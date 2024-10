As melhores bets no Brasil já solicitaram licença do governo federal para operar legalmente







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Nos últimos meses, a regulamentação das apostas deu passos importantes e, com ela, já sabemos quais são as melhores bets no Brasil. Por isso, preparamos esta análise completa do cenário, com algumas das melhores plataformas que receberam autorização para oferecer seus serviços de apostas. Confira, abaixo, as opções que selecionamos:

Superbet : casa relativamente nova no país e com bônus;

: casa relativamente nova no país e com bônus; Betano : operadora popular com ofertas e mercados variados;

: operadora popular com ofertas e mercados variados; bet365 : operadora de renome e consolidada no mercado;

: operadora de renome e consolidada no mercado; KTO : plataforma intuitiva e prática;

: plataforma intuitiva e prática; Betfair: casa com recursos interessantes e exclusivos.

Quer entender melhor quais plataformas estão em processo de legalização no país? Então, tire suas dúvidas em nosso artigo sobre as casas de apostas que solicitaram licença para operar no Brasil.

Top bets online: veja onde apostar

Dentre as dezenas de operadoras que foram autorizadas a funcionar, algumas plataformas se destacam. Isto porque, além de funcionarem conforme a lei, dispõe dos recursos mais procurados do mercado. Logo, conseguem oferecer uma experiência única com suas ferramentas e bônus.Assim, com base na opinião da nossa equipe editorial, preparamos a tabela a seguir. Note que cada oferta mencionada possui seus respectivos Termos e Condições únicos, que devem ser lidos nos sites oficiais das casas.

Bets online Ofertas e bônus Apostar agora

Bônus de até R$500

Superbet >>

Bônus de até R$1000

Betano >>

Novos clientes ganham

créditos de apostas

bet365 >>

Aposta inicial de até R$200

sem risco

KTO >>

Bônus de até R$600

Betfair >>

Entenda como escolhemos as melhores bets online

Se você tem dúvidas sobre o que são bets confiáveis, não se preocupe. Para elaborar a lista de recomendações das operadoras, fizemos uma análise profunda do mercado e, logo a seguir, iremos te mostrar como fazer a sua própria.

Desta forma, conseguirá decidir, por si só, quais são as melhores bets para você. É ao analisar determinados aspectos de uma operadora que você pode determinar a sua confiança e segurança. Desta forma, não restará dúvidas ao optar por um ou pela outra.

Licença dos sites de apostas

Um dos principais requisitos para conseguir oferecer serviços de apostas online é dispor de uma licença de funcionamento. No caso, toda operadora que pretende funcionar de forma legal precisa emitir uma licença, junto a uma autoridade reguladora. No Brasil, essas plataformas devem contar no Sistema de Gestão da Apostas, o Sigap, como as casas de apostas que citamos acima. Então, só após obter a licença, o site pode atuar.

No caso, até pouco tempo, a maioria das melhores bets tinham emitido suas licenças com autoridades estrangeiras. No caso, para citar algumas das entidades mais comuns e com maior reconhecimento no mercado internacional, podemos mencionar Curaçao, Malta e Gibraltar. Você pode consultar o número de licença e detalhes da regulamentação das bets no rodapé dos seus sites.

No entanto, conforme veremos neste guia, em breve, as operadoras terão que emitir licenças nacionais. Isto é, as empresas que foram autorizadas a funcionar devem ter uma lincensa emitida no Brasil.

Segurança nas plataformas

Após se certificar de que a empresa é devidamente licenciada, o próximo passo é avaliar a segurança do site. Ou seja, é preciso avaliar se a plataforma emprega medidas efetivas para proteger seus clientes e a si própria. Afinal, é preciso informar dados pessoais para se cadastrar, que precisam estar seguros.

Sendo assim, confira se a casa utiliza ferramentas de proteção como a criptografia. O selo SSL/Https pode ser visto no cadeado ao lado do link do site da operadora. Isto indica que a conexão é segura, pois todas as informações são codificadas por criptografia de ponta.

Também é válido avaliar a procedência dos métodos de pagamentos oferecidos pela casa. Assim, terá mais confiança ao realizar os depósitos e saques.

Por fim, é pertinente conhecer a política de privacidade da operadora. Para isso, comece vendo se os seus Termos e Condições são transparentes.

Reputação e credibilidade das empresas

Uma vez que verificou a confiança e a segurança da plataforma, é pertinente pesquisar sobre sua reputação. Estamos falando de como a empresa é encarada no mercado, se tem credibilidade entre outras plataformas.

