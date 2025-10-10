Estêvão exalta atuação do Brasil e bom momento na carreira: ‘Luto todos os dias’

O atacante Estêvão foi um dos principais protagonistas da vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), por 5 a 0, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Fifa. O camisa 20 marcou dois gols e comandou a vitória na melhor partida da Era Ancelotti.

Mesmo sob chuva e com cerca de 65 mil torcedores em Seul, o Brasil dominou a Coreia do Sul desde o início. Com Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha no ataque, e Casemiro e Bruno Guimarães apoiando, a Seleção marcou dois gols ainda no primeiro tempo: Bruno Guimarães deu passe para Estevão abrir o placar aos 12 minutos, e, logo no início da segunda etapa, o próprio atacante revelado pelo Palmeiras ampliou após roubar a bola de Kim Min-Jae.

— A nossa equipe vem crescendo a cada dia, a cada treino. A gente fica muito feliz pelo nosso desenvolvimento, e agora é continuar nesse ritmo que, se Deus quiser, vamos fazer grandes jogos e seguir na sequência. Tem que ficar ali com carinho (aproveitando oportunidade), ajeitando a bola, e por isso, ser feliz. Eu agradeço muito a Deus — disse o atacante em entrevista ao Sportv.

Estêvão também destacou o momento de protagonismo que vem vivendo na carreira. Recentemente, o jogador também decidiu a vitória do Chelsea no clássico contra o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

— É, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando, graças a Deus. Então, dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus, só agradeço mesmo — completou.

Estevão marcou dois gols contra a Coreia do Sul (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O que vem pela frente

Depois de golear a Coreia do Sul, o Brasil agora inicia a preparação para o segundo amistoso do giro pela Ásia. Na próxima terça-feira (14), o time de Carlo Ancelotti joga em Tóquio diante do Japão, a partir das 7h30 (de Brasília).