Vini Jr viveu a tão sonhada noite mágica pela Seleção Brasileira. Questionado pela escassez de lances decisivos, o craque chamou a responsabilidade e fez o gol da vitória nos acréscimos diante da Colômbia, colocando os comandados de Dorival Júnior na segunda colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O gol levou Vinícius a se juntar a uma lista seleta de nomes lendários do futebol. O camisa 7 foi eleito melhor jogador do mundo em dezembro de 2024, e balançou as redes em seu primeiro jogo com a Amarelinha após o prêmio, repetindo o feito de outros quatro ídolos: Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

Dos cinco brasileiros que haviam vencido a condecoração antes de Vini, apenas Romário não fez gol em sua primeira partida após a eleição. Porém, o Baixinho não passou batido, e deu duas assistências na vitória sobre a Polônia por 4 a 2, já em 1997. Curiosamente, os dois passes colocaram Ronaldo na lista, já que o Fenômeno havia sido eleito naquele ano, e o eterno camisa 11 demorou quase três anos para voltar à Canarinho após o tetracampeonato de 1994.

🔰 Vini Jr se junta a ídolos da Seleção Brasileira; veja detalhes

⚽ RONALDO (primeiro prêmio de melhor do mundo)

🎖️ Melhor do mundo em: 20 de janeiro de 1997

🥅 Jogo após o prêmio: dois gols e uma assistência no 4 a 2 sobre a Polônia, em 26 de fevereiro de 1997

⚽ RONALDO (segundo prêmio de melhor do mundo)

🎖️ Melhor do mundo em: 12 de janeiro de 1998

🥅 Jogo após o prêmio: gol no 2 a 1 sobre a Alemanha, em 25 de março de 1998

⚽ RIVALDO

🎖️ Melhor do mundo em: 24 de janeiro de 2000

🥅 Jogo após o prêmio: dois gols no 7 a 0 sobre a Tailândia, em 23 de fevereiro de 2000

⚽ RONALDINHO (primeiro prêmio de melhor do mundo)

🎖️ Melhor do mundo em: 20 de dezembro de 2004

🥅 Jogo após o prêmio: um gol e uma assistência no 7 a 1 sobre Hong Kong, em 9 de fevereiro de 2005

⚽ KAKÁ

🎖️ Melhor do mundo em: 17 de dezembro de 2007

🥅 Jogo após o prêmio: gol no 4 a 0 sobre a Venezuela, em 12 de outubro de 2008

⚽ VINI JR

🎖️ Melhor do mundo em: 17 de dezembro de 2024

🥅 Jogo após o prêmio: gol no 2 a 1 sobre a Colômbia, em 20 de março de 2025

O gol de Vinícius saiu já aos 53 minutos da segunda etapa. O atacante fez jogada individual pelo lado esquerdo do campo e finalizou de longe. A bola desviou em Jefferson Lerma e traiu o goleiro Camilo Vargas para encontrar o caminho das redes. A vitória sobre os Cafeteros colocou a Seleção na segunda colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, quatro a menos em relação à líder Argentina, que ainda joga na rodada diante do Uruguai.