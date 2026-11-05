Abel sofre com desgaste e lesões e modificará escalação do Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Remo, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (5). Diante da situação do adversário e de olho no confronto com o Vasco, no próximo fim de semana, que vale uma vaga na final da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira irá poupar alguns titulares e promover mudanças na escalação.

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A expectativa é que alguns jogadores sejam preservados pela comissão técnica. Entre os atletas com maior desgaste físico estão Piquerez, Flaco López e Jhon Arias, considerados titulares absolutos da equipe.

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Vitor Roque, por sua vez, ganhou minutos nos dois últimos compromissos do Palmeiras, contra Santos e Vasco, e deve voltar ao time titular. A última vez que o camisa 9 iniciou uma partida foi na goleada sobre o Corinthians, em 11 de outubro.

Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho seguem como desfalques. O paraguaio iniciou o processo de transição para o gramado, mas ainda não está liberado para treinar com o restante do elenco. Já Paulinho, camisa 10 da equipe, se recupera de um trauma na panturrilha e tem previsão de retorno mais distante. Jefté, suspenso preventivamente após testar positivo em exame antidoping, completa a lista de ausências.

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O Palmeiras viu o Flamengo abrir seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Grêmio. Por isso, a equipe alviverde precisa vencer no Nubank Parque para seguir na perseguição ao rival na briga pelo título. Os dois clubes ainda se enfrentam diretamente na 36ª rodada, em São Paulo.

Giay, Barboza, Luis Pacheco, Mauricio, Arias e Flaco López entram em campo pendurados e podem desfalcar o Palmeiras na próxima rodada caso recebam cartão amarelo.

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Provável escalação

Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza (Benedetti); Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Arias, Mauricio (Flaco López) e Vitor Roque.

O Palmeiras recebe o Remo nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no último compromisso antes da pausa para a Data Fifa.

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Após vencer a partida de ida por um gol de diferença, em São Paulo, o time comandado por Abel Ferreira precisa apenas de um empate para garantir vaga em mais uma decisão em 2026.

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