a uma série de requisitos importantes nesse sentido. Portanto, você poderá criar sua conta, navegar pela plataforma, fazer apostas e processar pagamentos sem preocupações.

Pudemos confirmar que o site da BetBoom é seguro porque tem criptografia SSL de 256 bits. Isso faz com que as informações dos usuários permaneçam protegidas em caso de ataques de terceiros mal-intencionados.

A BetBoom também tem uma política rígida de verificação de dados. Nesse caso, ela atende aos requisitos da SPA mais uma vez. Afinal, o órgão exige que as casas de apostas licenciadas verifiquem os documentos dos usuários.

Portanto, ao criar sua conta de usuário, você terá que enviar um documento de identificação. Além disso, precisará tirar uma selfie segurando ele. Desse modo, a plataforma pode confirmar que é você mesmo(a) quem está se registrando.



A Betboom Brasil disponibiliza um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Betboom

Comprometimento com o Jogo Responsável

O comprometimento da empresa com o jogo seguro é outro elemento importante para quem deseja saber se a BetBoom é confiável. Aliás, também é um dos focos da regulamentação pelo governo federal. Pudemos confirmar que a plataforma tem uma política séria de promoção do Jogo Responsável.

Atualmente, a BetBoom oferece os seguintes recursos nesse sentido:

Autoexclusão temporária ou definitiva;

Definição de limites de depósitos pelos próprios usuários;

Opção de limitar as perdas por dia, semana ou mês;

Configuração de alertas de tempo de sessão e bloqueio de uso;

Links para organizações de apoio especializado, como a Gamblers Anonymous;

Linhas de apoio direto para jogadores que necessitam de ajuda.

Além disso, os usuários podem acessar recursos educativos e de conscientização na plataforma. Por exemplo, a BetBoom oferece um questionário de autoavaliação para os apostadores avaliarem se estão mantendo hábitos saudáveis.

A operadora também exibe mensagens de conscientização para os usuários em determinadas situações. Elas podem aparecer na tela no caso de sessões de jogo muito longas, muitos depósitos realizados ou um volume de perdas considerável.

Por fim, a BetBoom é membro do International Betting Integrity Association (IBIA). Para que fosse aceita, precisou passar por um processo de due diligence rigoroso, aderindo ao Código de Conduta da entidade. Além disso, comprometeu-se com práticas de apostas responsáveis e com controles apropriados para uma experiência segura.

Política de Privacidade

A política de privacidade ajuda a garantir que os dados dos usuários estejam protegidos. Esse é um elemento importante para uma experiência segura. Afinal, vazamentos e mau uso de informações podem prejudicar diretamente os apostadores.

Confira algumas informações importantes sobre a política de privacidade da BetBoom:

Armazenamento: A BetBoom é obrigada a armazenar os dados fornecidos pelos apostadores por pelo menos cinco anos após a última transação ou depois do encerramento da conta.

Direitos dos titulares: Os apostadores podem acessar, retificar, excluir e revogar seu consentimento a qualquer momento, conforme os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). ​

Consentimento do usuário: A BetBoom processa os dados pessoais dos usuários somente com seu consentimento explícito. ​

Atualização de dados: Os usuários da plataforma podem revisar, atualizar ou excluir informações acessando sua conta pessoal. No entanto, isso não vale para dados necessários para verificar a elegibilidade, como idade ou data de nascimento.

Também é importante considerar que a BetBoom pode divulgar dados dos usuários a terceiros em algumas situações. Por exemplo, pode ter que fornecê-los a operadores de pagamento para processar transações. Além disso, pode ser necessário compartilhar as informações por força de lei, entre outros cenários.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Ficou com dúvidas sobre algum bônus ou recurso da BetBoom? Precisa resolver um problema na hora de sacar seu dinheiro? Essas são algumas das situações nas quais pode ser importante entrar em contato com o serviço de suporte da plataforma.

Felizmente, o atendimento da BetBoom é confiável. Pelo menos, essa foi a conclusão após entrarmos em contato com a casa de apostas. Além de tirar dúvidas sobre algumas questões importantes para a nossa avaliação, aproveitamos para testar o tempo de resposta e a qualidade das respostas.

No momento, estão disponíveis os seguintes canais de contato com a plataforma:

Chat ao vivo;

Telefone (chamada gratuita);

E-mail.

Os operadores da BetBoom estão online 24 horas por dia, o que proporciona uma excelente cobertura para os usuários. Além disso, o suporte é oferecido em português. Portanto, não há barreiras linguísticas como era normal em muitas casas de apostas até recentemente.

Para acessar a ferramenta de chat da plataforma, basta clicar em “Obtenha Suporte”. Essa opção está disponível no canto superior direito do site. A parte ruim é que as opções de respostas prontas estão apenas em inglês. Portanto, você não poderá contar com esse recurso.

