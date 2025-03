Vini Jr foi o destaque da vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 anotou, já aos 53 minutos da segunda etapa, o tento que desempatou a partida na Arena BRB Mané Garrincha, em jogada individual e chute de fora da área.

O gol colocou a Seleção na segunda colocação, com 21 pontos em 13 jogos, e gerou forte repercussão nos jornais internacionais. O periódico espanhol "As", por exemplo, não poupou elogios ao craque do Real Madrid e o elevou por chamar a responsabilidade e decidir o confronto em Brasília.

- Vinícius finalmente marcou seu primeiro gol nas Eliminatórias. E que gol. Ele assumiu o comando nos momentos finais e encontrou a recompensa mais desejada com um chute de média distância que surpreendeu Vargas após desviar em um defensor. Um gol que liberta o jogador do Real e deixa o Brasil com um pé na Copa do Mundo - escreveu Juan Lopesino.

Já o portal francês "Footmercato" foi além e definiu o gol de Vini Jr como um ato de heroísmo, já que fez o time comandado por Dorival Júnior subir três posições na tabela das Eliminatórias.

- Vaiado no intervalo, o time reagiu com força e conseguiu vencer no sufoco. De fato, Vinícius Jr vestiu seu traje de gala e marcou o gol da vitória já nos acréscimos, em sucesso que permite ao Brasil subir para a segunda colocação - registrou.

🔰 Vini Jr volta a marcar pelo Brasil

Este foi o sexto gol do ponta-esquerda com a Amarelinha, e serviu para findar um jejum de quase nove meses sem balançar as redes em jogos internacionais. Os últimos dois tentos haviam sido na segunda rodada da fase de grupos da Copa América, em partida contra o Paraguai, no dia 29 de junho de 2024.