O app da BetBoom é o principal recurso móvel da empresa, permitindo que você aposte a qualquer momento e em qualquer lugar. Disponível pelo site da operadora, ele é uma opção sólida para quem procura a experiência completa da casa.

Ir para a Betboom

A seguir, preparamos uma análise completa sobre o aplicativo da BetBoom e outras alternativas para utilizar a empresa em smartphones.

➡️ Top 10 - Veja nossa seleção dos melhores apps de apostas do mercado nacional.

Como baixar o aplicativo Betboom?

Mesmo não estando disponível nas lojas de aplicativos, o app da BetBoom pode ser encontrado nas opções de atendimento ao cliente da operadora. Veja abaixo os guias detalhados de como acessar a empresa em dispositivos Android e iOS.

Além disso, confira nossa análise completa sobre a Betboom Brasil e confira porque vale a pena fazer suas apostas na casa.

Como fazer download do app Betboom para Android (APK)?

O APK da Betboom é um recurso exclusivo para Android que pode ser baixado mesmo em versões mais antigas do sistema operacional. Assim, usuários de Samsung, Xiaomi, Motorola, Asus, Nokia, Sony entre outras podem baixá-lo da seguinte maneira:

1 - Inicialmente, acesse o site oficial da Betboom pelo navegador do seu Smartphone;

2 - Na casa, vá até o chat ao vivo e peça o link do aplicativo;

3 - Faça o download do app e habilite a instalação de fontes desconhecidas nas configurações de segurança do seu smartphone;

4 - Feito isso, vá até a página onde o arquivo APK foi baixado e selecione-o para iniciar a instalação;

5 - Por fim, basta ir até sua tela inicial para encontrar o aplicativo e começar a usar o Betboom no Android.

Após instalado, o app ocupará menos de 300 MB na memória do seu dispositivo, logo não afetará o desempenho do seu aparelho móvel. Porém, futuras atualizações podem aumentar o tamanho da aplicação, cabendo a você ficar atento a essas questões.

Tem Betboom para iPhone?

Como mencionamos anteriormente, o aplicativo da operadora está disponível apenas para aparelhos com sistema Android. Porém, você pode acessar a Betboom no iOS pelo site mobile da operadora e adicionar um atalho ao seu smartphone. Confira agora como instalar esse recurso.

1 - Primeiro, acesse o site da Betboom utilizando o Safari;

2 - Pelo site da casa, selecione o menu de opções do seu navegador;

3 - Por lá, escolha a alternativa Adicionar à tela inicial;

4 - Agora, aperte o botão Instalar e aguarde alguns segundos;

5 - Pronto, daqui em diante você já pode utilizar o atalho para acessar diretamente a operadora.

A experiência no site mobile da operadora é parecida à do aplicativo nativo, já que eles compartilham a mesma interface. Dessa forma, você pode navegar pela plataforma de maneira intuitiva, sem se preocupar com atualizações, já que o site será sempre carregado na versão mais atual pelo atalho.



A Betboom Brasil disponibiliza um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Betboom

App x site mobile, qual o melhor?

Quando se trata de escolher entre o aplicativo e o site mobile, ambos oferecem vantagens e desvantagens. Após mostrarmos como instalar as versões móveis da operadora, podemos apresentar cada uma delas, para auxiliar você a decidir qual opção atende melhor seu perfil.

De modo geral, o app é a versão mais otimizada da operadora, por ser feito para ter o melhor desempenho no Android. Além disso, ele também permite personalizar as notificações em tempo real sobre apostas, bônus e outros recursos, para manter você informado.

O site mobile, funciona em qualquer dispositivo, independente do sistema operacional ser Android ou iOS, e não precisa de instalação. Logo, é uma opção útil para quem procura flexibilidade nas apostas sem ocupar espaço no celular.

Diante do colocado, as duas opções permitem que você utilize todos os mercados e jogos da Betboom de forma intuitiva. Porém, os usuários de Android contam com recursos adicionais no aplicativo nativo que podem influenciar na sua experiência.

Cadastro e login pelo aplicativo Betboom

Uma vez que você tenha instalado o app da BetBoom, será possível conhecer o catálogo da casa. No entanto, para apostar nos esportes, jogar no cassino e resgatar ofertas, é necessário se cadastrar na plataforma. Aqui apresentamos o guia de como começar na empresa.

