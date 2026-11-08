Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1
Treinador brasileiro acumula cinco jogos sem vitória no Campeonato Francês; equipe empatou com o Le Mans neste domingo (8)
O início de trabalho de Filipe Luís no Monaco ganhou um capítulo de alerta. A equipe francesa chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer na Ligue 1 2026/27 após empatar em 1 a 1 com o Le Mans neste domingo (8), no Stade Marie-Marvingt, pela 10ª rodada. O retrospecto recente evidencia a dificuldade do time comandado pelo brasileiro para transformar o desempenho em resultados.
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O Monaco soma três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Francês. São apenas cinco gols marcados e oito sofridos no período, números que representam um aproveitamento de 20%.
O desempenho também chama atenção pela diferença entre as chances criadas e concedidas. Nos cinco compromissos, o Monaco criou cinco grandes oportunidades de gol, mas permitiu 14 aos adversários. A equipe precisou de 13,2 finalizações para marcar um gol, enquanto sofreu um a cada 7,4 finalizações dos rivais.
Mesmo com média de 57,6% de posse de bola, o time de Filipe Luís não conseguiu transformar o controle da bola em superioridade no placar. A sequência negativa coloca pressão sobre o treinador brasileiro na competição nacional.
Números do Monaco nos últimos cinco jogos da Ligue 1
- Jogos: 5
- Vitórias: 0
- Empates: 3
- Derrotas: 2
- Aproveitamento: 20%
- Gols marcados: 5
- Gols sofridos: 8
- Grandes chances criadas: 5
- Grandes chances cedidas: 14
- Finalizações para marcar um gol: 13,2
- Finalizações para sofrer um gol: 7,4
- Posse de bola: 57,6%
Dados: SofaScore
Monaco sofre empate no fim contra o Le Mans
O resultado mais recente da sequência negativa veio diante do Le Mans. O Monaco saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo, com Mamadou Coulibaly, mas não conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.
Aos 44 minutos da etapa complementar, Erwan Colas aproveitou uma cobrança de escanteio e deixou tudo igual, garantindo o empate por 1 a 1 para os mandantes.
Com o resultado, o Monaco ampliou para cinco partidas sua série sem vitórias na Ligue 1. A equipe agora busca interromper o momento negativo e recuperar o caminho das vitórias no Campeonato Francês.
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