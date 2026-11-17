A aposentadoria dos gramados não significa o fim da trajetória profissional de Alan Ruschel. Aos 37 anos, o ex-lateral encerrou a carreira como jogador de futebol após participar da campanha que garantiu o acesso do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o ex-atleta se prepara para um novo desafio: atuar como palestrante e compartilhar experiências de sua trajetória com empresas e profissionais de diferentes áreas.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A transição começou ainda no fim de 2025, quando Alan passou a se preparar para a nova atividade. Ao longo de 2026, o ex-jogador realizou aulas com Yago Baia, mentor de palestrantes e criador do Método Vibe Selling, com o objetivo de desenvolver suas habilidades de comunicação e estruturar um conteúdo voltado ao ambiente corporativo.

continua após a publicidade

A proposta é utilizar episódios de sua carreira para abordar temas como superação de desafios, resiliência, gestão de pessoas, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e capacidade de lidar com situações de pressão. A intenção é levar aprendizados do esporte para o cotidiano profissional e pessoal do público.

— Acredito que minha história e minhas experiências podem impactar e inspirar a vida de outras pessoas. Nessa nova fase da minha vida, quero poder transmitir uma mensagem especial, quero que minha história possa dar coragem para as pessoas em seus desafios — afirmou Alan.

continua após a publicidade

Alan Ruschel em sua despedida do futebol (Foto: Divulgação)

Alan Ruschel já realizou palestras em empresas e eventos em 2026

Mesmo antes de encerrar definitivamente a carreira nos gramados, Alan Ruschel começou a experimentar a nova função. Durante 2026, o ex-jogador participou de palestras para empresas e eventos como Casa do Construtor, South Summit, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Encontro Giants.

A experiência inicial faz parte da preparação para ampliar sua atuação no mercado de palestras. Para 2027, Alan pretende concentrar sua agenda no desenvolvimento dessa nova etapa profissional, com apresentações voltadas principalmente ao público corporativo.

continua após a publicidade

A mudança marca o início de um novo capítulo na trajetória do ex-lateral. Depois de anos dedicados ao futebol, Alan pretende transformar suas experiências dentro e fora de campo em conteúdo para inspirar pessoas e compartilhar reflexões sobre desafios, escolhas e relações profissionais.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.