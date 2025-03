O momento de Endrick com a Seleção Brasileira não é dos melhores. Depois de um início avassalador em 2024, com gols em duelos contra Inglaterra e Espanha, o centroavante voltou para o fim da fila e sequer saiu do banco na vitória suada sobre a Colômbia por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A escolha de Dorival Júnior por manter a joia do Real Madrid sem minutos no duro confronto realizado na Arena BRB Mané Garrincha foi alvo de críticas por parte de torcedores nas redes sociais. A irritação se elevou diante da necessidade do Brasil de balançar as redes, visto que o gol de desempate, anotado por Vini Jr, só saiu aos 53 minutos da etapa final.

👀 Endrick deveria jogar mais pela Seleção? Veja as reações da web

Sem colocar Endrick em campo, Dorival fez sete mexidas. Matheus Cunha, Savinho, Wesley, André e Léo Ortiz entraram por opção técnica; Alisson deu lugar a Bento pelo protocolo de concussão, e Gerson, ainda na primeira etapa, sentiu a posterior da coxa e saiu para a inclusão de Joelinton na partida. A quantidade de mexidas foi permitida dentro das regras da IFAB (International Football Association Board), que eleva a possibilidade de trocas por conta de pancadas na cabeça; Alisson e Davinson Sánchez, da Colômbia, foram substituídos dentro da regra, aumentando a permissão para sete alterações.

O ex-Palmeiras acumula 13 partidas em sua trajetória com a Amarelinha. A estreia aconteceu ainda sob o comando de Fernando Diniz, em derrota justamente para os Cafeteros, no dia 17 de novembro de 2023. O centroavante chegou a ser utilizado nos quatro jogos da Copa América - foi titular somente em um -, mas passou em branco na competição, e perdeu força na corrida por uma vaga entre os 11 iniciais.

🔰 Números de Endrick com a Seleção Brasileira

⚽ 13 jogos

⌛ 339 minutos em campo

🥅 3 gols

🟨 2 cartões amarelos

✅ 6 vitórias

🟰 4 empates

❌ 3 derrotas