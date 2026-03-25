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Paulo Andrade avalia amistosos da Seleção Brasileira: 'Melhores possíveis'

Seleção enfrenta Croácia e França nesta Data Fifa

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/03/2026
06:40
Paulo Andrade - Globo
imagem cameraPaulo Andrade em transmissão da Globo (Foto: Reprodução/Sportv)
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Conteúdo Especial
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O narrador Paulo Andrade avaliou os próximos compromisso da Seleção Brasileira. A equipe do técnico Carlo Ancelotti entra em ação nesta Data Fifa contra a França, nesta quinta-feira (26), e Croácia, na terça-feira (31), ambos os jogos nos Estados Unidos.

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Para o comunicador da Rede Globo, os compromissos serão determinantes para a preparação para a Copa do Mundo. Ao avaliar a dificuldade e qualidade das partidas, Paulo Andrade chamou atenção para o fato das seleções serem da Europa e estarem bem ranqueadas na Fifa.

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— A qualidade é a maior possível. São duas seleções de ponta. A Croácia já foi mais forte, é verdade. Já não é mais aquela seleção que fez a boa campanha na Copa. Vive um momento de renovação. E a França está entre as favoritas para o título — iniciou o narrador, antes de completar.

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— O histórico recente das últimas Copas colocam as seleções europeias como as mais fortes. Então, acho que o foco do Brasil tem que ser se equiparar a elas. Então, esses dois testes são os melhores possíveis para este momento — concluiu.

Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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