Na última quinta-feira (20), o Panamá surpreendeu ao eliminar Estados Unidos nas semifinais da Liga das Nações da Concacaf com uma vitória por 1 a 0. O gol decisivo saiu nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Cecilio Waterman, que protagonizou um momento inusitado ao comemorar em frente ao lendário atacante francês e comentarista da "CBS Sports", Thierry Henry.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante a transmissão do pós-jogo, Henry relatou o choque ao ser cercado por Waterman e outros jogadores panamenhos em meio a euforia do gol. O ex-jogador admitiu que jamais imaginou participar da comemoração de um gol no qual não estivesse diretamente envolvido, seja como atleta ou treinador, mas compreendeu o significado daquele momento para os panamenhos.

continua após a publicidade

- Foi incrível, fiquei em choque. [...] Ele [Waterman] me disse: 'Você é meu ídolo, você é meu ídolo'. Foi irreal - contou o ex-craque do Arsenal e da Seleção Francesa.

- Mas era isso que significava para eles. Eu vi nos olhos deles porque eu estava tão perto. Era como se eu estivesse em transe. Graças a Deus eu entendi espanhol quando ele me disse 'Você é meu ídolo'. Foi especial, uau - completou Thierry.

continua após a publicidade

Confira o relato do herói do Panamá contra os Estados Unidos

Logo após a partida, Waterman foi convidado para participar do programa pós-jogo. Antes mesmo de falar, ele abraçou Henry novamente, reforçando sua admiração. O atacante revelou que, na noite anterior ao jogo, ainda no hotel, foi perguntado sobre seu ídolo de infância e que havia respondido: "Henry".

- E eu disse Henry porque quando eu era pequeno sempre via você jogando pelo Arsenal, depois pelo Barcelona. Você foi uma inspiração para mim [...] Eu marquei o gol e lhe vi, tive que ir cumprimentá-lo, simplesmente isso - disse Cecilio, explicando que não havia planejado a comemoração.

Em um gesto simbólico, Waterman presenteou Henry com sua camisa da seleção panamenha, recebendo em troca a promessa de que o ex-jogador lhe enviaria uma camisa do Arsenal. Encantado com a cena, Henry classificou aquele como "a melhor comemoração de gol que já viu".

➡️Jornais espanhóis se derretem por Vini Jr após gol pelo Brasil: ‘Herói’