Sendo assim, existem algumas maneiras de avaliar a reputação de uma operadora. A maneira mais evidente é consultar fóruns e sites especializados na internet que fazem análises de casas de apostas. Aliás, existem plataformas que avaliam empresas online com base nas reclamações dos clientes. Logo, é uma informação pertinente para levar em conta na análise.

No rodapé da página do site, você pode perceber se a operadora já recebeu prêmios ou certificações. Isto porque existem entidades que avaliam as plataformas mais seguras e indicam as melhores bets a tais prêmios.

Ademais, veja se a casa tem parcerias com times ou torneios esportivos. Isso também ajuda a confiar na imagem da empresa.

Diversidade de mercados de apostas

De nada adianta se a operadora tiver reputação, mas não oferecer muitas opções para apostar, não é mesmo? É por isso que avaliar os mercados de apostas disponíveis também é um critério para definir as melhores bets. O mesmo vale para a diversidade de jogos no cassino.

Afinal, cada mercado de apostas configura um tipo de palpite diferente no catálogo de esportes da operadora. Logo, passar um tempo explorando a seção de esportes é útil para analisar a diversidade de modalidades esportivas, um aspecto pertinente para se observar.

Nesta mesma página, conseguirá visualizar a variedade de palpites no pré-jogo, ao vivo e também a longo prazo. No mesmo passo, é possível analisar se existem mercados especiais, ou então ofertas exclusivas para determinados esportes. Isso tudo colabora na otimização na experiência.

Análise das odds

Ainda na seção dos mercados de uma plataforma, você consegue avaliar outro aspecto essencial: as odds da operadora. Caso você seja iniciante no mundo das apostas online, provavelmente não conhece esse termo. No entanto, não precisa se preocupar, pois não há muitos segredos.

As odds nada mais são do que a probabilidade de um palpite acontecer, representado por um número decimal. No caso, este número age como o multiplicador do valor que você apostou e, portanto, determina o retorno potencial.

Por isso, é válido comparar as odds entre diferentes operadoras para avaliar a média do mercado. Desta forma, saberá quais são as plataformas que estão com retornos potenciais mais expressivos.

No entanto, as odds são números que variam com bastante frequência, seguindo as oscilações do mercado. Por isso, é sempre interessante verificá-las atualizadas nos sites antes de mais nada.

Serviços de atendimento ao cliente

Por fim, mas não menos importante, é primordial saber como a operadora se comporta frente aos seus clientes. Para isso, a avalie e teste o seu serviço de atendimento ao cliente – quantos canais de contato oferece, se o atendimento é em português e rápido, e afins.

Afinal, sempre que precisar resolver alguma demanda, poderá recorrer ao suporte ao cliente. Existem operadoras com times de atendentes treinados para prestar suporte aos diferentes setores do site, 24 horas por dia. Logo, o cliente não estaria sozinho no site, pois conta com apoio.

Você pode avaliar estas questões ao acessar a página de ajuda da operadora. Geralmente, neste menu estão listados todos os canais disponíveis, como chat ao vivo, e-mail, formulário de contato e outros. Assim, poderá fazer um teste, já tirando possíveis dúvidas sobre a operadora em questão.

As melhores bets no Brasil seguem protocolos de segurança rígidos para proteger os jogadores

Lista de bets autorizadas no Brasil

Nas últimas semanas, o Ministério da Fazenda divulgou a lista de plataformas autorizadas por meio da Secretaria de Apostas e Prêmios. Ao todo, são 93 empresas, que representam 205 bets. Estas operadoras indicaram o interesse de atuar conforme as novas portarias, e foram atendidas.

Essa é uma lista extensa, que você pode conferir na íntegra na página do Ministério da Fazenda. Ainda, a SAP desenvolveu a plataforma Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), dedicada a prestar informações sobre as casas autorizadas. Logo, essa é uma fonte de dados interessante e segura.

Portanto, você pode acessar o site da SIGAP no celular ou computador. Após entrar no site, verá um botão em destaque de consultar a situação das operações das empresas. Se tocar neste botão, terá acesso a todas as empresas que solicitaram a licença nacional, incluindo sua situação atual. Ademais, é possível fazer um filtro ou pesquisa mais profunda com diferentes opções na seção.

