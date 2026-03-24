Griezmann é anunciado por ex-clube de Kaká, nos Estados Unidos
Jogador será o camisa 7 do Orlando City
O atacante francês Griezmann deixará o Atlético de Madrid ao final da temporada 2025/26 e já tem novo destino. O Orlando City, clube da Major League Soccer (MLS), anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do campeão mundial pela França, que se juntará ao elenco da Flórida após o fim de seu vínculo com os colchoneros. O contrato tem duração até 2028, com opção de extensão por mais uma temporada.
Griezmann encerrará sua passagem pelo Atlético após 10 temporadas. Desde sua chegada ao clube, o francês disputou 488 jogos, marcou 211 gols e deu 97 assistências, consolidando-se como o maior artilheiro da história dos colchoneros. Pelo clube, conquistou a Liga Europa, a Supercopa da Europa Supercopa da Europa. Ainda pode adicionar mais um título à coleção: o Atlético está na final da Copa do Rei contra a Real Sociedad, no dia 18 de abril – taça que ainda não conquistou em sua passagem vitoriosa.
Se atuar em todas as partidas restantes até o fim da temporada, Griezmann chegará à marca de 500 jogos pelo clube espanhol.
– Trazer Antoine para Orlando é um momento histórico não só para o nosso clube, mas também para a nossa cidade, os nossos torcedores e para a Major League Soccer. Ele é um dos jogadores mais talentosos, realizados e influentes de sua geração, e sua decisão de escolher o Orlando City reflete a missão e a cultura do nosso clube – afirmou Mark Wilf, proprietário e presidente do Orlando City.
Griezmann teve uma grande carreira na Europa
Griezmann construiu uma carreira de destaque na Espanha. Além do Atlético, passou também por Real Sociedad e Barcelona. Ao todo, soma 792 partidas como profissional, com 298 gols e 132 assistências. Pela seleção francesa, foi campeão do mundo em 2018 e disputou 137 jogos, com 44 gols e 38 assistências. Aposentou-se da equipe nacional em setembro de 2024.
No Orlando City, Griezmann se juntará a um elenco que já teve Kaká como grande estrela. O clube da Flórida também terá pela frente outros nomes de peso da MLS, como Lionel Messi e Luis Suárez (Inter Miami), Marco Reus e Gabriel Pec (Los Angeles Galaxy), Heung-min Son (Los Angeles FC) e Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