1 - Abra o aplicativo da Betboom no seu smartphone;

2 - Pelo app, selecione o botão amarelo Cadastre-se para preencher as 3 etapas do formulário de cadastro;

3 - Agora, adicione seu CPF, data de nascimento e concorde com os termos e condições da operadora;

4 - Na sequência, insira seu nome, dados de contato, confirme seu e-mail e telefone, e informe seu endereço antes de clicar em Cadastre-se;

5 - Por último, você poderá adicionar seus dados de pagamento na operadora, e ficando pronto para começar a apostar.

Durante nossos testes, completamos o registro na operadora em menos de 5 minutos, tornando o processo intuitivo mesmo para iniciantes. Dito isso, as contas cadastradas antes de 2025 na plataforma foram suspensas, mas podem ser reativadas ao passar pelo recadastramento.

Como fazer login na Betboom?

Depois do cadastro, os seus acessos à plataforma podem ser feitos ao realizar o login na empresa. Esse processo pode ser feito tanto com e-mail quanto com telefone, e senha de acesso criada durante o registro.

A plataforma utiliza tecnologia de reCAPTCHA na validação dos logins para que o acesso seja feito apenas por usuários humanos. Então, você não precisa se preocupar com vazamentos dos seus dados de acesso pela operadora.

Outra função interessante no formulário de login é a recuperação de senha. Caso você perca seu código de acesso, essa opção será útil para redefinir sua senha, enviando um link de recuperação para o seu e-mail.

Como verificar minha identidade pelo aplicativo da Betboom?

Por ser uma operadora regulamentada, os usuários da Betboom devem verificar suas identidades para acessar todos os recursos da casa. Toda a confirmação de dados pode ser feita pelo aplicativo da empresa ao completar o passo a passo que listamos abaixo.

1 - Faça login no site da Betboom e abra as configurações do seu perfil;

2 - Nela, aperte em Verificação de Vídeo;

3 - Nesse momento, escolha um documento (Autorização de residência, Documento de identidade, Passaporte ou Carteira de habilitação) para fazer sua verificação de identidade;

4 - Na nova área, faça upload do seu documento de identificação;

5 - Finalmente, tire uma selfie e aguarde até seus dados serem processados.

Assim que a verificação for concluída, você receberá uma notificação confirmando que sua conta foi validada. Feito isso, basta manter os dados atualizados para usar a plataforma, lembrando que outros documentos podem ser solicitados no futuro.

Como ganhar bônus Betboom de até 10% de cashback pelo celular?

Todas as semanas, você pode conseguir até 10% de cashback no cassino ou 8% nos esportes pelo Betboom no Android. O bônus é calculado com base nas apostas falhas, mas a porcentagem de reembolso depende do seu nível na operadora. A taxa de cashback varia de acordo com o nível do jogador e pode ser consultada no site da empresa.

Qualquer valor resgatado no cashback, deve passar por um rollover de apostas de 1x nas suas respectivas áreas. Para conferir o restante das condições do cashback, juntamente aos termos e condições aplicados, consulte o site oficial da operadora.

Como apostar na Betboom pelo celular

No momento em que você possuir uma conta verificada com fundos disponíveis, já será possível apostar no app da Betboom. A versão móvel da operadora, compartilha o mesmo catálogo que o site original, permitindo aos jogadores apostarem do seguinte modo:

1 - Primeiro, acesse a sua conta no site da Betbom e vá a uma das seções de esportes ou jogos da empresa;

2 - Navegue pela empresa para escolher mercados esportivos ou algum dos títulos no cassino;

3 - O próximo passo é conferir as condições do palpite ou as regras do jogo;

4 - Adicione uma aposta para confirmar o seu bilhete ou participar de uma rodada;

5 - Por fim, basta acompanhar a sua aposta e torcer para que ela seja bem-sucedida.

Dicas para apostar no app da Betboom

Para melhorar sua experiência de aposta na Betboom, você pode utilizar estratégias para planejar seus palpites ou jogadas no cassino. A seguir, listamos algumas dicas que podem auxiliar você durante suas sessões de jogo na operadora.

