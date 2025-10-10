Jornalista da Globo avalia início de titular da Seleção Brasileira: ‘Melhor que Neymar’

Jogando para mais de 60 mil torcedores, a Seleção Brasileira dominou o primeiro tempo do amistoso contra a Coreia do Sul e construiu um placar de 2 a 0, com gols de Estêvão e Rodrygo. Durante a transmissão da partida, na “GE TV”, novo canal de streaming da Globo, o jornalista Bruno Formiga elogiou o início de carreira do jovem atacante do Chelsea.

Segundo Formiga, o primeiro ano de profissional de Estêvão é superior a primeira temporada do craque Neymar entre os profissionais. O jornalista destacou que além das primeiras boas impressões deixadas sob o comando de Carlo Ancelotti, a jovem promessa tem ótimos números de participações em gol.

- O primeiro ano de profissional do Estevão, se olhar em números e participações, ele brigou para ser o melhor jogador do campeonato, brigou pelo título brasileiro, brigou em algum momento para ser líder de assistência e o artilheiro. Então, o primeiro ano do Estêvão como profissional é melhor que o primeiro ano do Neymar - comentou Formiga.

A Seleção Brasileira dominou as ações ofensivas no primeiro tempo do amistoso contra a Coreia do Sul e voltou no mesmo ritmo para a etapa final. Logo no primeiro minuto de jogo, Estêvão aproveitou o vacilo na zaga adversária e marcou seu segundo gol na partida. Dois minutos depois, Rodrygo também voltou a balançar as redes e abriu caminho para a goleada brasileira em Seoul.

