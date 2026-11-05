O programa "Seda sem filtro", que vai ao ar toda quinta-feira 19h na Lance!TV, no YouTube, e é apresentado pelo colunista do Lance! Vicente Seda, aborda nesta semana a audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ouvir partes afetadas pela proibição da operação de casas de apostas, ou bets, no Brasil. O ministro é o relator de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pede a suspensão da Medida Provisória do governo publicada no fim de setembro.



O ministro rebateu as críticas por conta de a audiência não ter na lista de convidados representantes da sociedade civil, alegando que já haviam sido ouvidos em outra oportunidade e que tais dados estão contemplados no processo. Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da República, ministérios, clubes e entidades do setor das bets ou de setores afetados pela proibição foram ouvidos.

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Ministro Luiz Fux realizou audiência pública sobre proibição das bets no STF (Foto: Antonio Augusto/ Divulgação STF)

Fux indicou que não deve tomar uma decisão em caráter liminar, mas levar a questão ao plenário do STF. No programa desta semana, Seda opina sobre quais argumentos são realmente válidos, e quais fazem parte de narrativas que atendem a interesses diversos:



- Não tem nenhum clube que tenha usado esse dinheiro para se reestruturar. Não pode ficar nessa falácia. É muito fácil os dirigentes pintarem o apocalipse, mas isso simplesmente é um disfarce para a própria incompetência, de falta de responsabilidade de boa parte desses dirigentes.



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