Ou seja, antes de começar a apostar numa operadora, aconselhamos visitar o SIGAP para consultar a situação da empresa. Assim, terá uma informação sólida que contribui na sua análise.

Lei das Bets: regulamentação das bets no Brasil

Ainda no governo de Michel Temer, teve início a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. A lei nº 13.756/2018 pretendia regular as plataformas de apostas dentro de quatro anos. No entanto, este processo só veio, de fato, cinco anos depois.

Isso aconteceu com a lei nº 14.790/2023, que buscou aprimorar as ideias iniciais e incluir os jogos online. Como mencionamos, o Ministério da Fazenda, que ficou a cargo da regulamentação, criou em 2024 a SPA para gerir o setor. Desde então, a regulação deu passos sólidos, divulgando novas portarias.

No caso, as operadoras precisam pagar uma quota fixa, que será convertida em saúde e em outros setores do governo brasileiro, por exemplo. Além disso, é preciso seguir uma série de normativas que buscam tornar o ambiente de apostas mais seguro e transparente. Logo, conheça algumas medidas abaixo:

Os métodos de pagamentos que serão permitidos são o Pix, a Transferência Bancária (TED), e o cartão de débito e pré-pago;

Os saques solicitados nas operadoras devem cair em até, no máximo, 120 minutos após ser feito o pedido;

Serão implementadas várias medidas de identificação para que somente maiores de idade consigam se cadastrar e apostar;

Os pagamentos só poderão ser efetuados para contas bancárias que estejam no nome do titular cadastrado na plataforma;

As medidas de proteção do próprio site e para os usuários deverão ser reforçadas e ampliadas, para dispor de um ambiente seguro.

Estas são, em linhas gerais, as novas diretrizes que as plataformas precisam seguir para ter sua licença nacional. No caso, o prazo para acatar a todas as regras é até o fim deste ano. No momento, a regulamentação está em um período de transição.

Por fim, veja agora as casas de apostas que aceitam Pix e que, portanto, já estão em conformidade com a lei das bets.

Conclusão sobre as bets no Brasil

Ao longo desta análise, você pôde conhecer as o que são as bets autorizadas e as melhores opções para apostar no momento. Além disso, também aprendeu a escolher a melhor opção para si.

Em suma, a melhor plataforma é aquela que atende a todas as suas necessidades subjetivas e é legal. Logo, avalie com atenção a operadora, principalmente nos quesitos confiança e segurança. Assim, poderá usar seus serviços e recursos sem maiores preocupações. No mais, fique atento, pois as operadoras não autorizadas serão desativadas em breve.

Perguntas e respostas sobre a Lei das Bets

Veja algumas questões recorrentes e tire suas dúvidas sobre as melhores bets do Brasil.

Como posso apostar legalmente em bets autorizadas no Brasil?

Antes de tudo, é essencial verificar se a plataforma em questão foi autorizada para funcionar na plataforma do SIGAP. Se está tudo certo, então você pode criar sua conta na operadora. No caso, note que é preciso ter no mínimo 18 anos. Feito isto, é só realizar um primeiro depósito e estará apto.

Qual é a situação atual da regulamentação?

No momento, a lista de bets autorizadas já foi divulgada pelo Secretaria de Prêmios e Apostas. Sendo assim, as operadoras têm até o fim do ano para se adequarem completamente às portarias da 14.790/2023. Para isso, precisam, por exemplo, regular os pagamentos e oferecer saques mais rápidos.

Quais são as melhores bets da lista de plataformas autorizadas?

A melhor bet é aquela que mais atende às suas demandas pessoais. Logo, é pertinente explorar o site das operadoras em que pretende apostar, para avaliá-las. Como sugestão de análise, nossa equipe recomenda plataformas como a Superbet, Betano e bet365, entre outras gigantes no mercado.

Quando as apostas esportivas foram legalizadas no Brasil?

A primeira Lei das Bets, que permitiu o funcionamento de plataformas online sediadas em países estrangeiros, foi em 2018. No entanto, a regulamentação das bets só foi para frente no final de 2023. No momento, o processo caminha para sua aplicação final, até o fim deste ano.

O que são as bets autorizadas pela lei no Brasil?

É a regulamentação proposta pelo Ministério da Fazenda para emitir licenças nacionais para empresas de bets online. No caso, para serem autorizadas a funcionar, as operadoras devem seguir as portarias estabelecidas pelo Brasil e cumprir com o pagamento de impostos anuais, por exemplo.