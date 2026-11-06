Piquerez é convocado pelo Uruguai; Palmeiras trabalha nos bastidores por liberação

O Palmeiras terá um representante na convocação da seleção uruguaia para os amistosos contra Argentina e República Dominicana, durante a próxima Data Fifa. O lateral-esquerdo Piquerez foi chamado pelo técnico Diego Forlán, em lista anunciada na manhã desta sexta-feira (6).

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Emiliano Martínez e Alexander Barboza, por sua vez, ficaram fora da lista e permanecerão com o restante do elenco alviverde em São Paulo durante a pausa no calendário nacional. O volante vinha sendo presença frequente nas convocações recentes da seleção uruguaia, enquanto o zagueiro ainda aguarda sua primeira oportunidade de defender o país.

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O Uruguai estreia na Data Fifa em 13 de novembro, contra a Argentina, atual vice-campeã mundial, em La Bombonera. Quatro dias depois, em 17 de novembro, a seleção enfrenta a República Dominicana, em Maldonado, departamento próximo a Punta del Este.

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O segundo amistoso será disputado cerca de 24 horas antes do retorno do Palmeiras aos gramados. No dia 18, a equipe alviverde viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Segundo apuração do Lance!, a diretoria palmeirense trabalha em conjunto com as seleções para contar com os jogadores convocados no primeiro compromisso após a Data Fifa. Uma das possibilidades em discussão é que os atletas disputem o primeiro amistoso de suas respectivas equipes e, na sequência, sejam liberados para retornar ao Brasil.

Além de Piquerez, o Palmeiras tem outros dois jogadores convocados para a Data Fifa: o lateral-direito Giay e o atacante Flaco López, ambos chamados pela seleção argentina.

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Confira a lista de convocados do Uruguai para a próxima Data Fifa