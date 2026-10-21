Liga dos Campeões: jogadores se recusam a tomar banho
Após vitória contra o Sabah, Borussia Dortmund evitou usar os chuveiros do Estádio Olímpico
O Borussia Dortmund venceu o Sabah por 2 a 1 na Liga dos Campeões, em Baku, mas surpreendeu ao não utilizar os vestiários do Estádio Olímpico para tomar banho, seguindo uma orientação interna que priorizou a saúde dos atletas. O time acabou retornando diretamente ao hotel para se higienizar.
O técnico do Borussia, Niko Kovac, confirmou a decisão, explicando que a equipe já havia evitado tomar banho após o treino anterior e que receberam instruções para não fazê-lo no local da partida. O diretor esportivo Ole Book comentou de forma discreta, sugerindo que as instalações do hotel eram mais adequadas e que os equipamentos do estádio não eram tão sofisticados, deixando a situação subentendida.
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Segundo o jornal "Bild", a medida foi motivada por preocupações sanitárias, especialmente o risco de contaminação por legionela (uma bactéria que causa uma doença similar a uma forte gripe) na rede de água do estádio. Essa bactéria pode proliferar em sistemas hidráulicos com fluxo irregular e ser inaladas durante o banho, representando um perigo à saúde dos jogadores. Apesar disso, não houve confirmação oficial do clube ou de outras fontes sobre a presença do problema.
A decisão causou estranhamento, já que o Estádio Olímpico de Baku, inaugurado em 2015, foi palco de jogos do Campeonato Europeu de 2020, incluindo partidas da fase de grupos e uma quartas de final, o que indicaria infraestrutura adequada. Do lado do Sabah, o jogador alemão Joy-Lance Mickels expressou surpresa e não entendeu a recusa do Borussia Dortmund, afirmando que a equipe local utilizou os chuveiros normalmente na semana anterior e que as instalações estavam em boas condições, sem problemas com água fria.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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