Apesar disso, o ponto forte mesmo é o atendimento humano. Então, basta digitar sua mensagem e aguardar pelo retorno de um atendente. Pela nossa experiência, isso não leva mais que um ou dois minutos. E a equipe de suporte oferece respostas efetivas sobre as dúvidas e problemas apresentados.

A opção de chamada gratuita por telefone é uma exigência da SPA aos sites de apostas no Brasil. Por isso, plataformas como a BetBoom agora costumam oferecer essa alternativa aos usuários.

Também há uma seção de “FAQ” do site, que oferece respostas para perguntas frequentes dos usuários. No entanto, o conteúdo parece desatualizado e, em alguns casos, não tem informações específicas para os usuários do Brasil. Portanto, essa pode não ser a opção mais efetiva para sanar suas questões sobre a BetBoom.

Avaliação da BetBoom no Reclame Aqui

O ideal é sempre tentar resolver questões e problemas diretamente com o operador. Por isso, antes de procurar outros meios, vale a pena esgotar os meios que a BetBoom oferece.

No entanto, muitas vezes, clientes e usuários de sites e apostas preferem recorrer a sites como o Reclame Aqui. Essa também é uma alternativa interessante quando os canais oficiais não parecem resolver a questão da forma correta.

Em nossa análise, notamos que esse é um ponto fraco da BetBoom. Afinal, a plataforma tem nota 5.70 no Reclame Aqui. É um desempenho considerado ruim pelos parâmetros desse site de reclamações.

O lado positivo é que a empresa costuma responder aos usuários. No momento da nossa visita, havia 375 reclamações sobre a BetBoom, e apenas 4 delas seguiam em aberto.

A parte negativa é que as respostas da operadora não parecem suficientes para os usuários, em grande parte. Por isso, as avaliações sobre o atendimento acabam não sendo das melhores.



A Betboom traz um versão mobile otimizada para telas menores, ideal para smartphones

O aplicativo da BetBoom é confiável?

A BetBoom não tem um aplicativo disponível para dispositivos móveis. Portanto, o Betboom app não é uma opção, no momento, para quem deseja apostar usando o celular ou tablet.

No entanto, o site é bastante responsivo na versão mobile. Isso significa que o layout se adapta a telas menores, com menus e atalhos nos lugares certos para uma experiência de navegação mais amigável. Além disso, ele traz todos os mercados de apostas, jogos e recursos que você encontraria na versão padrão.

Outro detalhe importante, claro, é que o site mobile da BetBoom é confiável. Ele conta com criptografia SSL, assim como ocorre no site para desktop.

Além disso, o cadastro e login na BetBoom pelo celular também exige a verificação de identidade do usuário. A plataforma aplica as mesmas exigências de segurança da versão padrão. Portanto, você poderá fazer apostas e jogar sem preocupações.

Os métodos de pagamento na BetBoom são seguros?

Atualmente, a BetBoom aceita pagamentos via Pix ou transferência bancária.

A diversidade de métodos de pagamento pode deixar um pouco a desejar para quem espera ter mais opções na hora de realizar um depósito ou saque. No entanto, tem a ver com a regulamentação do mercado de apostas online no Brasil.

Agora não são mais permitidas transações com cartão de crédito, por exemplo. O objetivo do governo é evitar que os usuários se endividem com apostas. Por isso, só são permitidos os pagamentos à vista — e com serviços de pagamento supervisionados pelo Banco Central.

Pelo lado positivo, o Pix é um método de pagamento altamente seguro. Afinal, esse sistema foi criado pelo próprio Banco Central e continua sendo supervisionado pelo órgão. Portanto, não há risco de que seu dinheiro suma após a transferência, desde que você o envie corretamente.

Em seguida, explicamos como funcionam os depósitos e saques na BetBoom, incluindo detalhes importantes para a sua experiência de pagamento.

Depósitos

O processo para fazer um depósito na BetBoom é bastante simples. Afinal, é só seguir alguns passos para completar a transação com sucesso. Vamos ver como funciona o procedimento via Pix:

Em primeiro lugar, acesse o site da Betboom e faça login; Então, navegue até a seção de pagamento e escolha a opção de depósito; Em seguida, informe o quanto deseja depositar e confirme a opção Pix; Utilize a chave Pix ou QR Code exibido na tela para completar o pagamento usando o aplicativo do seu banco; Por fim, é só esperar até o saldo ser atualizado.

O valor mínimo de depósito é R$15. Portanto, é suficientemente baixo para proporcionar um acesso democrático à plataforma.

Mas tenha em mente que, caso você queira validar um bônus, pode ser preciso um depósito de valor superior. Tudo vai depender das regras de cada promoção específica. Por isso, ler as regras é essencial antes de reivindicar uma oferta na plataforma.

