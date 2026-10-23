Fifa iguala verba da Copa Feminina 2027 com a Copa Masculina

O Conselho da Fifa aprovou, nesta quinta-feira (22), o modelo de distribuição financeira para a Copa do Mundo Feminina 2027. Cada seleção participante receberá US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões) para preparação, valor equivalente ao destinado às seleções que jogaram a Copa do Mundo Masculina 2026.

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Além disso, as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos às jogadoras, e qualquer excedente do torneio será repassado às associações envolvidas, com parte reservada diretamente às atletas.

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Segundo a entidade, mais detalhes sobre a aplicação dos recursos serão discutidos na próxima reunião do Conselho, marcada para dezembro.

Copa do Mundo de Clubes Feminina será nos EUA

Os Estados Unidos foram escolhidos como sede da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Femininos da Fifa, que acontecerá entre 5 e 30 de janeiro de 2028. A escolha levou em conta a experiência do país na organização de torneios, a infraestrutura disponível e o interesse no futebol feminino.

A competição terá acesso definido pelos resultados esportivos dos clubes nas principais competições continentais, em ciclo de qualificação que vai de 2024 a 2027.

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Também foi aprovada a alteração das datas da fase final da Copa dos Campeões Feminina da Fifa 2027, que será realizada de 26 a 31 de janeiro, em Miami. As semifinais serão disputadas em dias diferentes para ampliar a visibilidade do torneio.

O Catar foi nomeado sede das três partidas finais da Copa Intercontinental 2026. Os jogos acontecerão em dezembro: Derby das Américas no dia 9, Challenger Cup no dia 12 e a final no dia 16.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.