Ex-atacante da Seleção revela vício em drogas após ficar fora de Copa do Mundo

Um dos maiores artilheiros brasileiros de sua geração, Mario Jardel revelou detalhes de um dos períodos mais difíceis de sua vida. Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o ex-atacante relembrou como a ausência na Copa do Mundo de 2002 afetou sua saúde mental e contribuiu para uma sequência de problemas pessoais, incluindo depressão, consumo excessivo de álcool e dependência de cocaína.

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Mario Jardel relembrou os momentos mais difíceis de sua carreira em entrevista ao jornal italiano <em>La Gazzetta dello Sport</em> (Foto: Grêmio FC)

Dono de números impressionantes no futebol europeu, Jardel acreditava que merecia uma oportunidade na seleção comandada por Luiz Felipe Scolari, que conquistaria o pentacampeonato mundial na Coreia do Sul e no Japão. A frustração por não ter sido convocado, segundo ele, marcou o início de uma fase de dificuldades que comprometeria sua trajetória profissional.

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— Ninguém nunca me deu uma explicação. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, eu estava entre os cinco melhores atacantes do mundo. No Porto, marquei 168 gols em 175 partidas ao longo de quatro anos, enquanto, na temporada anterior à Copa do Mundo, marquei 55 gols em 42 partidas pelo Sporting, conquistando minha segunda Chuteira de Ouro. Entendo que a seleção brasileira tinha jogadores fenomenais, mas eu merecia uma convocação — afirmou Jardel.

Jardel revela depressão após ficar fora da Copa de 2002

A ausência na lista de convocados para o Mundial foi especialmente dolorosa para Jardel, que vivia uma das melhores fases de sua carreira.

O ex-atacante Jardel teve passagem goleadora pelo futebol português, atuando por Porto, com 168 gols em 175 partidas e, depois, Sporting, onde fez 67 gols em 62 partidas (Foto: Reprodução)

O atacante havia se destacado por Porto e Sporting, em Portugal, conquistando duas vezes a Chuteira de Ouro europeia, prêmio concedido ao maior artilheiro das ligas nacionais do continente segundo um sistema de pontuação.

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Mesmo com o desempenho expressivo, o brasileiro ficou fora da equipe que contava com nomes como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Segundo o ex-jogador, a decepção com a seleção coincidiu com o agravamento de problemas familiares e emocionais.

— Entrei em depressão e comecei a beber excessivamente. Jogar uma Copa do Mundo era o sonho da minha vida. Minha primeira esposa me deixou e houve problemas relacionados à guarda dos nossos filhos. Eu sentia que tudo estava saindo do meu controle — relatou.

Embora não atribua todos os problemas à ausência no Mundial, Jardel considera aquele episódio um dos fatores que desencadearam a crise pessoal.

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Ex-atacante revela overdose e uso de cocaína

A situação de Mario Jardel se agravou em 2003, quando o ex-atacante experimentou cocaína pela primeira vez durante um período de férias.

Na entrevista, o brasileiro contou que passou a consumir a substância como uma forma de escapar dos sentimentos negativos que enfrentava naquele momento.

— No verão de 2003, experimentei cocaína. Estava de férias e sabia que podia usar naquele período porque não havia controle antidoping. Gostei, me fazia sentir vivo e não deprimido — revelou.

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O consumo, entretanto, evoluiu para episódios cada vez mais graves. Jardel relatou que chegou a passar vários dias sem dormir e sofreu uma overdose que colocou sua vida em risco.

— Uma vez, fiquei acordado por uma semana inteira. Depois, tive uma overdose, quase morri, e um amigo que estava comigo salvou minha vida. Foi aí que cheguei ao fundo do poço — confessou.

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O episódio representou um ponto de virada para o ex-jogador, que decidiu procurar ajuda profissional para enfrentar os problemas de saúde.

Jardel conta como conseguiu superar os vícios

Depois da overdose, Jardel iniciou um processo de recuperação que incluiu acompanhamento psiquiátrico e mudanças em sua vida pessoal.

O ex-atacante destacou a importância de Sandra, sua segunda esposa, durante esse período.

— Passei meses conversando com psiquiatras. Finalmente me libertei quando conheci minha segunda esposa, Sandra. Ela me ajudou a entender o sentido da vida e hoje sou feliz — declarou.

Apesar de conseguir reorganizar sua vida, o brasileiro reconheceu que os problemas pessoais tiveram consequências profundas em sua carreira.

A queda de rendimento, as dificuldades físicas e a falta de continuidade nos clubes impediram que o atacante recuperasse o protagonismo dos anos anteriores.

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Ex-ídolo do Porto relembra passagem frustrante pela Itália

O declínio profissional de Mario Jardel também foi marcado por experiências difíceis fora de Portugal.

Depois de deixar o Sporting, o brasileiro passou pelo Bolton Wanderers, da Inglaterra, e pelo Ancona, da Itália, em uma fase na qual enfrentava problemas de condicionamento físico.

Ao recordar sua passagem pelo futebol italiano, o ex-atacante afirmou que a experiência foi frustrante tanto dentro quanto fora de campo.

— Só tenho más lembranças. Fiquei seis meses sem receber e joguei apenas três partidas — afirmou.

Jardel também revelou que chegou ao Ancona com a ajuda do empresário Jorge Mendes, conhecido por sua atuação no mercado internacional de transferências.

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— Jorge Mendes me trouxe para cá. Ele não era meu agente, mas era um amigo próximo. Ele tinha contatos na Itália. Eu tinha 31 anos, estava acima do peso e procurava um clube onde pudesse jogar regularmente — explicou.

A equipe italiana terminou aquela temporada na última colocação do Campeonato Italiano, com apenas 13 pontos, e acabou rebaixada.

Carreira de Jardel teve passagens por diversos países

Depois de alcançar o auge no futebol português, Mario Jardel passou a acumular transferências e períodos curtos em diferentes equipes.

Entre 2003 e 2010, o atacante defendeu 11 clubes, sem conseguir repetir a regularidade e o desempenho que o transformaram em um dos principais goleadores da Europa.

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Ao longo da carreira, teve experiências no futebol de Portugal, Inglaterra, Itália, Argentina, Brasil, Chipre, Austrália e Bulgária, além de uma breve passagem pelo Alavés, da Espanha, onde não chegou a disputar partidas oficiais.