Pense no longo prazo

Enquanto estiver na operadora, mantenha o controle das suas atividades, registrando depósitos, apostas e bônus resgatados. Com base nessas informações, avalie seu desempenho e ajuste sua estratégia caso seja necessário.

Aposte com responsabilidade

Antes de começar na Betboom, avalie o seu orçamento para estabelecer claramente o quanto você pode apostar. Lembre-se, as apostas online são imprevisíveis e não devem ser colocadas à frente da sua vida pessoal.

Caso você tenha problemas em controlar suas ações, busque assistência profissional. Na página de jogo responsável da Betboom, você encontra contatos de instituições de apoio contra a compulsão por apostas e opções para definir limites de atividade na plataforma.

Teste diferentes jogos e formatos de apostas

Na Betboom, você pode montar palpites simples e múltiplos, além de explorar uma variedade de slots, crash games e mesas ao vivo. Experimentar diferentes apostas é útil para entender qual opção combina mais com seu estilo de jogo e identificar em qual área você deve se especializar.

Acompanhe notícias e estatísticas

Nos esportes, acompanhar as partidas permite ter uma visão geral sobre a competição e o desempenho das equipes. Porém, nem sempre o panorama é o suficiente para planejar as suas apostas de maneira técnica.

Procurar informações adicionais em jornais e analisar as estatísticas auxilia a melhorar seu entendimento sobre o jogo e a fazer apostas mais informadas. Até porque, esse tipo de análise pode ajudar a identificar padrões e tendências nos campeonatos.

Confira atentamente os termos e condições da operadora

Desrespeitar os regulamentos da Betboom pode resultar no cancelamento da sua conta e confisco de fundos e bônus. Portanto, durante o seu cadastro, leia atentamente os (T&C) da operadora, e consulte o suporte da casa para esclarecer qualquer dúvida.

Ir para a Betboom

Principais recursos do Betboom App

O aplicativo da Betboom foi desenvolvido para oferecer uma experiência completa para os usuários que apostam em dispositivos móveis. Nele, você encontra mais de 20 modalidades esportivas, dezenas de jogos, ofertas e um design intuitivo para iniciantes.

Todos os recursos do app da Betboom podem ser conferidos diretamente no seu aparelho móvel. Todavia, para dar uma ideia do que esperar, listamos abaixo algumas das principais funcionalidades disponíveis na empresa.

Betboom cassino App — jogos populares disponíveis

Com mais de 25 provedores de software diferentes, pelo cassino no APK da Betboom você pode encontrar dezenas de jogos populares no mercado nacional. Entre os principais slots e crash games da empresa podemos mencionar:

Fortune Tiger;

Aviator;

Sweet Bonanza 1000;

Spaceman 100;

Gates of Olympus 1000;

Big Bass Bonanza e muito mais.

Por serem provenientes de estúdios reconhecidos, os jogos da casa são auditados e apresentam resultados imparciais. Fora isso, também é possível acessar versões de demonstração para testar os títulos sem comprometer os seus fundos.

Promoções no Aplicativo Betboom

Além do cashback, existem vários outros tipos de ofertas disponíveis na Betboom, apresentadas na página de Promoções. Essas ofertas podem turbinar as suas apostas com diferentes tipos de recursos adicionais, tais como:

Apostas e giros extras;

Recompensas do programa VIP;

Bônus de indicação;

Torneios;

Entre outras ofertas.

O catálogo de promoções da Betboom no Android é constantemente atualizado, e ofertas adaptadas à nova regulamentação podem ser disponibilizadas a qualquer momento. Ao ativar as notificações no aplicativo, você poderá acompanhar todos esses lançamentos em tempo real.

Rápido e Fácil de Usar

Como mencionamos durante o artigo, o app da operadora é a versão mais otimizada da Betboom. Pelo aplicativo, você encontrará atalhos de acesso para o cassino, esportes e outros jogos na parte inferior da tela.

As transições entre as páginas ocorrem em segundos, e a interface é intuitiva. Isso, combinado às opções de filtragem e o buscador, torna a navegação mais simples, principalmente para quem está começando.

