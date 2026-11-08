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Manchester United e Aston Villa empatam em jogo de oito gols pela Premier League

Equipes empataram em 4 a 4 em uma partida eletrizante pela 10ª rodada do Inglês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:48
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Jogadores do Manchester United x Aston Villa em duelo perto da linha de gol, partida da Premier League, estádio lotado.
O meio-campista alemão Leon Goretzka, do Aston Villa, finaliza para marcar o quarto gol da equipe durante a partida contra o Manchester United, pela Premier League, neste domingo (8), em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. (Foto: Darren Staples/AFP)

Manchester United e Aston Villa protagonizaram um empate por 4 a 4 neste domingo(8), em Old Trafford, pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027. Em uma partida marcada por mudanças constantes no placar, o time visitante abriu 2 a 0, sofreu o empate ainda no primeiro tempo e voltou a construir vantagem de dois gols na etapa final. Nos acréscimos, porém, Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu marcaram e garantiram um ponto para os mandantes.

Como foi o jogo entre Manchester United e Aston Villa

O Aston Villa precisou de poucos minutos para surpreender o Manchester United em Old Trafford. Alysson abriu o placar logo no início, e Nicolas Jackson ampliou a vantagem pouco depois, colocando os visitantes em situação confortável.

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A reação do United começou aos 15 minutos, quando Bruno Fernandes converteu uma cobrança de pênalti. A equipe da casa passou a pressionar em busca do empate e conseguiu igualar o marcador aos 43, com Youri Tielemans. Assim, os times foram para o intervalo com o placar em 2 a 2.

Aston Villa volta a abrir vantagem, mas United reage no fim

O segundo tempo começou com novo gol do Aston Villa. Aos 47 minutos, John McGinn converteu um pênalti e colocou os visitantes na frente. Cinco minutos depois, Leon Goretzka marcou o quarto e ampliou para 4 a 2.

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Com dois gols de desvantagem, o Manchester United aumentou a pressão na reta final. A reação ganhou força nos acréscimos, quando Joshua Zirkzee balançou as redes aos 91 minutos. Quatro minutos depois, Patrick Dorgu marcou o gol que fechou o placar em 4 a 4.

O empate evitou a derrota do Manchester United em casa, depois de a equipe ficar duas vezes atrás no placar por dois gols de diferença.

Ficha técnica

Manchester United 4 x 4 Aston Villa

Competição: Premier League 2026/2027 – 10ª rodada
Data: quarta-feira (8)
Local: Old Trafford, Manchester (Inglaterra)

Gols: Alysson (AST), aos 0'/1ºT; Nicolas Jackson (AST), aos 3'/1ºT; Bruno Fernandes (MNU), aos 15'/1ºT; Youri Tielemans (MNU), aos 43'/1ºT; John McGinn (AST), aos 47'/2ºT; Leon Goretzka (AST), aos 52'/2ºT; Joshua Zirkzee (MNU), aos 91'/2ºT; Patrick Dorgu (MNU), aos 95'/2ºT.

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Cartões amarelos: Ayden Heaven (MNU) e Zion Suzuki (AST).

Manchester United
Técnico: M. Carrick
S. Lammens; Diogo Dalot; H. Maguire; Leny Yoro; Noussair Mazraoui; Kobbie Mainoo; Youri Tielemans; Matheus Cunha; Bruno Fernandes; Amad Diallo; Bryan Mbeumo.
Entraram: Patrick Dorgu, Ayden Heaven, Shea Lacey, Mason Mount e Joshua Zirkzee.

Aston Villa
Técnico: Unai Emery
Zion Suzuki; Ian Maatsen; Pau Torres; Taylor Harwood-Bellis; V. Lindelöf; Leon Goretzka; Boubacar Kamara; Johan Manzambi; John McGinn; Alysson; Nicolas Jackson.
Entraram: Ross Barkley, João Gomes, George Hemmings, B. Madjo e I. Mbaye.

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