Os depósitos com Pix são processados de maneira instantânea, e o seu saldo é atualizado em poucos segundos. Já as transferências bancárias podem demorar um pouco mais. No entanto, também refletem na plataforma no mesmo dia do pagamento.

Outro detalhe importante é que a BetBoom não cobra taxas dos usuários. Por isso, você pode fazer quantos depósitos quiser sem se preocupar com cobranças por parte da operadora.

Saques

Realizar saques na BetBoom também é bastante fácil. Afinal, bastam alguns passos para solicitar seu dinheiro sem complicações. Vamos conferir o processo no caso de uma retirada via Pix:

Primeiramente, entre no site da Betboom e faça login em sua conta; Então, acesse a área de pagamento e marque a opção de saque; Em seguida, indique o valor que deseja retirar e confirme a opção Pix; Confira se a chave Pix exibida está correta e confirme o pedido; Por fim, espere até o dinheiro aparecer em sua conta bancária.

O valor mínimo do saque na BetBoom é de R$30. Portanto, é maior do que o estipulado para depósitos. Apesar disso, não é tão elevado quanto em algumas casas de apostas.

Tenha em mente que, se você tiver um bônus ativo em sua conta, pode ser preciso completar algumas exigências antes de fazer um saque. Por exemplo, muitas promoções têm um rollover associado — ou seja, um volume mínimo de apostas que deve ser atingido antes da liberação do valor.

Por isso, é importante verificar as regras da promoção em questão antes de solicitar um saque. Caso contrário, em alguns casos, o bônus é cancelado e você pode acabar com as mãos abanando.

O tempo de processamento não é informado, mas pode variar dependendo dos procedimentos internos da operadora. Caso esteja demorando para o dinheiro refletir em sua conta bancária, é recomendável consultar o serviço de suporte ao cliente.

Um ponto positivo é que a BetBoom paga de maneira correta os usuários. Essa é uma casa de apostas com licença oficial do governo e que precisa atender a algumas regras básicas para se manter ativa. Portanto, você não deverá ter complicações para receber seu dinheiro quando quiser.



A Betboom é uma casa de apostas esportivas e cassino online com recursos diferenciados e promoções

Bônus de boas-vindas da BetBoom

Os bônus de boas-vindas deixaram de ser oferecidos no Brasil desde a entrada em vigor da nova regulamentação. Afinal, ela restringe promoções que ofereçam qualquer tipo de “vantagem prévia” aos jogadores.

No entanto, a BetBoom tem outras promoções disponíveis que podem melhorar a experiência dos usuários, como veremos a seguir.

Cashback semanal

O cashback semanal é uma oferta que está disponível tanto para a área de apostas esportivas quanto para os jogos de cassino. Trata-se de um reembolso parcial dos fundos perdidos pelos usuários ao longo de uma semana.

A BetBoom fornece o cashback na conta dos usuários sempre às terças e sextas-feiras, sendo que o valor máximo corresponde a 10% das perdas registradas. A taxa de cashback varia conforme o nível do jogador:

Nível Cassino Esportes 1 a 10 5% 5% 11 a 20 6% 6% 21 a 40 7% 6,5% 41 a 60 8% 7% 61 a 80 9% 7,5% 81 a 100 10% 8%

O valor das perdas corresponde ao saldo negativo do usuário. Ou seja, só é gerado um cashback se houver mais perdas do que ganhos na semana em questão. Além disso, a oferta não considera eventuais valores de apostas realizadas com saldo de bônus.

Há ainda um valor máximo que deve ser levado em conta. Mais uma vez, ele depende do status que o usuário tem na plataforma, conforme o esquema a seguir:

Standard: 2,5x o valor do bônus;

Major: 3,5x o valor do bônus;

Elite: 5x o valor do bônus;

Luxury: 7x o valor do bônus;

Majestic: 10x o valor do bônus.

A promoção tem uma exigência de rollover de apenas 1x. Portanto, basta apostar uma vez o valor do cashback para transformar eventuais ganhos em dinheiro real.

VIP Premier

Mas, afinal, que níveis são esses? Como você já deve imaginar, eles dizem respeito ao VIP Premier, um programa de recompensas da BetBoom.

São cinco níveis ao todo, e cada um deles pode dar acesso a vantagens maiores para os usuários. Uma das principais diferenças é o valor máximo de cashback, como vimos acima. No entanto, há outros benefícios.

Por exemplo, nos níveis Standard e Major, os usuários da plataforma têm acréscimos sobre o bônus de indicação de amigos. A partir do nível Elite, a plataforma concede privilégios mensais exclusivos, apesar de não especificar quais são elas.

Nos níveis mais elevados, Luxury e Majestic, além dos benefícios já citados, os usuários têm acesso a um gerente pessoal. Também podem receber pagamentos acelerados e ter bônus ainda maiores por indicações de amigos.

