Apostas Fórmula 1: favoritos e previsões



Agora vamos para uma parte que os fãs sempre procuram: as análises e previsões da Fórmula 1. E com 2022 sendo um ano de tantas surpresas, é melhor ler tudo antes de apostar.



Max Verstappen na dianteira, Red Bull dominando e Sergio Perez no auge



A temporada de 2021 pode ter terminado de forma polêmica, mas o jovem campeão holandês está mostrando que não ganhou a taça por sorte.



Assim, com uma grande vantagem, ele estabeleceu dominância e, sinceramente, é difícil não vê-lo subindo no pódio após o último GP e levando o bicampeonato para casa.



Claro, grande parte do sucesso de Max vem calcado no ano desastroso da Mercedes. A equipe que dominou por anos a modalidade demorou (na verdade, ainda não conseguiu) para encontrar o ajuste certo em seus carros. Mas falaremos deles logo adiante.



Voltando para Verstappen, o holandês é o favorito para ser campeão em 2022, mas permanece com odds interessantes em várias casas.



Similarmente, a Red Bull não só está tomando o lugar da Mercedes através dos pilotos, mas também no campeonato de construtores.



Dessa maneira, além de possuir o melhor piloto do grid em seu plantel, a RB ainda está aproveitando a melhor fase de Sergio Pérez.



O piloto mexicano sempre foi uma promessa que nunca realmente estourou, mas agora tem mostrado sua força ao se fazer presente em vários pódios.



Por isso, a Red Bull e seus pilotos estão sendo os favoritos nas bancas.



O veterano Hamilton, o jovem Russell e a saltitante Mercedes



Quem acompanhou a Fórmula 1 nas últimas décadas viu um jovem (mas já campeão) Lewis Hamilton sair da McLaren marcada por vitórias na era de Ayrton Senna para uma também inexperiente Mercedes.



Depois disso, foram 7 anos de total dominância pela equipe de Toto Wolff, com Lewis se tornando um dos maiores pilotos de todos os tempos.



Todavia, a categoria pode ser tudo, menos gentil. E nada torna a Fórmula 1 mais cruel do que um carro com problemas.



Assim, vemos a temporada 2022 ser desperdiçada pela companhia alemã, que não consegue entregar um bom desempenho para o seu 7 vezes campeão.



É difícil apontar um culpado, mas os resultados estão aí e, dentre todas as equipes, provavelmente seria um palpite arriscado.



Mas não perca as esperanças! Apesar de Lewis Hamilton estar se encaminhando para um fim de carreira, há uma surpresa na equipe da Mercedes: George Russell.



O inglês passou uns bons anos na Williams, sofrendo com carros de baixa qualidade e estratégias focadas em… terminar as corridas, nem que fosse em último!



Agora, em uma das maiores equipes da atualidade, ele tem mostrado sua qualidade. Pontuando bem e se destacando mesmo com os problemas de ajuste, vale ficar de olho nele para os campeonatos futuros.



Leclerc, Carlos Sainz Jr e a decepcionante Ferrari



E mais um ótimo começo de campeonato para a Ferrari! Como vem acontecendo nos últimos anos, ela se destaca entre as equipes com vitórias e pole-positions já nos primeiros GPs.



Mas, também como nos últimos anos, o time pareceu perder fôlego e aquele desempenho excelente quase foi diluído com o passar das corridas.



Assim, estratégias ruins e falhas mecânicas contiveram o que poderia ter sido a retomada dos italianos. Mas nem tudo está perdido.



Leclerc continua lutando, se esforçando e mostrando porque merece seu cargo em uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1.



Já Sainz também surpreendeu e não está em uma temporada ruim.

Mas as vitórias não vieram no número desejado e, a essa altura, alcançar a Red Bull de Verstappen vai depender de duas coisas: muita habilidade e sorte.



Sorte porque o holandês não pode manter o ritmo médio ou vai ser campeão de novo.



Dessa forma, a grande chance da Ferrari para superá-lo parece estar na estratégia de pneus e na gestão do próprio carro.



Finalmente, se você quer odds maiores e está disposto a fazer um palpite arriscado, mas com chances reais de se concretizar, essa pode ser uma boa escolha.



FAQ sobre como apostar na Fórmula 1



Abaixo, reunimos as principais perguntas feitas pelos fãs de Fórmula 1.



Qual o melhor site para apostar na Fórmula 1?

O melhor site para apostar na Fórmula 1 é aquele que melhor atenda às suas preferências. Assim indicamos os nossos favoritos no texto acima, com direito a uma lista de ofertas.



Como apostar na corrida de Fórmula 1?

Basta você fazer o passo a passo abaixo:



1- Selecione um bom site que cubra Fórmula 1, como a Betfair;

2- Crie sua conta;

3- Faça um depósito no valor das apostas que deseja fazer;

4- Em seguida, escolha um mercado nas corridas e faça seu palpite.

5- Insira um valor e confirme.



O que é V/C 1-3 2 lugares Bet365 F1?

Basicamente, você aposta na vitória de um piloto e na sua posição.



Por exemplo, você pode apostar que Max Verstappen será o vencedor do GP da Itália e vai chegar entre os dois primeiros. Se ele vencer, você recebe o valor total do palpite.



Se ele chegar em segundo lugar, você ainda consegue manter uma parte da aposta.



Por fim, as letras “V” e “C” significam “vitória” e colocação. Além disso, 1-3 significa que 30% da aposta será sua se apenas o palpite na colocação for correto. Finalmente, os 2 lugares se refere ao fato de que o piloto deve pelo menos chegar em segundo lugar.