Essa mesma interface está disponível no site mobile, para os usuários que procuram acessar a Betboom no iOS. Portanto, seja pelo app ou pelo site mobile, a Betboom oferece uma experiência sem complicações

Muitos Mercados na palma da sua mão

Um dos destaques do aplicativo da Betboom é a sua cobertura para esportes, que conta com milhares de eventos nacionais e internacionais. Essa variedade de competições, vem acompanhada pelas principais categorias de mercados, tais como:

Resultado da partida; Dupla possibilidade; Total de gols mais/menos; Handicap; Vencedor da competição; Total de escanteios, entre outros.

Com essa variedade de opções disponíveis, você pode criar palpites personalizados, sejam eles simples ou múltiplos. Porém, já que a disponibilidade de mercados varia dependendo do tamanho do evento, é importante conferir o site da operadora para conhecer todas as opções disponíveis.



A Betboom é uma casa de apostas esportivas e cassino online com recursos diferenciados e promoções

Apostas ao vivo pelo Betboom App

Os mercados ao vivo são opções que possuem odds alteradas em tempo real, com base nos lances da partida. Essa característica, permite maior imersão e estratégia, já que você pode analisar o desempenho das equipes ou jogadores e ajustar seus palpites com base no desenvolvimento do jogo.

No app da Betboom, você pode encontrar várias opções ao vivo, dependendo do calendário de eventos. Todas as modalidades com mercados em tempo real, são indicadas por um símbolo Live, e para conferir todos os eventos disponíveis basta ativar a opção de filtragem Ao Vivo.

Geralmente, a operadora disponibiliza cobertura ao vivo para Futebol, Basquete, Vôlei e outras grandes modalidades durante o ano inteiro. Porém, os únicos mercados disponíveis independente da temporada são as modalidades virtuais como E-futebol, E-basquete, E-Hóquei no gelo.

Cash Out pelo Celular na Betboom

Se você é um apostador experiente, provavelmente já se encontrou em um palpite onde as coisas não saíram como o planejado. É para esses eventos, em que o resultado permanece incerto até último momento, que cash out pode ser útil.

Disponível tanto no app quanto no site mobile para os usuários da Betboom no iOS, o cash out permite cancelar um palpite. Em seguida, você resgata o valor do seu palpite inicial multiplicado pelas odds do mercado no momento do saque.

Apesar de interessante para diversificar suas estratégias de aposta, o saque antecipado não está disponível em todos os mercados. Na realidade, é a Betboom que seleciona em quais eventos em andamento o cash será ofertado.

Transmissão ao Vivo no App

Para complementar sua cobertura ao vivo, alguns dos eventos da Betboom também contam com streaming. Quando disponíveis, esses recursos aparecem indicados por um botão Play e podem ser acessados por jogadores com saldos em conta.

Além das transmissões em tempo real, também é possível encontrar campos virtuais que exibem os principais lances da partida para todos os jogadores. Ambos os recursos estão acessíveis somente em eventos selecionados pela operadora.

Ir para a Betboom

Depósitos e saques pelo app Betboom — Aposte com Pix pelo celular

Desde que a nova regulamentação nacional limitou as opções de pagamento nas casas de apostas, o app da Betboom começou a realizar saques de depósitos via Pix. Para isso, você pode usar contas bancárias cadastradas no seu nome e seguir os guias abaixo.

Como depositar pelo aplicativo Betboom?

Sendo o principal método para conseguir fundos no APK da Betboom, o processo para fazer recargas na casa é intuitivo. Nele, basta que você faça login na Betboom e complete essa lista de passos:

1 - Primeiro, no site da Betboom, selecione o botão de + ao lado esquerdo do saldo disponível na sua conta;

2 - Selecione o sistema de pagamento Pix;

3 - Informe o valor que será depositado a partir de R$5;

4 - Nesse ponto, escolha uma conta bancária ou vincule uma nova opção de pagamento e aperte em Depósito;

5 - Para finalizar, escaneie o QR Code com a câmera do seu celular ou utilize o Código PIX para depositar.

Como sacar na Betboom pelo celular?

Tanto o app, quanto a versão mobile da Betboom no iOS permite realizar saques a partir de R$15. Nesse processo, não são aplicadas taxas operacionais e você pode solicitá-los completado as seguintes etapas:

1 - Antes de tudo, faça login no site da Betboom e abra o menu;

2 - Agora, selecione a opção Retirar e aperte em Pix;

3 - Na nova página, informe o valor da transferência;

4 - Por fim, adicione sua região, tipo de chave, conta bancária e aperte novamente em Retirar;

5 - Pronto, após o período de processamento, seu saque será creditado.

