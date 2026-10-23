Fifa iguala verba da Copa Feminina 2027 com a Copa Masculina
Entidade aprova modelo de distribuição financeira igualitário para o Mundial de 2027
O Conselho da Fifa aprovou, nesta quinta-feira (22), o modelo de distribuição financeira para a Copa do Mundo Feminina 2027. Cada seleção participante receberá US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões) para preparação, valor equivalente ao destinado às seleções que jogaram a Copa do Mundo Masculina 2026.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Além disso, as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos às jogadoras, e qualquer excedente do torneio será repassado às associações envolvidas, com parte reservada diretamente às atletas.
Segundo a entidade, mais detalhes sobre a aplicação dos recursos serão discutidos na próxima reunião do Conselho, marcada para dezembro.
Copa do Mundo de Clubes Feminina será nos EUA
Os Estados Unidos foram escolhidos como sede da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Femininos da Fifa, que acontecerá entre 5 e 30 de janeiro de 2028. A escolha levou em conta a experiência do país na organização de torneios, a infraestrutura disponível e o interesse no futebol feminino.
A competição terá acesso definido pelos resultados esportivos dos clubes nas principais competições continentais, em ciclo de qualificação que vai de 2024 a 2027.
Também foi aprovada a alteração das datas da fase final da Copa dos Campeões Feminina da Fifa 2027, que será realizada de 26 a 31 de janeiro, em Miami. As semifinais serão disputadas em dias diferentes para ampliar a visibilidade do torneio.
O Catar foi nomeado sede das três partidas finais da Copa Intercontinental 2026. Os jogos acontecerão em dezembro: Derby das Américas no dia 9, Challenger Cup no dia 12 e a final no dia 16.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Futebol Internacional
'Seda sem filtro': Entenda a guerra entre Infantino e Uefa na FifaHá 4 horas
Sem categoria
Liga dos Campeões: jogadores se recusam a tomar banhoHá 1 dia
Sem categoria
Artur Jorge explica poucas chances para lateral no CruzeiroHá 1 dia
Grêmio
Luís Castro evita conflito com Renato Gaúcho e fala sobre GrêmioHá 1 dia
Sem categoria
Astro do PSG e da França sofre lesão na Liga dos CampeõesHá 2 dias
Fora de Campo
Ricardo Bulgarelli explica demissão do Prime Video após polêmica nas finais da NBAHá 3 dias
Mais LANCE!