03/07/2024

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), a análise completa do pênalti não marcado sobre Vini Jr, no duelo entre Brasil e Colômbia. No final do primeiro tempo, o camisa 7 foi derrubado na área por Muñoz, mas o árbitro Jesús Valenzuela mandou o jogo seguir, também não havendo revisão recomendada por parte do VAR.

Segundo Mauro Vigliano e Jonny Bossio, que operavam o árbitro de vídeo, o lateral colombiano, que viria a empatar o jogo em 1 a 1 três minutos depois da ação, chegou a encostar de leve na bola. Por isso, o lance foi válido. Veja acima o momento da revisão.

- Ele encosta na bola. Jesús, o lance é muito ajustado, pode recomeçar o jogo. Ele "belisca" na bola quando estica o pé, e aí dá o impulso (em Vini). Depois há o contato - afirmou Mauro.

A não marcação do pênalti custou caro ao Brasil, que não conseguiu recuperar a vantagem no placar e ficou em segundo no grupo D. Após o duelo, a Conmebol reconheceu o erro do corpo arbitrário do duelo, e pediu desculpas à Seleção.