Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 13:06 • Califórnia (EUA)

Na manhã desta quarta-feira (3), a Conmebol reconheceu o erro do árbitro Jesús Valenzuela no empate por 1 a 1 entre Brasil e Colômbia, pela fase de grupos da Copa América. Quando a Seleção vencia o jogo pelo placar mínimo, Muñoz derrubou Vini Jr na área em lance claro de pênalti, mas o venezuelano fez vista grossa para o lance.

Na revisão do VAR, comandado pelo argentino Mauro Vigliano, a definição foi seguir com a marcação de campo, já que o atleta colombiano teria encostado na bola durante a ação.

- No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo - afirmou a entidade.

Veja o processo da revisão do lance:

Com a não marcação da penalidade, o jogo seguiu. Três minutos depois, o próprio Muñoz apareceu no campo ofensivo e marcou o gol de empate. Com a igualdade no placar, a Seleção não conseguiu fazer seu jogo e estacionou na segunda colocação do grupo D.

A posição colocou o Brasil de Dorival Júnior no mata-mata, mas logo diante de uma pedreira. Já nas quartas, a equipe enfrenta o Uruguai de Marcelo Bielsa, que tem 100% de aproveitamento na competição. O jogo acontecerá no sábado (6), às 22h (de Brasília).