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André 'Balada' projeta resultado dos amistosos da Seleção Brasileira

Brasil enfrenta França e Croácia nesta Data Fifa

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/03/2026
05:10
André Balada cravou placares dos próximos jogos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
imagem cameraAndré Balada cravou placares dos próximos jogos da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
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A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (26) contra a França, e posteriormente, na terça-feira (31), contra a Croácia. Ao Lance!, o ex-jogador André "Balada" cravou os resultados dos dois compromissos da equipe do técnico Carlo Ancelotti.

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Para as ocasiões, o atual comentarista dos canais Globo mostrou confiança na Seleção Brasileira. Para André, o Brasil deve vencer os dois jogos. Contra a França, ele palpitou em uma vitória por 2 a 1, já diante da Croácia, o placar sugerido foi 2 a 0.

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Além disso, o ex-jogador também fez uma análise do atual momento da Seleção Brasileira. André afirmou estar com esperança de uma boa campanha do Brasil na Copa do Mundo.

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— As expectativas são boas. Estou confiante e acreditando muito que o Ancelotti vai fazer um bom trabalho e a Seleção vai ter uma boa campanha na Copa do Mundo — concluiu.

Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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