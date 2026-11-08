O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, de virada, neste domingo (8), no Estádio Metropolitano, pela 12ª rodada de La Liga 2026/2027. Com Raphinha entre os titulares, a equipe de Hansi Flick contou com uma atuação decisiva de Fermín López, autor dos dois gols da vitória. Giuliano Simeone abriu o placar para os donos da casa, mas o meia catalão garantiu o resultado e a permanência do Barça na liderança do Campeonato Espanhol.

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O confronto teve dois tempos distintos. O Atlético começou melhor, pressionou a saída de bola adversária e criou oportunidades para construir uma vantagem maior. Julián Álvarez teve duas chances claras no mano a mano com Joan García, mas não conseguiu marcar. Depois do intervalo, o Barcelona assumiu o controle da partida, aumentou a intensidade e encontrou em Fermín a eficiência que faltou ao adversário.

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Como foi Atlético de Madrid x Barcelona

Primeiro tempo: Atlético pressiona, mas Fermín empata

O Atlético de Madrid começou a partida em ritmo intenso e conseguiu dificultar a saída de bola do Barcelona. Logo nos primeiros minutos, Julián Álvarez teve uma oportunidade clara diante de Joan García, mas demorou para finalizar e acabou desarmado pelo goleiro. Na sequência, Marc Pubill acertou o travessão em uma cobrança de escanteio.

O Barcelona também levou perigo: Pedri acertou a trave em finalização de fora da área. Mas o time de Diego Simeone continuou encontrando espaços nas costas da defesa catalã. Aos 11 minutos, Julián Álvarez recebeu pela direita, avançou e, em vez de finalizar, encontrou Giuliano Simeone livre para completar e abrir o placar no Metropolitano.

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A vantagem refletia o bom início dos mandantes. Koke e Pablo Barrios dominaram o meio-campo, enquanto o Atlético aproveitava a velocidade de seus atacantes para atacar os espaços deixados pelo adversário. O Barcelona tinha dificuldades para controlar o jogo e dependia de iniciativas individuais de Lamine Yamal e Pedri.

Na reta final da primeira etapa, porém, os visitantes conseguiram avançar suas linhas. Raphinha cobrou uma falta, e a sequência da jogada terminou com a bola nos pés de Fermín López. O meia finalizou de primeira, com o pé esquerdo, e venceu Oblak para empatar a partida antes do intervalo.

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Segundo tempo: Fermín marca novamente e garante a virada

O Barcelona voltou do intervalo com outra postura. Hansi Flick reposicionou a equipe, colocou Frenkie de Jong na lateral direita e viu o time recuperar o controle do meio-campo. Com mais intensidade na pressão e Lamine Yamal participando das principais jogadas ofensivas, os visitantes passaram a ameaçar com frequência.

O Atlético ainda teve uma oportunidade para ampliar. Julián Álvarez recebeu novamente em condições de finalizar cara a cara com Joan García, mas tentou uma cobertura e mandou a bola por cima do gol. Foi a segunda grande chance desperdiçada pelo argentino, que deixou o campo sob vaias de parte da torcida quando foi substituído por Alexander Sørloth.

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Do outro lado, Fermín seguia levando perigo. Depois de tentar uma finalização de fora da área, o meia voltou a aparecer aos 20 minutos do segundo tempo. Lamine Yamal construiu a jogada e encontrou o companheiro, que finalizou com o pé direito para marcar o segundo gol e completar a virada do Barcelona.

Em desvantagem, o Atlético tentou reagir e promoveu mudanças no ataque, mas já não conseguia repetir a intensidade da primeira etapa. O Barcelona administrou o resultado e confirmou a vitória por 2 a 1 fora de casa, mantendo a liderança de La Liga.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡 Fermín López decidiu a partida com dois gols e mostrou eficiência nos momentos em que o Barcelona mais precisava. O meia marcou com o pé esquerdo no primeiro tempo e com o direito na etapa final.

Deu aula 👍 Lamine Yamal foi determinante na construção da virada. Além de criar problemas para a defesa do Atlético durante o segundo tempo, deu a assistência para o gol que garantiu a vitória.

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Ficou abaixo 📉 Julián Álvarez teve duas oportunidades claras diante de Joan García e não conseguiu converter nenhuma delas. O argentino poderia ter ampliado a vantagem do Atlético, mas desperdiçou as chances.

Não vou ver isso sozinho 😧 O contraste entre os dois tempos chamou a atenção: o Atlético dominou boa parte da etapa inicial, mas perdeu intensidade depois do intervalo e permitiu que o Barcelona assumisse o controle do confronto.