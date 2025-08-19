Zé Roberto define as 14 jogadoras do Brasil para o Mundial de vôlei; veja lista

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a tão aguardada lista de 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de 2025. O técnico José Roberto Guimarães, que busca um título inédito, definiu o grupo que terá a missão de apagar a recente decepção na Liga das Nações (VNL), onde a equipe foi eliminada na semifinal para a Polônia.

Seleção feminina de vôlei do Brasil conquista prata na VNL feminina (Foto: Volleyball World)<br>

A estreia do Brasil está marcada para a próxima sexta-feira, dia 22 de agosto, às 9h30 (horário de Brasília), contra a Grécia.

Confira a lista completa das jogadoras brasileiras convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

Expectativa para o Mundial

O Brasil ainda busca o título inédito no Mundial e, por isso, a expectativa para este ano é alta. Diante de um torneio tão competitivo, a levantadora Macris reforça a necessidade de foco total:

— A expectativa é que sejam jogos muito duros, todo jogo é importante. A gente sabe que é um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor — comentou Macris.

Capitã da equipe, Gabi Guimarães falou sobre a derrota na final da VNL e as expectativas para o campeonato.

— O Zé fala, parece que é muito clichê, mas não é mentira. Nós não somos a seleção mais alta, não somos a mais forte, não somos a mais ágil, mas a gente tem esse componente de sermos umas das seleções que mais trabalha. Sempre temos 14, 15, 16 jogadores que fazem a diferença e a gente pode contar. Não temos medo de seleção nenhuma, é respeitar e trabalhar. Acho que a preparação é muito importante. Não se colocar nunca, acho que como o grande favorito, porque essa é a maior besteira que você pode entrar. Mas a gente se coloca nesse papel de, a gente quer ganhar, a gente tem capacidade de brigar com os grandes. O que precisa ser feito e a gente entrar em quadra com essa postura. — Falou a ponteira.