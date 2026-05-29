Suíça x Jordânia Palpite – Análise e odds (31/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 2,12 na Betsson Placar provável: Suíça 2 x 1 Jordânia – 8,50 na Betsson Aposta de valor: Gol em ambos os tempos – 1,60 na Betsson Aposta alternativa: Mousa Tamari marcar a qualquer momento – 5,90 na Br4Bet Dica com boas chances: Mais de 2,5 gols – 1,62 na Betano

A Suíça recebe a Jordânia no Kybunpark, em St. Gallen, neste domingo (31), em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Murat Yakin terá pela primeira vez todos os 26 convocados à disposição para testar combinações táticas antes da viagem aos Estados Unidos, buscando profundidade do elenco antes de iniciar a competição.

Do outro lado, Jamal Sellami usa o duelo para ganhar experiência diante de uma seleção europeia mais consolidada antes do amistoso contra a Colômbia, marcado para 7 de junho, em San Diego. Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Suíça x Jordânia em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Suíça de olho no Grupo B, Jordânia em busca de experiência

A Suíça chega ao amistoso de domingo como uma das seleções europeias mais consistentes do ciclo eliminatório. Na fase de qualificação da UEFA, somou quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A liderança do Grupo B foi confirmada na rodada final, após empate por 1 x 1 fora de casa contra o Kosovo, em novembro de 2025.

O retrospecto também inclui vitórias expressivas sobre Kosovo, por 4 x 0 em casa, e Suécia, por 4 x 1 como mandante e 2 x 0 fora. O desempenho reforça a imagem de uma equipe competitiva, equilibrada e habituada a jogos de maior exigência. No Kybunpark, a seleção deve usar o amistoso para consolidar mecanismos antes da estreia no Mundial.

O elenco anunciado por Yakin combina experiência em Copas do Mundo com jogadores em bom momento nos clubes. Granit Xhaka, capitão e principal referência técnica, soma 144 jogos pela seleção. Manuel Akanji chega após conquistar a Serie A com a Internazionale em 2025/26, enquanto Ardon Jashari, meia do Milan, representa uma das apostas da nova geração.

A Jordânia chega a St. Gallen no fim de um ciclo histórico. A seleção terminou em segundo lugar no Grupo B das eliminatórias asiáticas, com 16 pontos em oito partidas, quatro vitórias e quatro empates, atrás apenas da Coreia do Sul. O desempenho levou Al-Nashama ao primeiro Mundial de sua história.

Entre os resultados mais relevantes do período, aparecem a vitória por 3 x 0 sobre Omã fora de casa e os triunfos seguidos sobre Kuwait, Egito e Arábia Saudita na Copa Árabe de dezembro de 2025. A equipe também chegou à final do torneio, mas acabou derrotada pelo Marrocos por 3 x 2, após abrir vantagem de dois gols. Ali Olwan marcou duas vezes na decisão.

Nos amistosos de março de 2026, disputados em Antália, a Jordânia empatou por 2 x 2 contra Costa Rica e Nigéria. As partidas mostraram uma equipe com identidade ofensiva definida, mas ainda vulnerável para sustentar vantagens contra adversários que pressionam alto.

Outros palpites e odds para Suíça x Jordânia

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Confrontos diretos entre Suíça x Jordânia

A partida de domingo marca o primeiro encontro da história entre Suíça e Jordânia. As duas seleções nunca se cruzaram em competições oficiais ou amistosos, o que reduz a influência de qualquer retrospecto direto na leitura do confronto. Por isso, o duelo tende a ser interpretado mais pelo momento atual das equipes do que por precedentes históricos.

Para Yakin, o jogo funciona como mais um ensaio dentro de um programa estruturado de preparação para o Mundial. Para Sellami, é o único teste contra uma seleção europeia antes da estreia na Copa, marcada para 17 de junho, contra a Áustria. A diferença de experiência internacional entre os elencos é um dos pontos centrais da análise.

No contexto mais amplo, o histórico da Jordânia diante de seleções europeias ainda é limitado. A maioria de seus compromissos internacionais foi disputada contra adversários asiáticos e do Oriente Médio. Os empates por 2 x 2 contra Costa Rica e Nigéria, em março, servem como referências recentes contra rivais de fora da Ásia, com uma seleção capaz de marcar, mas ainda suscetível a oscilações defensivas.

Notícias de Suíça x Jordânia

Suíça: desfalques e dúvidas

Murat Yakin não tem desfalques no elenco anunciado para o Mundial. Os 26 jogadores convocados estão disponíveis para o amistoso de domingo, o que permite ao treinador trabalhar com praticamente todas as alternativas previstas para a Copa do Mundo.

O principal ponto de gestão envolve Zeki Amdouni. O atacante teve uma temporada marcada pela recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em julho de 2025 e acumulou apenas três aparições como substituto pelo Burnley na Premier League 2025/26.

Apesar do baixo ritmo competitivo, Yakin defendeu a convocação do jogador e afirmou que ele está clinicamente apto. A tendência é que Amdouni receba minutos no segundo tempo, sem necessariamente iniciar entre os titulares no Kybunpark.

As ausências mais comentadas na convocatória foram as de Alvyn Sanches e Joel Monteiro, ambos do Young Boys. A dupla havia participado dos amistosos de março contra Alemanha e Noruega, mas o treinador preferiu Cedric Itten, do Fortuna Dusseldorf, e Johan Manzambi, do Freiburg, na lista final.

