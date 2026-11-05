Ídolo do Ceará, o ex-atacante Mota fez parte do elenco histórico que conquistou a tríplice coroa pelo Cruzeiro em 2003. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele relembrou detalhes daquela temporada, dos treinamentos com Alex às broncas de Vanderlei Luxemburgo.

Revelado pelo Ferroviário, o jogador despontou no futebol pelo Ceará e chegou a ser negociado com o Mallorca, da Espanha. De volta ao Vozão foi negociado com o Cruzeiro em 2003, mas poderia ter tomado outro rumo totalmente diferente.

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– A princípio eu não esperava. Eu tinha uma proposta para ir para a Coreia do Sul. Aí apareceu o Marciano que era o empresário, disse que não, que não tinha que sair do Brasil ainda. Devia jogar uma Série A no Brasil. Ele falou com o Vanderlei e deu tudo certo – relembra.

Desde o início de sua passagem pela Raposa, Vanderlei Luxemburgo teve papel importante na passagem do atacante por Belo Horizonte. Em suas palavras, só fez parte daquele elenco quem o técnico queria.

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– Foi a escolha certa, independentemente da proposta que tinha, sempre sonhei em jogar uma Série A. Jogar com o Vanderlei, o Alex, Luisão, Maicon. Se não falar todos, fica chato. Mas era um grupo muito forte, mas tudo tinha dedo do Vanderlei. O Alex conversava muito com ele. Foi um prazer muito grande ter tido a oportunidade de trabalhar com eles. O principal foi que tive a tranquilidade de trabalhar. A torcida esperava muito do David e do Aristizabal – relembra.

– Ninguém sabia quem era o Mota, me deu motivação para mostrar meu potencial a eles, mas sem a cobrança de resolver. As coisas fluíram naturalmente. Dei sempre meu melhor dentro de campo. Entrei quando o Vanderlei pedia para jogar. No Brasileirão, quando não joguei nas primeiras rodadas, ele dizia que eu iria jogar quando estivesse preparado. Depois do quarto jogo a torcida me pedia. Um estádio lotado, gigante, gritando seu nome. É uma satisfação muito grande. O Vanderlei falava que o Brasileiro era diferente. Ele mesclava muito, mas o grupo era tão forte que quem entrava, a diferença não era tão grande – comenta Mota.

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A bronca de Vanderlei Luxemburgo

Nesse momento, Mota recebeu um enquadro de Vanderlei Luxemburgo. Depois de se destacar no Campeonato Mineiro, ele não recebeu muitas oportunidades no início do Brasileirão e entrou na mira do futebol sul-coreano.

– Ele me deu uma bronca quando eu fiquei esses três jogos sem entrar, os do Brasileirão. Tinha feito um bom Mineiro, vice-artilheiro, a torcida gostava de mim. Tive proposta para sair do Cruzeiro e ter chances. Meu empresário ligou para o clube. Meu irmão, quando o Vanderlei entrou no vestiário me deu uma dura. 'Seus empresários ligaram aqui no clube. Você está em um clube que vai ser campeão, você vai jogar quando eu pensar que tem que jogar'. Falei para ele ficar calmo, fui treinar. Mas foi uma dura mesmo. Foi uma dura pesada – relembra Mota.

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Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, aponta durante treino (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Relação com Alex

Destacado pelo próprio Alex pela importância que teve na temporada, Mota destaca a qualidade do jogador na época e ressalta que desde aquela época já se mostrava um potencial treinador.

– Era incrível, dentro de campo, nos treinamentos. Tanto dentro como fora era um cara excepcional, uma humildade fora do normal para o que representava no futebol. Já tinha uma história no futebol brasileiro. O Alex, dentro de campo já era um treinador, representava muito bem essa visão do Vanderlei. Ele sempre passou para nós, ele fazia cada jogada que ninguém entendia. Era um falso lento, me deu uma caneta que fiquei todo errado na frente das câmeras. Alta qualidade, visão de jogo. Se for buscar palavras para falar da qualidade dele, vai faltar. Nível de jogar na Seleção Brasileira, infelizmente não teve as chances que merecia, de ir para uma Copa do Mundo – recorda Mota sobre Alex.

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