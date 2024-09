A nova promoção da 1xBet é para os fãs da La Liga, o Campeonato Espanhol







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 13:35 • Rio de Janeiro

Para os fãs de futebol e apostas online, a plataforma 1xBet traz uma nova promoção: 1xBetAposta Grátis na La Liga. Assim, com a nova oferta, ao apostar em jogos da principal liga de futebol da Espanha, você pode garantir uma aposta grátis semanalmente. Um detalhe importante: utilizando um código promocional 1xBet você pode potencializar ainda mais seus ganhos.

A promoção é simples e direta. Ou seja, basta estar registrado ou fazer login na plataforma da 1xBet, seguir alguns passos básicos e apostar nos jogos da La Liga. Então, a seguir, vamos entender melhor como funciona essa oferta.

É fã do campeonato espanhol? Veja, então, nossas dicas para apostar na La Liga com as melhores odds.

O que é a La Liga?

A La Liga é a principal divisão do futebol profissional na Espanha. Fundada em 1929, a liga conta com 20 equipes competindo entre si em um sistema de pontos corridos, onde cada equipe joga 38 partidas – uma em casa e outra fora – ao longo da temporada.

A La Liga é famosa por abrigar alguns dos clubes de futebol mais renomados do mundo, como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid e muitos outros. Além disso, a La Liga é uma das ligas mais competitivas e populares do mundo, atraindo espectadores e apostadores globais.

Como funciona a promoção 1xBet Aposta Grátis na La Liga

A promoção 1xBet Aposta Grátis na La Liga permite aos usuários receber uma aposta grátis semanalmente, bastando que realizem apostas em jogos da La Liga. Para participar, o usuário deve registrar-se no site, clicar no botão "Participar" na página da oferta e realizar suas apostas com odds específicas.

As apostas podem ser simples, com odds de no mínimo 1.50, ou acumuladores, onde cada seleção deve ter odds de no mínimo 1.40. Quanto mais você apostar, maior será o valor da sua aposta grátis, que pode variar de R$6 a R$110.

Termos e Condições para Participar

Para participar da promoção, é preciso seguir os requisitos abaixo:

Registo e Login

O primeiro passo é registrar-se ou fazer login no site da 1xBet.

Ativar a Promoção

Clique no botão "Participar" na página específica da promoção para ativar sua participação.

Realizar Apostas

As apostas devem ser realizadas em jogos da La Liga com valores mínimos de 11 BRL. Podem ser apostas simples (odds mínimas de 1.50) ou acumuladores (odds mínimas por seleção de 1.40).

Receber Aposta Grátis

Semanalmente, uma aposta grátis será creditada na sua conta com base no total apostado na semana anterior. O valor da aposta grátis varia de 6 BRL a 110 BRL.

Restrições

A promoção não é válida para apostas de Handicap ou Total, apostas canceladas, vendidas, seguras ou reembolsadas. Somente apostas com dinheiro real são consideradas.

Valores das Apostas Grátis de acordo com o montante apostado

Aposte pelo menos R$22 e receba um código promocional de R$6.

Aposte pelo menos R$50 e receba um código promocional de R$17.

Aposte pelo menos R$110 e receba um código promocional de R$39.

Aposte pelo menos R$164 e receba um código promocional de R$55.

Aposte pelo menos R$274 e receba um código promocional de R$110.

Por fim, não deixe de visitar a página da promoção para ler os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta.

Como criar uma conta na 1xBet

1. Entre no site oficial da 1xBet ou baixe o aplicativo no seu dispositivo móvel.

2. Clique em "Registro" e escolha entre os métodos disponíveis: um clique, telefone, email ou redes sociais.

3. Informe todos os dados necessários, como nome completo, telefone ativo, email e país de residência.

4. Na seção "Minha Conta", ative a opção de participar em ofertas de bônus e conclua o processo de verificação, se necessário.

5. Faça um depósito na sua conta para começar a apostar e participar das promoções.

Conclusão

Participar da promoção 1xBetAposta Grátis na La Liga é uma oportunidade para quem gosta de apostas esportivas. Isso porque chance de receber uma aposta grátis semanalmente adiciona um incentivo extra para os apostadores aproveitarem os jogos da La Liga.

A promoção é simples e clara. Então, certifique-se de seguir todos os termos e condições para maximizar suas recompensas e evitar surpresas.