Indique um Amigo

A promoção Indique um Amigo é uma oferta típica de casas de apostas e cassino. Afinal, trata-se de um bônus que o usuário recebe por cada amigo que você indique e se registre na BetBoom. Para isso, é preciso compartilhar um link de indicação por meio de sua conta pessoal na plataforma.

Os usuários recebem comissões sobre a receita líquida gerada pelos indicados em jogos de caça-níqueis. A BetBoom transfere esse valor sempre no primeiro dia de cada mês. Além disso, a porcentagem varia conforme o seu nível:

1 a 10: 3% a 4%;

11 a 20: 4,1% a 5%;

21 a 30: 5,1% a 6%;

31 a 40: 6,1% a 7%;

41 a 50: 7,1% a 8%;

51 a 60: 8,1% a 9%;

61 a 70: 9,1% a 10%;

71 a 80: 10,1% a 11.7%;

81 a 90: 12% a 14.25%;

91 a 100: 14,5% a 17%.

O valor mínimo de recompensa é de R$5, enquanto o máximo é de R$26.250.

Antes de se cadastrar e começar a participar, leia os Termos e Condições da oferta no site da BetBoom. Afinal, eles trazem todos os detalhes sobre o funcionamento da promoção, incluindo valores, prazos e restrições.

Oferta especial

Os usuários da BetBoom também têm acesso a uma oferta especial ao fazerem depósitos na plataforma. No caso, é possível escolher entre duas opções de benefícios: R$30 em apostas esportivas ou 60 giros grátis.

Segundo a página de promoções do site, para receber o bônus de sua preferência, é preciso se cadastrar e atingir, no mínimo, R$30 em apostas na BetBoom.

A oferta tem algumas condições que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, há um rollover de 10x nas apostas grátis ou 27x nos jogos de cassino. Além disso, o ganho máximo é de R$100 em qualquer uma das opções.

Por fim, é preciso considerar algumas regras adicionais. As odds de apostas em esportes devem ser de, no mínimo, 1.30. Além disso, esportes virtuais como eFootball e eBasketball não são válidos para essa oferta. E os usuários não podem levar em conta as apostas com cashout para fins de promoção.

Lembre-se que as ofertas estão sujeitas a alterações. Portanto, visite o site da Betboom para verificar a validade das promoções e seus termos e condições.

Vantagens e desvantagens da BetBoom

A BetBoom é uma casa de apostas com bastante experiência no mercado brasileiro. Por isso, sabe como agradar aos usuários locais. E isso se traduz em uma série de vantagens que tornam a jornada de apostas e pagamentos bastante tranquila.

No entanto, sempre há aspectos a melhorar, e aqui não é diferente. Ao longo da nossa avaliação, identificamos alguns pontos que merecem a atenção da BetBoom. Afinal, podem estar entre as prioridades de muitos usuários.

Então, vamos conferir um resumo das vantagens e desvantagens que encontramos em nossa avaliação da BetBoom.

Vantagens

Entre as diversas vantagens que encontramos na plataforma, vale citar principalmente os aspectos a seguir:

A BetBoom é confiável e segura, além de ter licença para operar no país; Ela aceita depósitos e saques via Pix; O suporte funciona 24 horas por dia, com chat ao vivo e chamada gratuita; A casa oferece cashback semanal em apostas esportivas e cassino; Há diversas ferramentas voltadas à promoção do Jogo Responsável.

Desvantagens

Por outro lado, há aspectos nos quais a BetBoom pode melhorar. Por exemplo, destacam-se os seguintes itens:

A seção de perguntas frequentes está desatualizada;

A plataforma não tem um app para dispositivos móveis;

A nota ruim no Reclame Aqui pode gerar desconfiança;

Não há uma variedade muito grande de bônus em esportes.

Conclusão sobre a BetBoom

Após pensarmos nas vantagens e desvantagens da BetBoom, o resultado é bastante positivo. Afinal, a plataforma acaba tendo bastante a oferecer, com apenas alguns pontos que podem ser melhorados. Portanto, essa é uma casa de apostas bem consolidada, capaz de atender às prioridades dos usuários brasileiros.

A questão dos bônus ainda pode ser melhorada, mas reflete em grande parte as restrições atuais do mercado brasileiro. Com a regulamentação do setor, alguns tipos de ofertas deixaram de existir. Portanto, a BetBoom até se sai bem com as promoções que disponibiliza atualmente.

Além disso, estamos falando de um site de apostas regulamentado e em dia com as obrigações legais. A BetBoom também tem muito a oferecer em relação à sua oferta de apostas e jogos. E oferece pagamentos com Pix e um nível de suporte ao cliente de alta qualidade. Portanto, nossa impressão final é positiva sobre a plataforma.