O aplicativo da Betboom é seguro?

Para os clientes com dúvidas sobre o app da Betboom, adiantamos que ele é autêntico e não possui vírus. Porém, é preciso fazer o download da aplicação diretamente pelo site oficial da operadora para evitar problemas.

Uma vez que você esteja com o aplicativo, seus dados serão protegidos por reCAPCHA e tecnologias de criptografia de dados. Esses recursos aparecem indicados durante o login na operadora e na barra de pesquisa pela presença do cadeado do Google.

É legal apostar na Betboom no Brasil?

Por ser aprovada no processo de regulamentação das casas de apostas, a Betboom pode funcionar legalmente no Brasil até 2030. A casa aparece na lista de empresas autorizadas do SIGAP do Ministério da Fazenda, possuindo CNPJ e sede nacionais.

Sabendo disso, você pode usar o app ou site mobile da Betboom no iOS sem preocupações. Afinal, todos os mercados, ofertas, métodos de pagamento e jogos da empresa foram adaptados para atender às novas exigências do Governo Federal.



A Betboom traz um versão mobile otimizada para telas menores, ideal para smartphones

O app Betboom é bom?

Diante de tudo o que apresentamos até aqui, consideramos o app da Betboom uma opção útil para quem pode utilizá-lo. Possuindo um processo de instalação intuitivo, navegação responsiva e otimizada, o aplicativo oferece a experiência completa da operadora.

Assim, usuários de Android podem montar palpites esportivos, jogar e concorrer a ofertas na operadora a qualquer momento ou lugar. Somente fique atento em manter o aplicativo atualizado baixando as novas versões pelo site oficial da empresa.

Ademais, caso você utilize iOS ou não tenha espaço para instalar o app, ainda é possível acessar o site mobile. Essa versão mantém o mesmo design e recursos do aplicativo da operadora, com a única diferença sendo uma menor otimização.

Atendimento ao Cliente no App Betboom

Em caso de problemas ou dúvidas sobre o app da Betboom, você pode consultar o atendimento ao cliente da operadora. Pelo rodapé do site, são exibidos todos os métodos de suporte da operadora, sendo eles:

Telefone 24/7;

Chat ao vivo 24/7;

E-mail.

O tempo de espera para atendimento pode variar conforme o método escolhido. No caso do telefone e chat ao vivo, as respostas chegam em menos de 3 minutos, enquanto pelo e-mail o tempo de espera pode ser de algumas horas.

Ir para a Betboom

Perguntas frequentes sobre o aplicativo Betboom Brasil

Chegou até aqui, mas ainda possui dúvidas sobre o app da Betboom? Confira agora a nossa sessão de perguntas e respostas sobre o aplicativo da operadora.

A Betboom tem aplicativo?

Sim, a operadora tem um aplicativo disponível para Android que pode ser encontrado pelo site oficial da operadora. Com o APK da Betboom, você pode acessar esportes, jogos, ofertas em qualquer lugar que possua conexão com a internet.

Como se cadastrar na Betboom pelo celular?

Você pode se cadastrar na operadora completando o formulário de registro com seus dados pessoais, endereço e informações de login. Em seguida, é preciso enviar imagens de um dos seus documentos de identificação para liberar todas as funções da casa.

Como usar o app Betboom?

O APK da Betboom pode ser usado a qualquer momento para apostar, desde que você faça login na sua conta. Depois disso, basta realizar um depósito para conseguir fundos e montar apostas no catálogo da empresa.

Dá para jogar no Cassino da Betboom pelo aplicativo?

Sim, todos os jogos da empresa podem ser acessados pelo aplicativo da Betboom sem travamentos ou problemas de conexão. Esses títulos são otimizados para diferentes dispositivos, ajustando-se automaticamente ao formato da tela, tanto em tablets quanto em celulares.

Vale a pena apostar na Betboom pelo app?

Para os usuários de aparelhos Android, o app da Betssom representa uma opção sólida. Porém, se você prefere evitar instalações ou precisa economizar espaço no celular, o site mobile pode ser mais interessante.