Individualmente, Dan Ndoye vive um dos melhores momentos pela seleção. O ponta-direita do Nottingham Forest consolidou-se como a principal opção de desequilíbrio em velocidade no ataque suíço e deve ter papel relevante contra o bloco defensivo jordaniano.

Escalação provável da Suíça (4-2-3-1): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi e Miro Muheim; Ardon Jashari e Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder e Ruben Vargas; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Jordânia: desfalques e dúvidas

A Jordânia chega a St. Gallen com duas baixas confirmadas para a Copa do Mundo. Yazan Al-Naimat sofreu uma lesão grave no duelo das quartas de final da Copa Árabe contra o Iraque, em dezembro de 2025, e não se recuperou a tempo.

O lateral-direito Adham Al-Quraishi também está fora. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior na final da Copa Árabe, contra o Marrocos, e teve sua ausência confirmada após meses de acompanhamento da recuperação.

O elenco preliminar de 30 jogadores ainda precisa ser reduzido a 26 até 1º de junho, o que aumenta a importância do amistoso de domingo. O jogo também serve como uma última avaliação para nomes que ainda disputam espaço na lista definitiva.

O capitão e principal jogador da seleção é Mousa Tamari, do Rennes. Ele não disputou a Copa Árabe de dezembro por estar no período de pré-temporada do clube, mas retorna ao ciclo como líder técnico da equipe. Mahmoud Al-Mardi, ponta com 65 jogos pela seleção e sete assistências nas eliminatórias da AFC, é outro nome relevante no setor ofensivo.

Tamari encerrou a Ligue 1 2025/26 com seis gols e seis assistências em 33 partidas pelo Rennes. O ponta marcou contra a Nigéria, em março, após uma jogada ensaiada em cobrança de falta, e chega ao amistoso como a principal referência da geração que levou Al-Nashama ao primeiro Mundial.

Escalação provável da Jordânia (3-4-3): Yazeed Abulaila; Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib e Husam Abu Dahab; Ahmad Assaf, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Mousa Tamari, Ali Olwan e Mahmoud Al-Mardi. Técnico: Jamal Sellami.

Destaques individuais de Suíça x Jordânia

Jogador destaque · Suíça Granit Xhaka 144 Convocações pela Suíça – o mais experiente do elenco 6 Assistências na Premier League 2025/26 pelo Sunderland (Opta) 34 Aparições na Premier League 2025/26 pelo Sunderland (Opta) 4ª Copa do Mundo consecutiva como capitão da seleção suíça Jogador destaque · Jordânia Mousa Tamari 6 Gols na Ligue 1 2025/26 pelo Rennes (FBref) 6 Assistências na Ligue 1 2025/26 pelo Rennes (FBref) 33 Partidas disputadas na Ligue 1 2025/26 pelo Rennes €9M Valor pago pelo Rennes ao Montpellier em fevereiro de 2025

Os técnicos - Yakin consolida legado, Sellami escreve história

Murat Yakin

Murat Yakin está no comando da seleção suíça desde agosto de 2021, quando substituiu Vladimir Petkovic após a Eurocopa daquele ano. Antes de assumir a equipe nacional, o treinador de Zurique conquistou dois títulos consecutivos da Super Liga suíça pelo Basel.

Desde então, Yakin conduziu a Suíça em dois Mundiais seguidos e na Eurocopa 2024. Sua equipe se apoia no equilíbrio entre organização defensiva e transições rápidas, característica reforçada pela campanha invicta nas eliminatórias europeias. O desafio no Grupo B será avançar às oitavas pela terceira edição consecutiva.

Jamal Sellami

Jamal Sellami, de 55 anos, é marroquino e construiu sua carreira no futebol de seu país antes de aceitar o desafio jordaniano. Como jogador, disputou a Copa do Mundo de 1998 pela seleção do Marrocos, experiência que ajuda a contextualizar sua condução de uma equipe estreante em Mundiais.

Sob seu comando, a Jordânia acumula taxa de vitórias de 41% em 27 partidas, com média de 1,56 ponto por jogo. O trabalho se baseia em organização defensiva, blocos compactos e transições velozes, modelo que funcionou no cenário asiático e ganhou força com a classificação inédita para a Copa do Mundo.

Análise tática de Suíça x Jordânia

A Suíça deve iniciar no 4-2-3-1, com Granit Xhaka e Ardon Jashari como os dois volantes. A dupla combina a leitura defensiva e a experiência de Xhaka com a intensidade e a capacidade de progressão de Jashari, que ganhou regularidade no Milan. Pela direita, Dan Ndoye tende a ser a principal peça de mobilidade e profundidade.

A Jordânia deve se organizar em bloco médio-baixo na fase defensiva, cedendo a posse e apostando em saídas rápidas. O sistema base de Sellami é o 3-4-3, que pode se transformar em um 5-4-1 sem a bola. Nesse desenho, Tamari deve ter liberdade para atacar os espaços pelo corredor direito.

O ponto de atenção para a defesa suíça está nas bolas paradas e nas transições jordanianas. Tamari já mostrou perigo em jogadas ensaiadas, como no gol marcado contra a Nigéria em março. Akanji e Elvedi levam vantagem nos duelos aéreos, mas precisarão controlar a profundidade e evitar desorganização quando os laterais avançarem.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Jordânia